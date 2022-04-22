https://arabic.sputniknews.com/20220422/إنزال-للقوات-الخاصة-التركية-في-شمال-العراق-ضمن-عملية-عسكرية-1061497161.html

إنزال للقوات الخاصة التركية في شمال العراق ضمن عملية عسكرية

إنزال للقوات الخاصة التركية في شمال العراق ضمن عملية عسكرية

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، إن الجيش التركي أرسل قوات خاصة إلى شمال العراق في إطار عملية عسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة... 22.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-22T15:04+0000

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سبوتنيك. وجاء الإعلان عن إنزال القوات الخاصة التركية خلال اجتماع عقده وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بالفيديو، مع مسؤولين عسكريين مشاركين في العملية في شمال العراق.في السياق ذاته، وصل وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان العامة ياسر جولر وقادة الأفرع العسكرية إلى مركز عمليات قيادة القوات البرية التركية، ومن هناك تابعوا سير العمليات القتالية، بحسب وزارة الدفاع.وقال أكار إن العملية في مناطق شمال العراق متينة وزاب وأفاسين باسيان تتم بدعم من الطيران، وقد نزلت القوات الخاصة في شمال العراق صباح اليوم 22 أبريل، حيث تم تحييد ما لا يقل عن 42 مسلحا من حزب العمال الكردستاني.وقالت الوزارة في بيان: "تم تحييد منظمة حزب العمال الكردستاني الارهابية في منطقة عمليات مكافحة الارهاب في شمال العراق".وبدأت تركيا، يوم الاثنين الماضي، عملية عبر الحدود لمكافحة الإرهاب ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، قائلة إن التشكيلات الكردية كانت تخطط لهجوم واسع النطاق.وأرسلت أنقرة 42 فرقة عسكرية، تتألف من 654 جنديا، لتحييد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية، فيما انتقد مكتب الرئاسة العراقي التدخل التركي ووصفه بأنه تهديد للأمن القومي.وبدأ الصراع العسكري بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في عام 1984 ودخل واحدة من أكثر مراحله دموية في عام 2015.وتقع القواعد العسكرية لحزب العمال الكردستاني في الجزء الشمالي من العراق وتستهدفها القوات المسلحة التركية، ومنذ يوليو/تموز 2015 ، قُتل أكثر من 6000 عضو من حزب العمال الكردستاني في تركيا و 6900 خارج البلاد، ووفقا للبيانات الرسمية، فقدت تركيا أكثر من 1200 عسكري خلال المواجهات.

https://arabic.sputniknews.com/20220422/تركيا-تعلن-تحييد-42-مسلحا-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1061477772.html

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