https://arabic.sputniknews.com/20220423/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إحباط-محاولة-تهريب-مخدرات-بالملايين-على-الحدود-المصرية-1061533096.html
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات "بالملايين" على الحدود المصرية
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات "بالملايين" على الحدود المصرية
أحبط الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عملية تهريب مخدرات كانت قادمة من مصر إلى الداخل الإسرائيلي. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T18:53+0000
2022-04-23T18:53+0000
2022-04-23T18:53+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن قوات الجيش الإسرائيلي أحبطت علمية تهريب مخدرات عبر الحدود المصرية الإسرائيلية كانت قادمة إلى الداخل الإسرائيلي، بقيمة تقدر بـ 4 ملايين شيكل.وأكدت الإذاعة العبرية أن قوات حرس الحدود الإسرائيلية أحبطت عملية تهريب حوالي 200 كيلوغرام من المخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية.وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أكد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، في الثامن من الشهر الجاري، أن قوات بلاده أحبطت عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية بقيمة تقدر بـ2.4 مليون شيكل.وأوضح أدرعي أن استطلاعات الجيش رصدت عددا من المشتبه فيهم يحاولون تهريب المخدرات من مصر باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتمكنت من إحباط عملية التهريب وضبط نحو 200 كيلوغرام من المخدرات.وذكر أدرعي، آنذاك، في تغريدته أن هذه العملية تأتي كجزء من الجهود المتواصلة لإحباط تهريب المخدرات على الحدود المصرية.
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العالم العربي, إسرائيل, مصر
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات "بالملايين" على الحدود المصرية
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أحبط الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عملية تهريب مخدرات كانت قادمة من مصر إلى الداخل الإسرائيلي.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن قوات الجيش الإسرائيلي أحبطت علمية تهريب مخدرات عبر الحدود المصرية الإسرائيلية كانت قادمة إلى الداخل الإسرائيلي، بقيمة تقدر بـ 4 ملايين شيكل.
وأكدت الإذاعة العبرية أن قوات حرس الحدود الإسرائيلية أحبطت عملية تهريب حوالي 200 كيلوغرام من المخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية
.
وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أكد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، في الثامن من الشهر الجاري، أن قوات بلاده أحبطت عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية بقيمة تقدر بـ2.4 مليون شيكل.
وأوضح أدرعي أن استطلاعات الجيش رصدت عددا من المشتبه فيهم يحاولون تهريب المخدرات
من مصر باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتمكنت من إحباط عملية التهريب وضبط نحو 200 كيلوغرام من المخدرات.
وذكر أدرعي، آنذاك، في تغريدته أن هذه العملية تأتي كجزء من الجهود المتواصلة لإحباط تهريب المخدرات على الحدود المصرية.