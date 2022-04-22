https://arabic.sputniknews.com/20220422/ماكرون-أوروبا-ستواجه-عواقب-الشتاء-المقبل-إذا-لم-تستورد-الغاز-الروسي-1061484982.html

ماكرون: أوروبا ستواجه عواقب الشتاء المقبل إذا لم تستورد الغاز الروسي

ماكرون: أوروبا ستواجه عواقب الشتاء المقبل إذا لم تستورد الغاز الروسي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أوروبا ستواجه عواقب الشتاء المقبل إذا لم تستورد الغاز الروسي. 22.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-22T11:26+0000

2022-04-22T11:26+0000

2022-04-22T11:26+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

اقتصاد

روسيا

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وأضاف: "عواقب هذه (العقوبات ضد موارد الطاقة الروسية) لن نراها في ربيع وصيف عام 2022، لكن الشتاء المقبل سنشعر بها إذا لم يعد هناك غاز روسي".فرضت عدد من الدول الغربية عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، ووفقا للسكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، فإن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا تستعد لها مسبقا. وأضاف أنها تتطلب تحليل وتنسيق الإدارات من أجل وضع تدابير انتقامية تتوافق مع مصالح الاتحاد الروسي.صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأجل من قبل الغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم حياة الملايين من الناس. وقال بوتين أيضا إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخلفا فعليا عن الوفاء بالتزاماتهما تجاه روسيا، مما أدى إلى تجميد احتياطياتها من النقد الأجنبي. ووفقا له، فإن روسيا لن تعزل نفسها، ولا يمكن عزلها بشكل صارم في العالم الحديث.بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هدفها "حماية الناس الذين تعرضوا لالبلطجة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات."

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اقتصاد, روسيا