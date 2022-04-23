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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220423/القوات-الجوية-الروسية-تدمر-ترسانة-أسلحة-أمريكية-في-مستودع-عسكري-في-أوديسا-1061530145.html
القوات الجوية الروسية تدمر ترسانة أسلحة أمريكية في مستودع عسكري في أوديسا
القوات الجوية الروسية تدمر ترسانة أسلحة أمريكية في مستودع عسكري في أوديسا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تدمير ترسانة أسلحة أمريكية في مستودع عسكري في أوديسا جنوب أوكرانيا. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T16:50+0000
2022-04-23T17:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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كما أكدت وزارة الدفاع الروسية استهداف 22 منشأة عسكرية في أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة خلال اليوم السبت.وأعلنت الدفاع الروسية عن تدمير 4 أنظمة صواريخ أوكرانية مضادة للطائرات و3 مستودعات للأسلحة والذخيرة.وقال الناطق باسم الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف: "ظهر اليوم أخرجت القوات الفضائية الروسية محطة لوجستية بمطار عسكري بمنطقة أوديسا عن الخدمة، باستخدام صواريخ عالية الدقة طويلة المدى، حيث كانت [المحطة] تُستخدم لتخزين كمية كبيرة من الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية".وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا.وتركز القوات المسلحة الروسية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، على تحرير إقليم دونباس (أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين)، من سيطرة القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم أمس الخميس، تحرير مدينة ماريوبول، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد؛ مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، الجيش بضرورة إحكام الطوق على منطقة "آزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/الدفاع-الروسية-إسقاط-طائرة-سو-25-أوكرانية-وتدمير-عشرات-الأهداف-بصواريخ-عالية-الدقة-1061511157.html
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روسيا

القوات الجوية الروسية تدمر ترسانة أسلحة أمريكية في مستودع عسكري في أوديسا

16:50 GMT 23.04.2022 (تم التحديث: 17:27 GMT 23.04.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تدمير ترسانة أسلحة أمريكية في مستودع عسكري في أوديسا جنوب أوكرانيا.
كما أكدت وزارة الدفاع الروسية استهداف 22 منشأة عسكرية في أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة خلال اليوم السبت.
وأعلنت الدفاع الروسية عن تدمير 4 أنظمة صواريخ أوكرانية مضادة للطائرات و3 مستودعات للأسلحة والذخيرة.
وقال الناطق باسم الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف: "ظهر اليوم أخرجت القوات الفضائية الروسية محطة لوجستية بمطار عسكري بمنطقة أوديسا عن الخدمة، باستخدام صواريخ عالية الدقة طويلة المدى، حيث كانت [المحطة] تُستخدم لتخزين كمية كبيرة من الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية".
مروحيات هجومية من طراز كا -52 تابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
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07:33 GMT
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا.
وتركز القوات المسلحة الروسية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، على تحرير إقليم دونباس (أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين)، من سيطرة القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم أمس الخميس، تحرير مدينة ماريوبول، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد؛ مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".
ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، الجيش بضرورة إحكام الطوق على منطقة "آزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.
مدينة فولنوفاخا بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية، إقليم دونباس 21 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
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