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الغنوشي: شرطة مكافحة الإرهاب وجهت إلي استدعاء للتحقيق
الغنوشي: شرطة مكافحة الإرهاب وجهت إلي استدعاء للتحقيق
أكد رئيس حركة النهضة التونسية، رئيس مجلس نواب الشعب المنحل، أن شرطة مكافحة الإرهاب وجهت إليه استدعاء للتحقيق. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T09:38+0000
2022-04-01T09:38+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب تصريحات لـ"رويترز"، قال رئيس البرلمان المنحل بقرار قيس سعيد رئيس الجمهورية: "شرطة مكافحة الإرهاب استدعتني اليوم الجمعة للتحقيق على خلفية اجتماع المجلس".وكان البرلمان التونسي قد عقد جلسة عامة له عن بعد، الأربعاء الماضي، اتخذ فيها قرارا بإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي اعتمدها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، وفي مقدمتها الأمر الرئاسي 117، وذلك بأغلبية 116 من مجموع النواب البالغ عددهم 217 نائبا.وينص الفصل الـ72 من الدستور على إجراء انتخابات تشريعية في أجل يتراوح بين 45 و90 يوما اعتبارا من تاريخ سريان قرار حل المؤسسة التشريعية الذي نشر في الجريدة الرسمية.وقال الغنوشي إن الاستدعاء شمل أعضاء البرلمان الآخرين الذين دعموا أو شاركوا في جلسة عبر الإنترنت هذا الأسبوع لتحدي إعلان سعيد في وقت سابق عن تعليق عمل الغرفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/إعلام-رئيس-حركة-النهضة-التونسي-يرفض-قرار-حل-البرلمان-1060694980.html
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أخبار تونس اليوم

الغنوشي: شرطة مكافحة الإرهاب وجهت إلي استدعاء للتحقيق

09:38 GMT 01.04.2022
© AP Photo / Hassene Dridiرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2019
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Hassene Dridi
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أكد رئيس حركة النهضة التونسية، رئيس مجلس نواب الشعب المنحل، أن شرطة مكافحة الإرهاب وجهت إليه استدعاء للتحقيق.
وحسب تصريحات لـ"رويترز"، قال رئيس البرلمان المنحل بقرار قيس سعيد رئيس الجمهورية: "شرطة مكافحة الإرهاب استدعتني اليوم الجمعة للتحقيق على خلفية اجتماع المجلس".
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، 27 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
إعلام: رئيس حركة النهضة التونسي يرفض قرار حل البرلمان
أمس, 13:25 GMT
وكان البرلمان التونسي قد عقد جلسة عامة له عن بعد، الأربعاء الماضي، اتخذ فيها قرارا بإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي اعتمدها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، وفي مقدمتها الأمر الرئاسي 117، وذلك بأغلبية 116 من مجموع النواب البالغ عددهم 217 نائبا.

وعلى خلفية تلك الجلسة قرر سعيد أمس الخميس حل البرلمان المجمدة أعماله منذ أكثر من 8 أشهر بناء على الفصل الـ72 من الدستور، وبرر ذلك بالحفاظ على الدولة ومؤسساتها، متهما النواب الذي اجتمعوا لإلغاء التدابير الاستثنائية بالتآمر على الدولة.

وينص الفصل الـ72 من الدستور على إجراء انتخابات تشريعية في أجل يتراوح بين 45 و90 يوما اعتبارا من تاريخ سريان قرار حل المؤسسة التشريعية الذي نشر في الجريدة الرسمية.
وقال الغنوشي إن الاستدعاء شمل أعضاء البرلمان الآخرين الذين دعموا أو شاركوا في جلسة عبر الإنترنت هذا الأسبوع لتحدي إعلان سعيد في وقت سابق عن تعليق عمل الغرفة.
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