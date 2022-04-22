https://arabic.sputniknews.com/20220422/رئيسة-مجلس-الأمن-نعمل-بالتنسيق-مع-الخرطوم-ليكون-عمل-اليونتامس-داعما-ومساندا-للسودان-1061479026.html

رئيسة مجلس الأمن: نعمل بالتنسيق مع الخرطوم ليكون عمل "اليونيتامس" داعما ومساندا للسودان

رئيسة مجلس الأمن: نعمل بالتنسيق مع الخرطوم ليكون عمل "اليونيتامس" داعما ومساندا للسودان

أكدت رئيسة مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، باربرا وودورد، مندوبة بريطانيا الدائمة لدى المجلس، أنها ستعمل مع الخرطوم ليكون عمل بعثة "اليونيتامس" داعما ومساندا... 22.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-22T09:15+0000

2022-04-22T09:15+0000

2022-04-22T09:19+0000

أخبار السودان اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1058978848_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5b3d26b399e8d603194ccf1ac5115bbd.jpg

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، سونا، قالت باربرا: "سنعمل بالتنسيق مع السودان من أجل ضمان أن يكون عمل البعثة داعماً ومسانداً للسودان خلال هذه المرحلة الانتقالية وصولاً بها لغاياتها المرجوة بإجراء انتخابات في البلاد".تصريحات المسؤولة الأممية جاءت خلال استقبالها وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير نادرالطيب، في نيويورك.وتتضمن تلك المصفوفة، "الأولويات والمقترحات التي أعدتها الوزارات والمؤسسات الاتحادية ذات الصلة، والرامية إلى توجيه عمل بعثة "يونيتامس" خلال المرحلة المقبلة بما يتطابق مع المِلكية الوطنية لعمل البعثة".يشار إلى أن وضع البعثة الأممية في السودان كان قد أثار جدلا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد إعلانها في أعقاب اندلاع الأزمة السياسية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مبادرة لتسهيل الحوار بين مختلف الأطراف، دعت من خلالها لاستعادة الحكم المدني والعمل بالوثيقة الدستورية الموقعة بين الشقين المدني والعسكري، التي أنهت إجراءات الـ25 من أكتوبرعددا من بنودها المهمة.وكان رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، قد هدد بطرد البعثة، قائلا إن "تجاوز رئيسها تفويض البعثة الأممية والتدخل السافر في الشأن السوداني، سيؤدي إلى طرده من البلاد".لكن وزير الخارجية السوداني الأسبق، إبراهيم أيوب، شدد في تصريحات صحفية له على "عدم صحة الحديث عن تخطي البعثة الأممية في السودان المهام الموكلة لها".ورأى أيوب أن تصريحات البرهان الأخيرة ومهاجمته البعثة الأممية ودورها في السودان، "تتسق مع رفض المكون العسكري منذ البداية وجودها بالبلاد، ومن ثم محاولات تعطيل عملها المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن، الذي قبل به العسكريون تحت ضغط من الدول أصدقاء السودان".

https://arabic.sputniknews.com/20220129/غضب-ضد-بعثة-يونيتامس-في-السودان-ماذا-فعلت-وما-دور-العسكر؟-1057440825.html

https://arabic.sputniknews.com/20220404/هل-ينفذ-البرهان-تهديداته-بطرد-البعثة-الأممية-يونيتامس-من-السودان؟-1060844105.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار السودان اليوم