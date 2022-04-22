عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220422/رئيسة-مجلس-الأمن-نعمل-بالتنسيق-مع-الخرطوم-ليكون-عمل-اليونتامس-داعما-ومساندا-للسودان-1061479026.html
رئيسة مجلس الأمن: نعمل بالتنسيق مع الخرطوم ليكون عمل "اليونيتامس" داعما ومساندا للسودان
رئيسة مجلس الأمن: نعمل بالتنسيق مع الخرطوم ليكون عمل "اليونيتامس" داعما ومساندا للسودان
أكدت رئيسة مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، باربرا وودورد، مندوبة بريطانيا الدائمة لدى المجلس، أنها ستعمل مع الخرطوم ليكون عمل بعثة "اليونيتامس" داعما ومساندا... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T09:15+0000
2022-04-22T09:19+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1058978848_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5b3d26b399e8d603194ccf1ac5115bbd.jpg
ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، سونا، قالت باربرا: "سنعمل بالتنسيق مع السودان من أجل ضمان أن يكون عمل البعثة داعماً ومسانداً للسودان خلال هذه المرحلة الانتقالية وصولاً بها لغاياتها المرجوة بإجراء انتخابات في البلاد".تصريحات المسؤولة الأممية جاءت خلال استقبالها وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير نادرالطيب، في نيويورك.وتتضمن تلك المصفوفة، "الأولويات والمقترحات التي أعدتها الوزارات والمؤسسات الاتحادية ذات الصلة، والرامية إلى توجيه عمل بعثة "يونيتامس" خلال المرحلة المقبلة بما يتطابق مع المِلكية الوطنية لعمل البعثة".يشار إلى أن وضع البعثة الأممية في السودان كان قد أثار جدلا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد إعلانها في أعقاب اندلاع الأزمة السياسية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مبادرة لتسهيل الحوار بين مختلف الأطراف، دعت من خلالها لاستعادة الحكم المدني والعمل بالوثيقة الدستورية الموقعة بين الشقين المدني والعسكري، التي أنهت إجراءات الـ25 من أكتوبرعددا من بنودها المهمة.وكان رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، قد هدد بطرد البعثة، قائلا إن "تجاوز رئيسها تفويض البعثة الأممية والتدخل السافر في الشأن السوداني، سيؤدي إلى طرده من البلاد".لكن وزير الخارجية السوداني الأسبق، إبراهيم أيوب، شدد في تصريحات صحفية له على "عدم صحة الحديث عن تخطي البعثة الأممية في السودان المهام الموكلة لها".ورأى أيوب أن تصريحات البرهان الأخيرة ومهاجمته البعثة الأممية ودورها في السودان، "تتسق مع رفض المكون العسكري منذ البداية وجودها بالبلاد، ومن ثم محاولات تعطيل عملها المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن، الذي قبل به العسكريون تحت ضغط من الدول أصدقاء السودان".
https://arabic.sputniknews.com/20220129/غضب-ضد-بعثة-يونيتامس-في-السودان-ماذا-فعلت-وما-دور-العسكر؟-1057440825.html
https://arabic.sputniknews.com/20220404/هل-ينفذ-البرهان-تهديداته-بطرد-البعثة-الأممية-يونيتامس-من-السودان؟-1060844105.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1058978848_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b62a70e37637c4caec17c95c4904ae65.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم

رئيسة مجلس الأمن: نعمل بالتنسيق مع الخرطوم ليكون عمل "اليونيتامس" داعما ومساندا للسودان

09:15 GMT 22.04.2022 (تم التحديث: 09:19 GMT 22.04.2022)
© REUTERS / Carlo Allegri اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022.
 اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
تابعنا عبرTelegram
أكدت رئيسة مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، باربرا وودورد، مندوبة بريطانيا الدائمة لدى المجلس، أنها ستعمل مع الخرطوم ليكون عمل بعثة "اليونيتامس" داعما ومساندا للسودان.
ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، سونا، قالت باربرا: "سنعمل بالتنسيق مع السودان من أجل ضمان أن يكون عمل البعثة داعماً ومسانداً للسودان خلال هذه المرحلة الانتقالية وصولاً بها لغاياتها المرجوة بإجراء انتخابات في البلاد".
متظاهر في السودان يرفع علم بلاده أثناء احتجاجات الجمعة 31 ديسمبر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
غضب ضد بعثة "يونيتامس" في السودان.. ماذا فعلت وما دور العسكر؟
29 يناير, 19:24 GMT
تصريحات المسؤولة الأممية جاءت خلال استقبالها وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير نادرالطيب، في نيويورك.
وخلال اللقاء قدم الطيب شرحاً حول تطورات الأوضاع الحالية في السودان وتناول مضامين المصفوفة السودانية التي تسلمتها رئاسة مجلس الأمن.
وتتضمن تلك المصفوفة، "الأولويات والمقترحات التي أعدتها الوزارات والمؤسسات الاتحادية ذات الصلة، والرامية إلى توجيه عمل بعثة "يونيتامس" خلال المرحلة المقبلة بما يتطابق مع المِلكية الوطنية لعمل البعثة".

وقد رحّبت رئيسة المجلس بمقترحات السودان، مؤكدة أنها ليست بعيدة عن عمل مهام يونيتامس، واعدة بوضع كل ما جاء في تلك المصفوفة في الاعتبار خلال مناقشة التجديد الدوري لتفويض يونيتامس في يونيو/ حزيران المقبل.

يشار إلى أن وضع البعثة الأممية في السودان كان قد أثار جدلا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد إعلانها في أعقاب اندلاع الأزمة السياسية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مبادرة لتسهيل الحوار بين مختلف الأطراف، دعت من خلالها لاستعادة الحكم المدني والعمل بالوثيقة الدستورية الموقعة بين الشقين المدني والعسكري، التي أنهت إجراءات الـ25 من أكتوبرعددا من بنودها المهمة.
رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
هل ينفذ البرهان تهديداته بطرد البعثة الأممية "يونيتامس" من السودان؟
4 أبريل, 18:02 GMT
وكان رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، قد هدد بطرد البعثة، قائلا إن "تجاوز رئيسها تفويض البعثة الأممية والتدخل السافر في الشأن السوداني، سيؤدي إلى طرده من البلاد".
لكن وزير الخارجية السوداني الأسبق، إبراهيم أيوب، شدد في تصريحات صحفية له على "عدم صحة الحديث عن تخطي البعثة الأممية في السودان المهام الموكلة لها".

وأشار إلى أن "مهمتها الرئيسية تتمثل في المساعدة بعملية الانتقال السياسي، والتقدم نحو الحكم الديمقراطي، وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتحقيق السلام المستدام، والإعداد للانتخابات".

ورأى أيوب أن تصريحات البرهان الأخيرة ومهاجمته البعثة الأممية ودورها في السودان، "تتسق مع رفض المكون العسكري منذ البداية وجودها بالبلاد، ومن ثم محاولات تعطيل عملها المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن، الذي قبل به العسكريون تحت ضغط من الدول أصدقاء السودان".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала