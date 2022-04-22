ميزينتسيف: إجلاء أكثر من 143 ألف شخص من سكان ماريوبول وأسر 1800 عسكري أوكراني
© Sputnik . Sergey Baturin / الذهاب إلى بنك الصورإجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022
© Sputnik . Sergey Baturin/
أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، أنه تم إجلاء أكثر من 143 ألف مواطن محلي و341 مواطنا أجنبيًا من ماريوبول، بالإضافة إلى أسر 1800 عسكري أوكراني استسلموا بأمان.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، في إحاطة: "بفضل التدابير المتخذة، تم إجلاء 631 143 مواطناً محلياً و341 مواطنا أجنبيا من ماريوبول، فضلا عن الأسر الآمن لـ 844 1 فردا من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية الذين استسلموا. وتم إنقاذهم وضمان سلامتهم جميعا، كما يتم توفير الرعاية الطبية المؤهلة لهم".
وشدد ميزينتسيف على "أن كل هذه الأعمال تم تنفيذها دون أي مشاركة من قبل سلطات كييف، حتى وإن كان هذا معمولاً من أجل مواطني بلدها".
وبحسب ميزينتسيف، فإن هذه الإحصائيات "تشير إلى عدم صحة الاتهامات" التي توجهها السلطات الأوكرانية والدول الغربية ضد القوات المسلحة الروسية وتشكيلات جمهورية دونيتسك الشعبية "في وضع نوع من العقبات أمام خروج المدنيين وعدم توفير الظروف المناسبة لاستسلام العسكريين الأوكرانيين".
وقال ميزينتسيف "هذه الأكاذيب والخداع السافر، التي تهدف إلى تشويه ما تقوم به القوات المسلحة الروسية من أعمال خلال العملية العسكرية الخاصة، يقوم الغرب الجماعي بنشرها على مدار الساعة تقريبا.
وأضاف ميزينتسيف أيضاً، بأنه يكفي إلقاء نظرة على المواد الموجودة على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسي، حيث يجري تسجيل دقيق لتوقيتات تقديم المساعدات الإنسانية لسكان أوكرانيا، ملخصاً أن أيا من الراغبين يتمكن من إيجاد "جميع الإجابات الشاملة عن استفساراته هناك.
وشدد ميزينتسيف على "أن كل هذه الأعمال تم تنفيذها دون أي مشاركة من قبل سلطات كييف، حتى وإن كان هذا معمولاً من أجل مواطني بلدها".
وبحسب ميزينتسيف، فإن هذه الإحصائيات "تشير إلى عدم صحة الاتهامات" التي توجهها السلطات الأوكرانية والدول الغربية ضد القوات المسلحة الروسية وتشكيلات جمهورية دونيتسك الشعبية "في وضع نوع من العقبات أمام خروج المدنيين وعدم توفير الظروف المناسبة لاستسلام العسكريين الأوكرانيين".
وقال ميزينتسيف "هذه الأكاذيب والخداع السافر، التي تهدف إلى تشويه ما تقوم به القوات المسلحة الروسية من أعمال خلال العملية العسكرية الخاصة، يقوم الغرب الجماعي بنشرها على مدار الساعة تقريبا.
وأضاف ميزينتسيف أيضاً، بأنه يكفي إلقاء نظرة على المواد الموجودة على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسي، حيث يجري تسجيل دقيق لتوقيتات تقديم المساعدات الإنسانية لسكان أوكرانيا، ملخصاً أن أيا من الراغبين يتمكن من إيجاد "جميع الإجابات الشاملة عن استفساراته هناك.