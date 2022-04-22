https://arabic.sputniknews.com/20220422/المستشار-الألماني-لن-نسمح-بحظر-الغاز-الروسي-لأن-لذلك-عواقب-وخيمة-1061489154.html

المستشار الألماني: لن نسمح بحظر الغاز الروسي لأن لذلك "عواقب وخيمة"

المستشار الألماني: لن نسمح بحظر الغاز الروسي لأن لذلك "عواقب وخيمة"

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الجمعة، إن الحظر الغربي على واردات الغاز الروسي لن يوقف على الأرجح العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدا... 22.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-22T12:23+0000

2022-04-22T12:23+0000

2022-04-22T12:30+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

اقتصاد

روسيا

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وقال شولتز في مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، نشرت اليوم الجمعة: "لا أعتقد أن حظر الغاز سيوقف الحرب. لو كان بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) منفتحا على الحجج الاقتصادية، لما كان ليبدأ هذه الحرب"، على حد زعمه.وبين شولتز أن تجنب فرض حظر على الغاز الروسي يتعلق أيضا "بتجنب أزمة اقتصادية دراماتيكية وفقدان ملايين الوظائف والمصانع التي لن تفتح مرة أخرى أبدا".رئيس بنك "دوتشيه": الركود في ألمانيا سيكون "حتميا"وبحسب المقال المنشور في صحيفة "businessinsider" قدر الاقتصاديون أن ألمانيا قد تخسر 220 مليار يورو (240 مليار دولار) من الناتج الاقتصادي، أو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، على مدى العامين المقبلين إذا توقفت واردات الغاز الروسي.توقعات اقتصادية "متشائمة" لأكبر مستهلك للغاز الروسيوبحسب "msn" فإن تخفيف اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي أصعب من التوقعات، على الرغم من أن وزير الاقتصاد في البلاد قال إن ألمانيا يمكن أن تصبح مستقلة إلى حد كبير عن الغاز الروسي بحلول عام 2024.وبين المقال أن روسيا زودت حوالي ثلث إجمالي طلب الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من الغاز الطبيعي في عام 2021، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، كما أن روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.وتزامنت تصريحات شولتز مع نشر توقعات اقتصادية متشائمة من قبل البنك المركزي الألماني، اليوم الجمعة، حيث توقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 5% أكثر مما كان متوقعا في السابق إذا تم فرض حظر على واردات الطاقة الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220422/ماكرون-أوروبا-ستواجه-عواقب-الشتاء-المقبل-إذا-لم-تستورد-الغاز-الروسي-1061484982.html

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العالم, اقتصاد, روسيا