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https://arabic.sputniknews.com/20220421/إعلام-إيران-أرسلت-صورا-لمخازن-الأسلحة-الإسرائيلية-النووية-إلى-تل-أبيب-عبر-دولة-أوروبية-1061444755.html
إعلام: إيران أرسلت صورا لمخازن الأسلحة الإسرائيلية النووية إلى تل أبيب... عبر دولة أوروبية
إعلام: إيران أرسلت صورا لمخازن الأسلحة الإسرائيلية النووية إلى تل أبيب... عبر دولة أوروبية
أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الخميس، بإرسال إيران صورا وخرائط لمخازن الأسلحة النووية الإسرائيلية عبر دولة أوروبية. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T10:58+0000
2022-04-21T10:58+0000
إيران
إسرائيل
سلاح نووي
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ذكرت قناة "الجزيرة"، ظهر اليوم الخميس، أن إيران أرسلت إلى إسرائيل صورا وخرائط لمخازن الأسلحة الإسرائيلية النووية، من خلال دولة أوروبية.ونقلت القناة عن مصادر إيرانية خاصة بها أن معظم الصور التي أرسلتها إيران إلى إسرائيل أرضية وليست فضائية، موضحة أنه تم وضع إشارة "حمراء" على جدران مواقع الأسلحة الإسرائيلية.وشددت المصادر الإيرانية أن طهران أكدت أن المخازن والمنشآت الإسرائيلية ستكون هدفا لها إذا قررت تل أبيب إشعال حرب مع إيران.
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إيران, إسرائيل, سلاح نووي, أخبار العالم الآن

إعلام: إيران أرسلت صورا لمخازن الأسلحة الإسرائيلية النووية إلى تل أبيب... عبر دولة أوروبية

10:58 GMT 21.04.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZمفاعل ديمونة الإسرائيلي
مفاعل ديمونة الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الخميس، بإرسال إيران صورا وخرائط لمخازن الأسلحة النووية الإسرائيلية عبر دولة أوروبية.
ذكرت قناة "الجزيرة"، ظهر اليوم الخميس، أن إيران أرسلت إلى إسرائيل صورا وخرائط لمخازن الأسلحة الإسرائيلية النووية، من خلال دولة أوروبية.
ونقلت القناة عن مصادر إيرانية خاصة بها أن معظم الصور التي أرسلتها إيران إلى إسرائيل أرضية وليست فضائية، موضحة أنه تم وضع إشارة "حمراء" على جدران مواقع الأسلحة الإسرائيلية.
وشددت المصادر الإيرانية أن طهران أكدت أن المخازن والمنشآت الإسرائيلية ستكون هدفا لها إذا قررت تل أبيب إشعال حرب مع إيران.
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