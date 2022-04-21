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https://arabic.sputniknews.com/20220421/مسؤول-في-وزارة-الداخلية-التونسية-لا-يوجد-أي-شخص-رهن-الإقامة-الجبرية-حاليا-1061453479.html
مسؤول في وزارة الداخلية التونسية: لا يوجد أي شخص رهن الإقامة الجبرية حاليا
مسؤول في وزارة الداخلية التونسية: لا يوجد أي شخص رهن الإقامة الجبرية حاليا
قال رئيس مكتب الإعلام في وزارة الداخلية التونسية، فاكر بوزغاية، إنه لا يوجد أي شخص رهن الإقامة الجبرية في الوقت الحالي. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T13:47+0000
2022-04-21T13:47+0000
أخبار تونس اليوم
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وأكد بوزغاية، خلال مؤتمر صحفي عقده في الوزارة اليوم الخميس، أن الوحدات الأمنية تقوم بواجبها في مكافحة الإرهاب، على حد قوله.يشار إلى أن إعلان وزارة الداخلية التونسية، في شهر مارس الماضي، بأن الوزارة أنهت قرار الإقامة الجبرية ضد نائب رئيس "حزب النهضة" نور الدين البحيري.ونقلت الوكالة الرسمية في بيان عن وزارة الداخلية، أنه تقرر إنهاء مفعول قرار الإقامة الجبرية، حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية.وأشارت إلى أنه تم تكليف والي بنزرت ووالي منوبة بإتمام موجبات تنفيذ قرار إنهاء مفعول الإقامة الجبرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/الداخلية-التونسية-تنهي-قرار-الإقامة-الجبرية-ضد-نائب-رئيس-حزب-النهضة--1059598197.html
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أخبار تونس اليوم

مسؤول في وزارة الداخلية التونسية: لا يوجد أي شخص رهن الإقامة الجبرية حاليا

13:47 GMT 21.04.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD الشرطة التونسية
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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قال رئيس مكتب الإعلام في وزارة الداخلية التونسية، فاكر بوزغاية، إنه لا يوجد أي شخص رهن الإقامة الجبرية في الوقت الحالي.
وأكد بوزغاية، خلال مؤتمر صحفي عقده في الوزارة اليوم الخميس، أن الوحدات الأمنية تقوم بواجبها في مكافحة الإرهاب، على حد قوله.
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
الداخلية التونسية تنهي قرار الإقامة الجبرية ضد نائب رئيس حزب النهضة
8 مارس, 00:25 GMT
يشار إلى أن إعلان وزارة الداخلية التونسية، في شهر مارس الماضي، بأن الوزارة أنهت قرار الإقامة الجبرية ضد نائب رئيس "حزب النهضة" نور الدين البحيري.
ونقلت الوكالة الرسمية في بيان عن وزارة الداخلية، أنه تقرر إنهاء مفعول قرار الإقامة الجبرية، حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية.
وأشارت إلى أنه تم تكليف والي بنزرت ووالي منوبة بإتمام موجبات تنفيذ قرار إنهاء مفعول الإقامة الجبرية.
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