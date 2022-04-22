عربي
بوتين ردا على دعوة رئيس المجلس الأوروبي للتواصل مع زيلينسكي: هذا الاحتمال مرهون بنتائج المفاوضات
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/ميزينتسيف-إجلاء-أكثر-من-143-ألف-شخص-من-سكان-ماريوبول-وأسر-1800-عسكري-أوكراني-1061490845.html
ميزينتسيف: إجلاء أكثر من 143 ألف شخص من سكان ماريوبول وأسر 1800 عسكري أوكراني
ميزينتسيف: إجلاء أكثر من 143 ألف شخص من سكان ماريوبول وأسر 1800 عسكري أوكراني
أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، أنه تم إجلاء أكثر من 143 ألف مواطن محلي و341 مواطنا أجنبيًا من... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T12:52+0000
2022-04-22T12:52+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059134006_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_ee8805b7c67ea921152d2aa775886e18.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، في إحاطة: "بفضل التدابير المتخذة، تم إجلاء 631 143 مواطناً محلياً و341 مواطنا أجنبيا من ماريوبول، فضلا عن الأسر الآمن لـ 844 1 فردا من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية الذين استسلموا. وتم إنقاذهم وضمان سلامتهم جميعا، كما يتم توفير الرعاية الطبية المؤهلة لهم".وشدد ميزينتسيف على "أن كل هذه الأعمال تم تنفيذها دون أي مشاركة من قبل سلطات كييف، حتى وإن كان هذا معمولاً من أجل مواطني بلدها".وبحسب ميزينتسيف، فإن هذه الإحصائيات "تشير إلى عدم صحة الاتهامات" التي توجهها السلطات الأوكرانية والدول الغربية ضد القوات المسلحة الروسية وتشكيلات جمهورية دونيتسك الشعبية "في وضع نوع من العقبات أمام خروج المدنيين وعدم توفير الظروف المناسبة لاستسلام العسكريين الأوكرانيين".وقال ميزينتسيف "هذه الأكاذيب والخداع السافر، التي تهدف إلى تشويه ما تقوم به القوات المسلحة الروسية من أعمال خلال العملية العسكرية الخاصة، يقوم الغرب الجماعي بنشرها على مدار الساعة تقريبا.وأضاف ميزينتسيف أيضاً، بأنه يكفي إلقاء نظرة على المواد الموجودة على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسي، حيث يجري تسجيل دقيق لتوقيتات تقديم المساعدات الإنسانية لسكان أوكرانيا، ملخصاً أن أيا من الراغبين يتمكن من إيجاد "جميع الإجابات الشاملة عن استفساراته هناك.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/ميزينتسيف-إجلاء-أكثر-من-12-ألف-شخص-اليوم-من-أوكرانيا-ودونباس-إلى-روسيا-بينهم-1715-طفلا-1061346040.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059134006_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_abaeb2d2eb53c93313990e1a06f8d639.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

ميزينتسيف: إجلاء أكثر من 143 ألف شخص من سكان ماريوبول وأسر 1800 عسكري أوكراني

12:52 GMT 22.04.2022
© Sputnik . Sergey Baturin / الذهاب إلى بنك الصورإجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022
إجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، أنه تم إجلاء أكثر من 143 ألف مواطن محلي و341 مواطنا أجنبيًا من ماريوبول، بالإضافة إلى أسر 1800 عسكري أوكراني استسلموا بأمان.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، في إحاطة: "بفضل التدابير المتخذة، تم إجلاء 631 143 مواطناً محلياً و341 مواطنا أجنبيا من ماريوبول، فضلا عن الأسر الآمن لـ 844 1 فردا من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية الذين استسلموا. وتم إنقاذهم وضمان سلامتهم جميعا، كما يتم توفير الرعاية الطبية المؤهلة لهم".

وشدد ميزينتسيف على "أن كل هذه الأعمال تم تنفيذها دون أي مشاركة من قبل سلطات كييف، حتى وإن كان هذا معمولاً من أجل مواطني بلدها".

وبحسب ميزينتسيف، فإن هذه الإحصائيات "تشير إلى عدم صحة الاتهامات" التي توجهها السلطات الأوكرانية والدول الغربية ضد القوات المسلحة الروسية وتشكيلات جمهورية دونيتسك الشعبية "في وضع نوع من العقبات أمام خروج المدنيين وعدم توفير الظروف المناسبة لاستسلام العسكريين الأوكرانيين".

وقال ميزينتسيف "هذه الأكاذيب والخداع السافر، التي تهدف إلى تشويه ما تقوم به القوات المسلحة الروسية من أعمال خلال العملية العسكرية الخاصة، يقوم الغرب الجماعي بنشرها على مدار الساعة تقريبا.

وأضاف ميزينتسيف أيضاً، بأنه يكفي إلقاء نظرة على المواد الموجودة على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسي، حيث يجري تسجيل دقيق لتوقيتات تقديم المساعدات الإنسانية لسكان أوكرانيا، ملخصاً أن أيا من الراغبين يتمكن من إيجاد "جميع الإجابات الشاملة عن استفساراته هناك.
لاجئون من ماريوبول في قرية بورتوفسكويه في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، حدود روسيا 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
ميزينتسيف: إجلاء أكثر من 12 ألف شخص اليوم من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا بينهم 1715 طفلا
18 أبريل, 19:03 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала