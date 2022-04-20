https://arabic.sputniknews.com/20220420/مصدر-لـسبوتنيك-واشنطن-لا-يمكنها-الانضمام-إلى-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-الآن--1061395477.html
مصدر لـ"سبوتنيك": واشنطن لا يمكنها الانضمام إلى المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا الآن
مصدر لـ"سبوتنيك": واشنطن لا يمكنها الانضمام إلى المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا الآن
صرح مصدر دبلوماسي روسي رفيع المستوى، أنه من المستحيل الآن القول بأن الولايات المتحدة يمكنها الانضمام إلى المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وتقديم مساهمة بناءة. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T06:40+0000
2022-04-20T06:40+0000
2022-04-20T06:40+0000
الخارجية الروسية
الهدنة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1060596721_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_7a30cea669fac19faffda86e1a795743.jpg
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول إمكانية انضمام واشنطن إلى المحادثات الروسية الأوكرانية: "بالنظر إلى الموقف الذي يتم صياغته وإعادة إنتاجه على أساس يومي من قبل المسؤولين الأمريكيين، أعتقد أنه لا يوجد مكان لأي مساعدات بناءة".وأضاف المصدر: "لقد اتخذت الولايات المتحدة بشكل لا لبس فيه مسار التصعيد العسكري، حيث قامت بضخ نظام كييف بالأسلحة. التصريحات المتشددة بشكل عام، وغالبًا ما تكون غير مسؤولة، لا تعد البيئة السياسية التي يمكننا التحدث عنها على الإطلاق".في عضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، إن البنتاغون لا يستبعد إمكانية نقل المزيد من مخزون سلاح الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا لدعمها عسكريا، في مواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وأوضح كيربي، في إفادة صحفية، أمس الثلاثاء: "أنا بالتأكيد لن أستبعد إمكانية الموافقة على نقل المزيد من مخزون أسلحة وزارة الدفاع إلى أوكرانيا".وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن "الولايات المتحدة ليس لديها أي مؤشرات على أن القوات الروسية استهدفت أي معدات أو شحنات الأسلحة الغربية المرسلة لأوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220419/البنتاغون-لا-نستبعد-نقل-المزيد-من-مخزون-سلاح-الجيش-الأمريكي-إلى-أوكرانيا-1061389669.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1060596721_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_4572724deb6f42eab9259be439415bb8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الخارجية الروسية, الهدنة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
مصدر لـ"سبوتنيك": واشنطن لا يمكنها الانضمام إلى المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا الآن
تابعنا عبر
صرح مصدر دبلوماسي روسي رفيع المستوى، أنه من المستحيل الآن القول بأن الولايات المتحدة يمكنها الانضمام إلى المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وتقديم مساهمة بناءة.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول إمكانية انضمام واشنطن إلى المحادثات الروسية الأوكرانية: "بالنظر إلى الموقف الذي يتم صياغته وإعادة إنتاجه على أساس يومي من قبل المسؤولين الأمريكيين، أعتقد أنه لا يوجد مكان لأي مساعدات بناءة".
وأضاف المصدر: "لقد اتخذت الولايات المتحدة بشكل لا لبس فيه مسار التصعيد العسكري، حيث قامت بضخ نظام كييف بالأسلحة. التصريحات المتشددة بشكل عام، وغالبًا ما تكون غير مسؤولة، لا تعد البيئة السياسية التي يمكننا التحدث عنها على الإطلاق".
في عضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، إن البنتاغون لا يستبعد إمكانية نقل المزيد من مخزون سلاح الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا لدعمها عسكريا، في مواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأوضح كيربي، في إفادة صحفية، أمس الثلاثاء: "أنا بالتأكيد لن أستبعد إمكانية الموافقة على نقل المزيد من مخزون أسلحة وزارة الدفاع
إلى أوكرانيا".
وأكد: "إذا رغب الأوكرانيون في المزيد من الدعم المدفعي
، فسنبذل قصارى جهدنا لتدفق دعم مدفعي إضافي".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن "الولايات المتحدة ليس لديها أي مؤشرات على أن القوات الروسية استهدفت أي معدات أو شحنات الأسلحة الغربية المرسلة لأوكرانيا".