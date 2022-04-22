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https://arabic.sputniknews.com/20220422/البابا-فرنسيس-يعلن-إلغاء-اللقاء-المرتقب-مع-البطريرك-كيريل-في-القدس-1061479689.html
البابا فرنسيس يعلن إلغاء اللقاء المرتقب مع البطريرك كيريل في القدس
البابا فرنسيس يعلن إلغاء اللقاء المرتقب مع البطريرك كيريل في القدس
قال البابا فرنسيس إن اللقاء المخطط له مع بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، الذي تم تحديده في شهر يونيو في القدس، قد تم إلغاؤه، معربا عن أسفه لذلك. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T09:23+0000
2022-04-22T09:23+0000
العالم
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
البطريرك كيريل
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وأكد البابا في حديث لصحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية أن علاقته بالبطريرك كيريل "جيدة جدا"، وأنه يأسف لحقيقة أن الفاتيكان اضطر إلى إلغاء الاجتماع للمرة الثانية"، مبينا أن "فريقنا الدبلوماسي فهم أن اجتماعا كهذا في هذا الوقت قد يؤدي إلى الكثير من الارتباك".وقال: "لقد عززت دائما الحوار بين الأديان. عندما كنت رئيس أساقفة بوينس آيرس، جمعت المسيحيين واليهود والمسلمين في حوار مثمر. لقد كانت واحدة من أكثر المبادرات التي أفتخر بها. وإنها نفس السياسة التي أروج لها في الفاتيكان"، لافتا إلى أن "هناك دائما جهودا من الفاتيكان للعمل من أجل الوحدة الدائمة، وهذه المحاولات لن تتوقف أبدا".واعتبر أن لا معنى لزيارته لكييف إذا كانت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستستأنف في اليوم التالي، متسائلا: "ما فائدة ذهاب البابا إلى كييف إذا استمرت الحرب في اليوم التالي؟".وأضاف: "لا أستطيع أن أفعل أي شيء من شأنه أن يعرض الأهداف العليا للخطر، وهي نهاية الحرب أو الهدنة أو على الأقل ممر إنساني"، وفقا لـ "RT".وعن زيارته غير المسبوقة للسفارة الروسية اليوم التالي لبدء العملية العسكرية، قال البابا إن هذا كان قراره، وأشار إلى أنه سيفعل "أي شيء وكل شيء حتى لا تحدث وفاة أخرى في أوكرانيا، لا أكثر".
https://arabic.sputniknews.com/20220411/إعلام-الفاتيكان-يبحث-إمكانية-لقاء-البابا-فرنسيس-والبطريرك-كيريل-في-القدس-1061088904.html
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العالم, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, البطريرك كيريل

البابا فرنسيس يعلن إلغاء اللقاء المرتقب مع البطريرك كيريل في القدس

09:23 GMT 22.04.2022
© REUTERS / YARA NARDIالبابا فرنسيس
البابا فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© REUTERS / YARA NARDI
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قال البابا فرنسيس إن اللقاء المخطط له مع بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، الذي تم تحديده في شهر يونيو في القدس، قد تم إلغاؤه، معربا عن أسفه لذلك.
وأكد البابا في حديث لصحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية أن علاقته بالبطريرك كيريل "جيدة جدا"، وأنه يأسف لحقيقة أن الفاتيكان اضطر إلى إلغاء الاجتماع للمرة الثانية"، مبينا أن "فريقنا الدبلوماسي فهم أن اجتماعا كهذا في هذا الوقت قد يؤدي إلى الكثير من الارتباك".
وقال: "لقد عززت دائما الحوار بين الأديان. عندما كنت رئيس أساقفة بوينس آيرس، جمعت المسيحيين واليهود والمسلمين في حوار مثمر. لقد كانت واحدة من أكثر المبادرات التي أفتخر بها. وإنها نفس السياسة التي أروج لها في الفاتيكان"، لافتا إلى أن "هناك دائما جهودا من الفاتيكان للعمل من أجل الوحدة الدائمة، وهذه المحاولات لن تتوقف أبدا".
واعتبر أن لا معنى لزيارته لكييف إذا كانت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستستأنف في اليوم التالي، متسائلا: "ما فائدة ذهاب البابا إلى كييف إذا استمرت الحرب في اليوم التالي؟".
وأضاف: "لا أستطيع أن أفعل أي شيء من شأنه أن يعرض الأهداف العليا للخطر، وهي نهاية الحرب أو الهدنة أو على الأقل ممر إنساني"، وفقا لـ "RT".
وعن زيارته غير المسبوقة للسفارة الروسية اليوم التالي لبدء العملية العسكرية، قال البابا إن هذا كان قراره، وأشار إلى أنه سيفعل "أي شيء وكل شيء حتى لا تحدث وفاة أخرى في أوكرانيا، لا أكثر".
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إعلام: الفاتيكان يبحث إمكانية لقاء البابا فرنسيس والبطريرك كيريل في القدس
11 أبريل, 16:03 GMT
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