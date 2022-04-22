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https://arabic.sputniknews.com/20220422/تركيا-تعلن-تحييد-42-مسلحا-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1061477772.html
تركيا تعلن تحييد 42 مسلحا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
تركيا تعلن تحييد 42 مسلحا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 42 مسلحا من "حزب العمال الكردستاني" في العملية العسكرية التي تجريها شمالي العراق. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T08:38+0000
2022-04-22T08:38+0000
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وقالت الوزارة في بيان إنه "وفقا للبيانات الأولية ، تم تحييد 42 إرهابيا خلال عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.يذكر أن تركيا أطلقت، فجر الاثنين، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".واستدعت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء الماضي، السفير التركي في العراق علي رضا كوناي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية العملية العسكرية التركية في شمال العراق.كما أكدت الرئاسة العراقية، في وقت سابق، أن "العمليات التركية خرق للسيادة العراقية وتهديد للأمن القومي"، مشيرة إلى أن تكرار هذه العمليات غير مقبول.وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن القوات التركية حيدت 30 مسلحا من "حزب العمال الكردستاني" في العملية العسكرية التي تجريها شمالي العراق منذ يومين.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/تركيا-تعلن-تحييد-عنصرين-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1058906927.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, العراق

تركيا تعلن تحييد 42 مسلحا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

08:38 GMT 22.04.2022
© AP Photo / Anatolia, Kenan Gurbuzمقاتلة تركية
مقاتلة تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Anatolia, Kenan Gurbuz
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 42 مسلحا من "حزب العمال الكردستاني" في العملية العسكرية التي تجريها شمالي العراق.
وقالت الوزارة في بيان إنه "وفقا للبيانات الأولية ، تم تحييد 42 إرهابيا خلال عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.
يذكر أن تركيا أطلقت، فجر الاثنين، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.
وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".
واستدعت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء الماضي، السفير التركي في العراق علي رضا كوناي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية العملية العسكرية التركية في شمال العراق.
كما أكدت الرئاسة العراقية، في وقت سابق، أن "العمليات التركية خرق للسيادة العراقية وتهديد للأمن القومي"، مشيرة إلى أن تكرار هذه العمليات غير مقبول.
وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن القوات التركية حيدت 30 مسلحا من "حزب العمال الكردستاني" في العملية العسكرية التي تجريها شمالي العراق منذ يومين.
مقاتلات تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
تركيا تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
20 فبراير, 14:12 GMT
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Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:19 GMT
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