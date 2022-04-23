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https://arabic.sputniknews.com/20220423/بدر-بانون-ربنا-كان-عالم-بإحساسي-الحمد-لله-على-الفوز-والرجاء-قدم-مباراة-كبيرة-فيديو-1061513716.html
بدر بانون: ربنا كان عالم بإحساسي.. الحمد لله على الفوز والرجاء قدم مباراة كبيرة.. فيديو
بدر بانون: ربنا كان عالم بإحساسي.. الحمد لله على الفوز والرجاء قدم مباراة كبيرة.. فيديو
أثار النجم المغربي بدر بانون لاعب الأهلي المصري، مساء الجمعة، جدلا بين جماهير القلعة الحمراء، على مواقع التواصل الاجتماعي بعد صورة رصدت رد فعله عقب تسجيل... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T09:08+0000
2022-04-23T09:08+0000
ماتش الأهلي اليوم
نادي الأهلي
رياضة
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وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.وعقب المباراة، قال بدر بانون: "ربنا اللي كان عالم بإحساسي... مبروك لجماهير الأهلي مباراة كانت صعبة بين فريقين كبيرين، ونعدهم باللقب هذا الموسم".وأضاف "أردت المشاركة في اللقاء وكانت مباراة بإحساس مختلف بين فريقي الأم وفريقي الحالي الذي أقدر جماهيره، وأتمنى أن يكون جمهور الأهلي متفهم الأمر والأهم التأهل".وأوضح أن "أصعب وقت هو آخر 10 دقائق من المباراة، لكن الفريق امتلك الخبرات وتعادلنا وهي نتيجة التي ساعدتنا على التأهل".عن استقبال جمهور الرجاء له، قال بانون "هذا حب بيني وبين النادي وجماهيره، كبرت في هذا النادي وجماهير النادي تقدرني مثلما يقدر جماهير الأهلي لاعبيه، وهذا ما جعل الجمهور يحبني".وأتم: "لا أحد خذل الأهلي اليوم، الكل قاتل على الفوز، لا نتحدث عن الدفاع فقط، بل الجميع حتى في الضربات الثابتة التي تأهلنا بسببها كان الكل في كامل تركيزه".وغاب بدر بانون عن الأهلي منذ بداية العام الجاري بسبب تأثير مضاعفات فيروس كورونا على القلب.ومن المقرر أن يواجه الأهلي، فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي البطولة، بعدما تفوق الفريق الجزائري على الترجي التونسي بهدف دون رد في مجموع المباراتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/دوري-أبطال-أفريقيا-الأهلي-يتأهل-على-حساب-الرجاء-ووفاق-سطيف-يطيح-بالترجي-فيديو-1061510884.html
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ماتش الأهلي اليوم, نادي الأهلي, رياضة

بدر بانون: ربنا كان عالم بإحساسي.. الحمد لله على الفوز والرجاء قدم مباراة كبيرة.. فيديو

09:08 GMT 23.04.2022
© REUTERS / MOHAMMED DABBOUSمشجعو النادي الأهلي المصري يرتدون كمامات طبية في مباراة بايرون ميونيخ وتيجرس في كأس العالم للأندية، قطر، 11 فبراير/ شباط 2021
مشجعو النادي الأهلي المصري يرتدون كمامات طبية في مباراة بايرون ميونيخ وتيجرس في كأس العالم للأندية، قطر، 11 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© REUTERS / MOHAMMED DABBOUS
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أثار النجم المغربي بدر بانون لاعب الأهلي المصري، مساء الجمعة، جدلا بين جماهير القلعة الحمراء، على مواقع التواصل الاجتماعي بعد صورة رصدت رد فعله عقب تسجيل الأهلي هدف التعادل أمام نظيره الرجاء المغربي ناديه السابق.
وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.
وعقب المباراة، قال بدر بانون: "ربنا اللي كان عالم بإحساسي... مبروك لجماهير الأهلي مباراة كانت صعبة بين فريقين كبيرين، ونعدهم باللقب هذا الموسم".
وأضاف "أردت المشاركة في اللقاء وكانت مباراة بإحساس مختلف بين فريقي الأم وفريقي الحالي الذي أقدر جماهيره، وأتمنى أن يكون جمهور الأهلي متفهم الأمر والأهم التأهل".
وأوضح أن "أصعب وقت هو آخر 10 دقائق من المباراة، لكن الفريق امتلك الخبرات وتعادلنا وهي نتيجة التي ساعدتنا على التأهل".
عن استقبال جمهور الرجاء له، قال بانون "هذا حب بيني وبين النادي وجماهيره، كبرت في هذا النادي وجماهير النادي تقدرني مثلما يقدر جماهير الأهلي لاعبيه، وهذا ما جعل الجمهور يحبني".
وأتم: "لا أحد خذل الأهلي اليوم، الكل قاتل على الفوز، لا نتحدث عن الدفاع فقط، بل الجميع حتى في الضربات الثابتة التي تأهلنا بسببها كان الكل في كامل تركيزه".
وغاب بدر بانون عن الأهلي منذ بداية العام الجاري بسبب تأثير مضاعفات فيروس كورونا على القلب.
ومن المقرر أن يواجه الأهلي، فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي البطولة، بعدما تفوق الفريق الجزائري على الترجي التونسي بهدف دون رد في مجموع المباراتين.
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتأهل على حساب الرجاء ووفاق سطيف يطيح بالترجي.. فيديو
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