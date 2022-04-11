https://arabic.sputniknews.com/20220411/كندا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-33-شركة-تابعة-لقطاع-الدفاع-في-روسيا-1061073468.html

كندا تفرض عقوبات جديدة على 33 شركة تابعة لقطاع الدفاع في روسيا

كندا تفرض عقوبات جديدة على 33 شركة تابعة لقطاع الدفاع في روسيا

قالت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الاثنين، في بيان، إن كندا فرضت عقوبات على 33 شركة دفاع روسية، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T11:54+0000

2022-04-11T11:54+0000

2022-04-11T11:54+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

روسيا

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وجاء في بيان الخارجية الكندية: "أعلنت وزيرة الخارجية ميلاني جولي، اليوم، أن كندا ستفرض عقوبات جديدة... تتضمن إجراءات جديدة تفرض قيودا على 33 شركة في قطاع الدفاع الروسي".وكانت كندا قد فرضت عقوبات سابقة على دبلوماسيين روس، وأوضحت وزيرة الخارجية الكندية، في منتصف الشهر الماضي، أن بلادها ستفرض عقوبات على 15 مسؤولا روسيا، "مكنوا ودعموا العمليات العسكرية في أوكرانيا"، مؤكدة أن تلك العقوبات تأتي لممارسة ضغوط إضافية على موسكو لعكس مسارها، بحسب المزاعم.وردت موسكو على هذه الإجراءات وأعلنت وزارة الخارجية الروسية فرض عقوبات شخصية ضد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو وعدد من المسؤولين الكنديين.وجاء في بيان الخارجية الروسية في هذا الصدد: "تم فرض العقوبات الشخصية على كندا ردا على "فرض أوتاوا الرسمية، والتي تتنافس مع واشنطن على رهاب الروس، لعقوبات جديدة تشمل كبار القادة الروس وتقريباً جميع النواب الروس".إلى جانب رئيس الوزراء، تم حظر وزيري الخارجية والدفاع وأغلبية نواب مجلس العموم بالبرلمان الكندي.وكندا، مثل العديد من الدول الغربية الأخرى، فرضت عقوبات واسعة على روسيا بعد بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، وأغلقت مجالها الجوي وموانئها أمام السفن الروسية، وأرسلت مساعدات عسكرية فتاكة إلى أوكرانيا، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب مزعومة من قبل القوات الروسية.

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العالم, روسيا