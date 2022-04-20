https://arabic.sputniknews.com/20220420/ميدفيديف-توسع-الناتو-ليس-مجرد-كلام-روسيا-الغرب-يتهرب-من-تسوية-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1061417408.html

ميدفيديف: توسع الناتو ليس مجرد كلام... روسيا: الغرب يتهرب من تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ميدفيديف: توسع الناتو ليس مجرد كلام... روسيا: الغرب يتهرب من تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

في الوقت الذي قال فيه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن محاولات توسع الناتو بالقرب من الحدود الروسية "ليست مجرد كلام"، اقتحمت قوات الشرطة... 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T14:56+0000

2022-04-20T14:56+0000

2022-04-20T14:56+0000

راديو

عالم سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1061417076_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_18b6a880bcbffffcadeb728ea780de00.png

20~4 Sputnik World ميدفيديف: توسع الناتو ليس مجرد كلام

ميدفيديف يقول إن توسع الناتو ليس مجرد كلام والغرب لن ينجح في خنق اقتصادنا أو عزلناقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن محاولات توسع الناتو بالقرب من الحدود الروسية "ليست مجرد كلام"، داعيًا إلى الاستعداد إلى أي "أعمال عدوانية".كما أشار ميدفيديف إلى أن الغرب يشن "حربًا اقتصادية" ضد روسيا، لكنه أكد أنه "لن ينجح في خنق الاقتصاد الروسي وعزل روسيا عن العالم والدول الأخرى".في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" قال طارق وهبي الباحث في العلاقات الدولية إن هناك معادلة مهمة يجب فهمها، وما تطلبه روسيا يأخذ في الاعتبار الأمن القومي بالطبع، وما يحدث في أوكرانيا بعث بالخوف التام إلى كل دول أوروبا وبالتحديد دول الطوق الروسية ما حدا بهم إلى طلب الدخول إلى الناتو أو لتشكيل ما طرحته روسيا سابقا من مفهوم منظومة الأمن الجماعي.وأكد أن روسيا لا يمكن خنقها، لكن أوروبا تريد استنزافها بالعقوبات وغيره، وأكد أيضا أن العلاقة بين روسيا وأوروبا تاريخية ويجب أن تظل في إطار الثقافة والاقتصاد والإنسانية والابتعاد عن المشكلات الخلافية.روسيا تقول إن الغرب يتهرب من تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بذريعة الأزمة في أوكرانياوإسرائيل تقرر إغلاق المسجد الأقصى أمام المستوطنين، ونداء من مجلس الأمن لخفض التوتراقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية، من جديد ساحات المسجد الأقصى، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين الجماعية، التي دعت لها "جماعات الهيكل" لساحات الحرم القدسي، بمناسبة عيد الفصح وذلك قبل يوم من تنفيذ قرار إسرائيل بمنع دخول المستوطنين للأقصى بقية شهر رمضان .من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الغرب يتهرب من تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بذريعة الأحداث في أوكرانيا ويتحمل مسؤولية تفاقمه.بينما دعا مجلس الأمن إلى احترام الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بالقدس وطالب المبعوث الأممي للشرق الأوسط تور وينيسلاند في بيان بتجنب أي استفزاز من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوترات.وأضافت المصري أن إسرائيل تدعي أنها تمارس طقوس عيد الفصح لكن الفصائل الفلسطينية اجتمعت أكثر من مرة لمناقشة هذه القضية وأوصلت رسائل عبر الوسيط المصري والأردن وتركيا اعتراضا على ما يحدث في الأقصى وأوصلت رسالة خاصة بالتصعيد إذا لم يتم إيقاف المستوطنين.الخارجية التركية ترد على العراق بالتأكيد على عدم انتهاك السيادة العراقية مع حملة "مخلب القفل "شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو،على أن تركيا تحمي وتدعم وحدة أراضي العراق من خلال محاربتها الإرهاب على حد قوله .وتابع أن تركيا لا تطمع بأراضي العراق، بل تحارب جميع أنواع الإرهاب، مشددا على استمرار العملية العسكرية التركية الجديدة .وأطلقت تركيا عملية عسكرية في شمال العراق ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني التي تصنفه جماعة إرهابية وأعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد تسعة عشر مسلحًا وإصابة أربعة جنود أتراك، في عملية اطلقت عليها عملية "مخلب القفل".بينما استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في بغداد احتجاجا على العملية والتي وصفها الرئيس العراقي بأنها "انتهاك للسيادة العراقية".وأضاف الشرع أنه ليس بإمكان الحكومة العراقية أي قرار بشأن ما يحدث، وهناك مخاوف أمريكية وأوروبية من التوسع التركي داخل الأراضي العراقية، وربما تبرز مشكلات بين واشنطن وأنقرة على خلفية ذلك، لذا ربما يتم إصدار قرارات من الأمم المتحدة بشأن كل هذا، إذ تتذرع تركيا بأن لديها اتفاقيات قديمة وحديثة مع الحكومات العراقية والزعماء الأكراد والأحزاب الحاكمة في كردستان وتقول أنقرة دائما أنها تحمي أمنها بذلك.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

راديو, عالم سبوتنيك, аудио