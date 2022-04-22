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كييف: البنك الدولي وعد بمنحنا 4.8 مليار دولار
كييف: البنك الدولي وعد بمنحنا 4.8 مليار دولار
قال رئيس النظام الحاكم في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، إن البنك الدولي وعد بمنح كييف 4.8 مليار دولار من أجل جهود الإعمار في البلاد. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T21:16+0000
2022-04-22T21:16+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. في الأسبوع الماضي، قال أوليج أوستينكو، المستشار الاقتصادي لزيلينسكي، إن كييف طلبت من مجموعة السبعة وصندوق النقد الدولي الحصول على 50 مليار دولار كمساعدة مالية.كتب زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي: "بالأمس، خلال اجتماع مائدة مستديرة وزاري، تواصلت مع البنك الدولي، وكانت النتيجة؛ 4.8 مليار دولار لتعافي أوكرانيا".قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، يوم الخميس، خلال مناقشة حول الأزمة الأوكرانية مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي: "أكملت مجموعة البنك الدولي تقييما مبكرا للأضرار المادية، من حيث المباني والبنية التحتية، والتكاليف تقارب 60 مليار دولار".بدأت روسيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر، وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وزودت القوات الروسية المدنيين بالمساعدات الإنسانية في المناطق التي سيطرت عليها داخل أوكرانيا، وضمنت ممرات عبور آمنة لمن يرغب في المغادرة من المدنيين.ورد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/البنك-الدولي-خسائر-أوكرانيا-جراء-المواجهة-مع-روسيا-بلغت-60-مليار-دولار-1061468434.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا

كييف: البنك الدولي وعد بمنحنا 4.8 مليار دولار

21:16 GMT 22.04.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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قال رئيس النظام الحاكم في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، إن البنك الدولي وعد بمنح كييف 4.8 مليار دولار من أجل جهود الإعمار في البلاد.
موسكو- سبوتنيك. في الأسبوع الماضي، قال أوليج أوستينكو، المستشار الاقتصادي لزيلينسكي، إن كييف طلبت من مجموعة السبعة وصندوق النقد الدولي الحصول على 50 مليار دولار كمساعدة مالية.
كتب زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي: "بالأمس، خلال اجتماع مائدة مستديرة وزاري، تواصلت مع البنك الدولي، وكانت النتيجة؛ 4.8 مليار دولار لتعافي أوكرانيا".
قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، يوم الخميس، خلال مناقشة حول الأزمة الأوكرانية مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي: "أكملت مجموعة البنك الدولي تقييما مبكرا للأضرار المادية، من حيث المباني والبنية التحتية، والتكاليف تقارب 60 مليار دولار".
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
البنك الدولي: خسائر أوكرانيا جراء المواجهة مع روسيا بلغت 60 مليار دولار
أمس, 20:09 GMT
بدأت روسيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر، وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وزودت القوات الروسية المدنيين بالمساعدات الإنسانية في المناطق التي سيطرت عليها داخل أوكرانيا، وضمنت ممرات عبور آمنة لمن يرغب في المغادرة من المدنيين.
ورد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
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Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:58 GMT
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