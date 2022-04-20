https://arabic.sputniknews.com/20220420/فولودين-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-غير-قانونية-وسيتعين-على-الدول-الأوروبية-تعويضها--1061396735.html

فولودين: العقوبات المفروضة على روسيا غير قانونية وسيتعين على الدول الأوروبية تعويضها

فولودين: العقوبات المفروضة على روسيا غير قانونية وسيتعين على الدول الأوروبية تعويضها

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأربعاء، أن العقوبات المفروضة على روسيا غير قانونية، مضيفا أنه سيتعين على الدول الأوروبية تعويض ذلك... 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T07:27+0000

2022-04-20T07:27+0000

2022-04-20T07:27+0000

روسيا

عقوبات أمريكية ضد روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

أخبار أوكرانيا

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وأشار فولودين في قناته على "تلغرام" إلى أن عددًا من الدول الأوروبية تدرس شراء الغاز الروسي مقابل الروبل، قائلا في هذا الصدد: "بالإشارة إلى الاتحاد الأوروبي: إذا اعتبر هذا تحايلاً على العقوبات فلن ندفع وإذا كان عكس ذلك فسنقوم بذلك".هذا وأعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون، أمس الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "سيعززان العقوبات ضد روسيا" في الأيام المقبلة، بما في ذلك تأثيرها على موارد الطاقة.وقال بون على الهواء عبر قناة "إل سي أي": "اليوم، تمت مناقشة عقوبات جديدة ضد روسيا بين الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الكبرى والشركاء الدوليين، وتقرر تشديد العقوبات في الأيام المقبلة، وستؤثر هذه القيود على موارد الطاقة، ولا سيما النفط".وشدد بون على أن القيود المفروضة على إمدادات النفط من روسيا ضرورية "لوقف تمويل الحرب في أوكرانيا".كما أعلنت واشنطن، أنها قد تعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا هذا الأسبوع على خلفية عمليتها العسكرية الجارية في أوكرانيا.وجاء الإعلان الأمريكي عن العقوبات الجديدة ضد روسيا بعد ساعات من الإعلان عن إرسال واشنطن المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.وأفادت جين ساكي، متحدثة البيت الأبيض، ردا على سؤال عما إذا كان من المتوقع فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا هذا الأسبوع، بأنه "قد تكون هنالك عقوبات".وتابعت ساكي: "أعتقد أننا ما زلنا ندرس الاعتبارات ونجري عملية لفرض عقوبات إضافية، لكن هناك بعضها قيد الدراسة".

https://arabic.sputniknews.com/20220419/فرنسا-تعلن-عن-تشديد-الاتحاد-الأوروبي-والولايات-المتحدة-للعقوبات-ضد-موارد-الطاقة-الروسية-1061388252.html

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روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا