https://arabic.sputniknews.com/20220420/معدل-التضخم-في-كندا-يرتفع-إلى-أعلى-مستوى-منذ-1991-1061419207.html
معدل التضخم في كندا يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 1991
معدل التضخم في كندا يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 1991
أعلن مكتب الإحصاء الكندي، اليوم الأربعاء، أن التضخم ارتفع إلى 6.7% في مارس/ آذار الماضي، وهي أعلى زيادة منذ يناير/ كانون الثاني 1991. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T15:14+0000
2022-04-20T15:14+0000
2022-04-20T15:14+0000
أخبار كندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1057546382_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_586d4e7f601559bc0e42c1aa5a7e8cb3.jpg
تورنتو- سبوتنيك. وقال المكتب: "في مارس، ارتفعت أسعار المستهلك الكندي 6.7% على أساس سنوي، بزيادة واحد في المئة عن الارتفاع الذي شهده شهر فبراير/ شباط (5.7%)".وأضح المكتب في تقرير مؤشر أسعار المستهلك الذي يصدر بشكل شهري أن "هذه أكبر زيادة منذ يناير 1991".وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والعقارات، هو المسؤول إلى حد كبير عن بقاء معدل التضخم أعلى من 5% للشهر الثالث على التوالي.وذكر المكتب أن الأسعار في محطات الوقود ارتفعت بنسبة 39.8% بسبب "عدم اليقين بشأن الإمدادات" في ظل مواصلة روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.تجاوز معدل التضخم الكندي المستوى الحالي خلال فترة الركود 1990-1992 عندما كان مؤشر أسعار المستهلكين يتراوح بين 4% و 6.5% ، ليصل إلى 6.9% في يناير 1991.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/كندا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-33-شركة-تابعة-لقطاع-الدفاع-في-روسيا-1061073468.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1057546382_0:0:888:666_1920x0_80_0_0_068043e08bb57cbaf2daeeaa4f7db6d2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار كندا
معدل التضخم في كندا يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 1991
تابعنا عبر
أعلن مكتب الإحصاء الكندي، اليوم الأربعاء، أن التضخم ارتفع إلى 6.7% في مارس/ آذار الماضي، وهي أعلى زيادة منذ يناير/ كانون الثاني 1991.
تورنتو- سبوتنيك. وقال المكتب: "في مارس، ارتفعت أسعار المستهلك
الكندي 6.7% على أساس سنوي، بزيادة واحد في المئة عن الارتفاع الذي شهده شهر فبراير/ شباط (5.7%)".
وأضح المكتب في تقرير مؤشر أسعار المستهلك الذي يصدر بشكل شهري أن "هذه أكبر زيادة منذ يناير 1991".
وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والعقارات، هو المسؤول إلى حد كبير عن بقاء معدل التضخم أعلى من 5% للشهر الثالث على التوالي.
وذكر المكتب أن الأسعار في محطات الوقود ارتفعت بنسبة 39.8% بسبب "عدم اليقين بشأن الإمدادات" في ظل مواصلة روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
تجاوز معدل التضخم الكندي المستوى الحالي خلال فترة الركود 1990-1992 عندما كان مؤشر أسعار المستهلكين يتراوح بين 4% و 6.5% ، ليصل إلى 6.9% في يناير 1991.