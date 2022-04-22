عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/المستشار-الألماني-لن-نسمح-بحظر-الغاز-الروسي-لأن-لذلك-عواقب-وخيمة-1061489154.html
المستشار الألماني: لن نسمح بحظر الغاز الروسي لأن لذلك "عواقب وخيمة"
المستشار الألماني: لن نسمح بحظر الغاز الروسي لأن لذلك "عواقب وخيمة"
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الجمعة، إن الحظر الغربي على واردات الغاز الروسي لن يوقف على الأرجح العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدا... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T12:23+0000
2022-04-22T12:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
اقتصاد
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058578521_0:169:3039:1878_1920x0_80_0_0_0f2b9c6a743132229bae05cef92b3999.jpg
وقال شولتز في مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، نشرت اليوم الجمعة: "لا أعتقد أن حظر الغاز سيوقف الحرب. لو كان بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) منفتحا على الحجج الاقتصادية، لما كان ليبدأ هذه الحرب"، على حد زعمه.وبين شولتز أن تجنب فرض حظر على الغاز الروسي يتعلق أيضا "بتجنب أزمة اقتصادية دراماتيكية وفقدان ملايين الوظائف والمصانع التي لن تفتح مرة أخرى أبدا".رئيس بنك "دوتشيه": الركود في ألمانيا سيكون "حتميا"وبحسب المقال المنشور في صحيفة "businessinsider" قدر الاقتصاديون أن ألمانيا قد تخسر 220 مليار يورو (240 مليار دولار) من الناتج الاقتصادي، أو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، على مدى العامين المقبلين إذا توقفت واردات الغاز الروسي.توقعات اقتصادية "متشائمة" لأكبر مستهلك للغاز الروسيوبحسب "msn" فإن تخفيف اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي أصعب من التوقعات، على الرغم من أن وزير الاقتصاد في البلاد قال إن ألمانيا يمكن أن تصبح مستقلة إلى حد كبير عن الغاز الروسي بحلول عام 2024.وبين المقال أن روسيا زودت حوالي ثلث إجمالي طلب الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من الغاز الطبيعي في عام 2021، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، كما أن روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.وتزامنت تصريحات شولتز مع نشر توقعات اقتصادية متشائمة من قبل البنك المركزي الألماني، اليوم الجمعة، حيث توقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 5% أكثر مما كان متوقعا في السابق إذا تم فرض حظر على واردات الطاقة الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/ماكرون-أوروبا-ستواجه-عواقب-الشتاء-المقبل-إذا-لم-تستورد-الغاز-الروسي-1061484982.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058578521_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_4a3d33655cc1b383509db42f612f2634.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, اقتصاد, روسيا

المستشار الألماني: لن نسمح بحظر الغاز الروسي لأن لذلك "عواقب وخيمة"

12:23 GMT 22.04.2022 (تم التحديث: 12:30 GMT 22.04.2022)
© POOL / الذهاب إلى بنك الصورمستشار ألمانيا أولاف شولتز يشارك في مراسم وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
مستشار ألمانيا أولاف شولتز يشارك في مراسم وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الجمعة، إن الحظر الغربي على واردات الغاز الروسي لن يوقف على الأرجح العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدا أنه لن يسمح بحظر الغاز الروسي لأن لذلك عواقب وخيمة على بلاده.
وقال شولتز في مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، نشرت اليوم الجمعة: "لا أعتقد أن حظر الغاز سيوقف الحرب. لو كان بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) منفتحا على الحجج الاقتصادية، لما كان ليبدأ هذه الحرب"، على حد زعمه.
وبين شولتز أن تجنب فرض حظر على الغاز الروسي يتعلق أيضا "بتجنب أزمة اقتصادية دراماتيكية وفقدان ملايين الوظائف والمصانع التي لن تفتح مرة أخرى أبدا".

"سيكون لذلك عواقب وخيمة على بلدنا، وأوروبا بأسرها، كما سيؤثر بشدة على تمويل إعادة إعمار أوكرانيا. لذا فإن من مسؤوليتي أن أقول: لا يمكننا السماح بذلك".

أولاف شولتز.. من هو مستشار ألمانيا الجديد - سبوتنيك عربي
أولاف شولتز
المستشار الألماني

رئيس بنك "دوتشيه": الركود في ألمانيا سيكون "حتميا"

وبحسب المقال المنشور في صحيفة "businessinsider" قدر الاقتصاديون أن ألمانيا قد تخسر 220 مليار يورو (240 مليار دولار) من الناتج الاقتصادي، أو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، على مدى العامين المقبلين إذا توقفت واردات الغاز الروسي.

وبدوره، أكد الرئيس التنفيذي لبنك "دويتشه" أن الركود في ألمانيا سيكون "حتميا" في حال تطبيق مثل هذا السيناريو، أي حظر الغاز الروسي.

الانتخابات الرئاسية الفرنسية - المرشح الفرنسي والرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، فرنسا 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
ماكرون: أوروبا ستواجه عواقب الشتاء المقبل إذا لم تستورد الغاز الروسي
11:26 GMT

وكانت ألمانيا، قد قالت، إنها تتوقع خفض وارداتها من النفط الروسي إلى النصف بحلول منتصف عام 2022 وأن تكون "مستقلة فعليا" بحلول نهاية العام، وتوقعت مسارا أسرع قليلا بالنسبة لواردات الفحم.

توقعات اقتصادية "متشائمة" لأكبر مستهلك للغاز الروسي

وبحسب "msn" فإن تخفيف اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي أصعب من التوقعات، على الرغم من أن وزير الاقتصاد في البلاد قال إن ألمانيا يمكن أن تصبح مستقلة إلى حد كبير عن الغاز الروسي بحلول عام 2024.
وبين المقال أن روسيا زودت حوالي ثلث إجمالي طلب الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من الغاز الطبيعي في عام 2021، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، كما أن روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

ومن جهة أخرى، فإن ألمانيا، هي أكبر اقتصاد في أوروبا، هي أيضا المستهلك الغربي الرئيسي للغاز الروسي، ولكن تتعرض ألمانيا لضغوط لوقف واردات الطاقة الروسية، من بعض الأطراف، على سبيل المثال أوكرانيا.

وتزامنت تصريحات شولتز مع نشر توقعات اقتصادية متشائمة من قبل البنك المركزي الألماني، اليوم الجمعة، حيث توقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 5% أكثر مما كان متوقعا في السابق إذا تم فرض حظر على واردات الطاقة الروسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала