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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/ماكرون-أوروبا-ستواجه-عواقب-الشتاء-المقبل-إذا-لم-تستورد-الغاز-الروسي-1061484982.html
ماكرون: أوروبا ستواجه عواقب الشتاء المقبل إذا لم تستورد الغاز الروسي
ماكرون: أوروبا ستواجه عواقب الشتاء المقبل إذا لم تستورد الغاز الروسي
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أوروبا ستواجه عواقب الشتاء المقبل إذا لم تستورد الغاز الروسي. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T11:26+0000
2022-04-22T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
اقتصاد
روسيا
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وأضاف: "عواقب هذه (العقوبات ضد موارد الطاقة الروسية) لن نراها في ربيع وصيف عام 2022، لكن الشتاء المقبل سنشعر بها إذا لم يعد هناك غاز روسي".فرضت عدد من الدول الغربية عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، ووفقا للسكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، فإن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا تستعد لها مسبقا. وأضاف أنها تتطلب تحليل وتنسيق الإدارات من أجل وضع تدابير انتقامية تتوافق مع مصالح الاتحاد الروسي.صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأجل من قبل الغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم حياة الملايين من الناس. وقال بوتين أيضا إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخلفا فعليا عن الوفاء بالتزاماتهما تجاه روسيا، مما أدى إلى تجميد احتياطياتها من النقد الأجنبي. ووفقا له، فإن روسيا لن تعزل نفسها، ولا يمكن عزلها بشكل صارم في العالم الحديث.بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هدفها "حماية الناس الذين تعرضوا لالبلطجة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات."
https://arabic.sputniknews.com/20220421/ماكرون-يعرب-عن-استعداده-للذهاب-إلى-كييف-1061437976.html
https://arabic.sputniknews.com/20220418/ماكرون-لا-يستبعد-اتصالات-جديدة-مع-بوتين-حول-أوكرانيا-1061345747.html
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اقتصاد, روسيا

ماكرون: أوروبا ستواجه عواقب الشتاء المقبل إذا لم تستورد الغاز الروسي

11:26 GMT 22.04.2022
© REUTERS / Benoit Tessier الانتخابات الرئاسية الفرنسية - المرشح الفرنسي والرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، فرنسا 2022
الانتخابات الرئاسية الفرنسية - المرشح الفرنسي والرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، فرنسا 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أوروبا ستواجه عواقب الشتاء المقبل إذا لم تستورد الغاز الروسي.
وأضاف: "عواقب هذه (العقوبات ضد موارد الطاقة الروسية) لن نراها في ربيع وصيف عام 2022، لكن الشتاء المقبل سنشعر بها إذا لم يعد هناك غاز روسي".
فرضت عدد من الدول الغربية عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، ووفقا للسكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، فإن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا تستعد لها مسبقا. وأضاف أنها تتطلب تحليل وتنسيق الإدارات من أجل وضع تدابير انتقامية تتوافق مع مصالح الاتحاد الروسي.
الانتخابات الرئاسية الفرنسية - المرشح الفرنسي والرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، فرنسا 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
ماكرون يعرب عن استعداده للذهاب إلى كييف
أمس, 08:09 GMT
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأجل من قبل الغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم حياة الملايين من الناس. وقال بوتين أيضا إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخلفا فعليا عن الوفاء بالتزاماتهما تجاه روسيا، مما أدى إلى تجميد احتياطياتها من النقد الأجنبي. ووفقا له، فإن روسيا لن تعزل نفسها، ولا يمكن عزلها بشكل صارم في العالم الحديث.
بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هدفها "حماية الناس الذين تعرضوا لالبلطجة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات."
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
ماكرون لا يستبعد "اتصالات جديدة" مع بوتين حول أوكرانيا
18 أبريل, 18:52 GMT
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Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:19 GMT
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