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https://arabic.sputniknews.com/20220419/مقتل-ضابط-تركي-برتبة-ملازم-أول-خلال-عملية-المخلب-القفل-شمالي-العراق-1061392079.html
مقتل ضابط تركي برتبة ملازم أول خلال عملية "المخلب القفل" شمالي العراق
مقتل ضابط تركي برتبة ملازم أول خلال عملية "المخلب القفل" شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل أحد ضباطها شمالي العراق، ليرتفع عدد القتلى الأتراك خلال عملية "المخلب - القفل" إلى عسكريين اثنين، و4 إصابات. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T22:25+0000
2022-04-19T22:25+0000
العراق
أخبار تركيا اليوم
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الدفاع التركية، في بيان، اليوم إنه "قتل أمس ضابط تركي برتبة ملازم أول خلال عملية [المخلب القفل]".وكانت تركيا قد أطلقت، فجر أمس الاثنين، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".وأدانت الحكومة العراقية، مساء أمس الاثنين، العملية العسكرية التي تنفذها تركيا داخل الأراضي العراقية شمالي البلاد، معتبرة أنها تمثل خرقا لسيادة البلاد.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، إن "حكومة جمهورية العراق ترفض رفضا قاطعا وتدين بشدة العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركيةوشملت تنفيذ قصف داخل الأراضي العراقية".ولفت إلى أن العملية شملت تنفيذ عمليات قصف في مناطق متينة والزاب وأفاشين وباسيان شمالي العراق، مشيرا إلى أن الجيش التركي استخدم مروحيات "أتاك" وطائرات مسيرة خلال تلك العمليات.وقال البيان إن "العراق يعتبر هذه العمليات خرقا لسيادته وحرمة البلاد"، مؤكدا أن هذا العمل "يخالف المواثيق والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين البلدان ويخالف مبدأ حسن الجوار الذي ينبغي أن يكون سببا في الحرص على القيام بالعمل التشاركي الأمني خدمة للجانبين".
https://arabic.sputniknews.com/20220419/هل-تملك-بغداد-أدوات-لمنع-تركيا-من-التدخل-في-شمال-العراق-1061384828.html
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العراق, أخبار تركيا اليوم

مقتل ضابط تركي برتبة ملازم أول خلال عملية "المخلب القفل" شمالي العراق

22:25 GMT 19.04.2022
© REUTERS / Murad Sezerانتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021
انتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل أحد ضباطها شمالي العراق، ليرتفع عدد القتلى الأتراك خلال عملية "المخلب - القفل" إلى عسكريين اثنين، و4 إصابات.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الدفاع التركية، في بيان، اليوم إنه "قتل أمس ضابط تركي برتبة ملازم أول خلال عملية [المخلب القفل]".
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
هل تملك بغداد أدوات لمنع تركيا من التدخل في شمال العراق
17:37 GMT
وكانت تركيا قد أطلقت، فجر أمس الاثنين، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.
وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".
وأدانت الحكومة العراقية، مساء أمس الاثنين، العملية العسكرية التي تنفذها تركيا داخل الأراضي العراقية شمالي البلاد، معتبرة أنها تمثل خرقا لسيادة البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، إن "حكومة جمهورية العراق ترفض رفضا قاطعا وتدين بشدة العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركيةوشملت تنفيذ قصف داخل الأراضي العراقية".
ولفت إلى أن العملية شملت تنفيذ عمليات قصف في مناطق متينة والزاب وأفاشين وباسيان شمالي العراق، مشيرا إلى أن الجيش التركي استخدم مروحيات "أتاك" وطائرات مسيرة خلال تلك العمليات.
وقال البيان إن "العراق يعتبر هذه العمليات خرقا لسيادته وحرمة البلاد"، مؤكدا أن هذا العمل "يخالف المواثيق والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين البلدان ويخالف مبدأ حسن الجوار الذي ينبغي أن يكون سببا في الحرص على القيام بالعمل التشاركي الأمني خدمة للجانبين".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 55 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:15 GMT
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