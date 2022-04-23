https://arabic.sputniknews.com/20220423/سفير-ماليزيا-لدى-موسكو-بلادنا-ستدرس-بيع-أشباه-الموصلات-إلى-روسيا-1061507553.html

سفير ماليزيا لدى موسكو: بلادنا ستدرس بيع أشباه الموصلات إلى روسيا

سفير ماليزيا لدى موسكو: بلادنا ستدرس بيع أشباه الموصلات إلى روسيا

قال السفير الماليزي لدى روسيا، بالا تشاندران، اليوم السبت، إنه يعتقد أن بلاده ستنظر في فرصة بيع أشباه الموصلات والإلكترونيات إلى روسيا. 23.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-23T03:52+0000

2022-04-23T03:52+0000

2022-04-23T03:52+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

أخبار ماليزيا اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "الصناعة الماليزية موجهة نحو السوق،: وأنا على يقين من أنه سيتم النظر في أي طلب من الطرف الروسي بشأن هذه المنتجات".وأكد الدبلوماسي الماليزي أنه ليس على علم بأي محادثات حالية حول هذا المسألة بين البلدين.ووفقا للسفير، تعد ماليزيا واحدة من أكبر مصدري أشباه الموصلات في العالم.هذا وقد تواجه روسيا عجزا في أشباه الموصلات بسبب العقوبات الضخمة بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، ولا سيما بعدما انضمت تايوان، وهي واحدة من المنتجين الرئيسيين لأشباه الموصلات في العالم، إلى حملة العقوبات.وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا؛ علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.وفي 19 نيسان/أبريل الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.

https://arabic.sputniknews.com/20220204/المفوضية-الأوروبية-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-ستكون-بمجال-التكنولوجيا-والتقنيات-1058018011.html

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العقوبات الأمريكية ضد روسيا, أخبار ماليزيا اليوم