https://arabic.sputniknews.com/20220420/كوريا-الجنوبية-إرسال-دبابات-ومقاتلات-إلى-أوكرانيا-قد-يكون-بلا-فائدة-1061400304.html
كوريا الجنوبية: إرسال دبابات ومقاتلات إلى أوكرانيا قد يكون بلا فائدة
كوريا الجنوبية: إرسال دبابات ومقاتلات إلى أوكرانيا قد يكون بلا فائدة
صرح رئيس وكالة شراء الأسلحة الحكومية في كوريا الجنوبية كانغ أون-هو، بأنه لا يحبذ إرسال دبابات وطائرات إلى أوكرانيا، لأنها وفقا له قد تصبح دون فائدة. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T09:07+0000
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وحسب وكالة "يونهاب"، قال المسؤول الكوري الجنوبي إن إرسال دبابات ومقاتلات إلى أوكرانيا قد يكون بلا فائدة، حيث أن قواتها تحتاج إلى شهور من التدريب لاستخدام أنظمة أسلحة جديدة.وأضاف: "حتى لو زودنا أوكرانيا بـ 100 دبابة كيه-2 و100 مقاتلة من طراز FA-50، فقد تكون ذات فائدة قليلة". يأتي ذلك تزامنا مع توجيه أوكرانيا دعوات متكررة للمجتمع الدولي لتوفير الأسلحة وأنواع أخرى من الدعم للمساعدة في صد الجيش الروسي.وكان رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" الأدميرال روب باور، قد أشار في وقت سابق إلى أهمية تدريب القوات الأوكرانية إذا قررت أي دولة إرسال أي عتاد عسكري.وحتى الآن، أرسلت كوريا الجنوبية مساعدات غير قتالية، مثل الخوذات والسترات الواقية من الرصاص والبطانيات والإمدادات الطبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/وزير-خارجية-كوريا-الجنوبية-نخطط-لحزمة-مساعدات-بقيمة-40-مليون-دولار-إلى-أوكرانيا-1060965094.html
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كوريا الجنوبية, أخبار أوكرانيا, الناتو, أخبار العالم الآن, العالم
كوريا الجنوبية: إرسال دبابات ومقاتلات إلى أوكرانيا قد يكون بلا فائدة
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صرح رئيس وكالة شراء الأسلحة الحكومية في كوريا الجنوبية كانغ أون-هو، بأنه لا يحبذ إرسال دبابات وطائرات إلى أوكرانيا، لأنها وفقا له قد تصبح دون فائدة.
وحسب وكالة "يونهاب"
، قال المسؤول الكوري الجنوبي إن إرسال دبابات ومقاتلات إلى أوكرانيا قد يكون بلا فائدة، حيث أن قواتها تحتاج إلى شهور من التدريب لاستخدام أنظمة أسلحة جديدة.
وأضاف: "حتى لو زودنا أوكرانيا بـ 100 دبابة كيه-2 و100 مقاتلة من طراز FA-50، فقد تكون ذات فائدة قليلة".
وأوضح أن "الأمر سيستغرق شهورًا قبل أن يصبحوا قادرين على تشغيلها".
يأتي ذلك تزامنا مع توجيه أوكرانيا دعوات متكررة للمجتمع الدولي لتوفير الأسلحة وأنواع أخرى من الدعم للمساعدة في صد الجيش الروسي.
وكان رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" الأدميرال روب باور، قد أشار في وقت سابق إلى أهمية تدريب القوات الأوكرانية إذا قررت أي دولة إرسال أي عتاد عسكري.
وحتى الآن، أرسلت كوريا الجنوبية
مساعدات غير قتالية، مثل الخوذات والسترات الواقية من الرصاص والبطانيات والإمدادات الطبية.