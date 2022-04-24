https://arabic.sputniknews.com/20220424/أكبر-تحالف-في-البرلمان-العراقي-يتقدم-بمقترح-يجرم-التطبيع-مع-إسرائيل-فيديو-1061557721.html

أكبر تحالف في البرلمان العراقي يتقدم بمقترح يجرم "التطبيع مع إسرائيل"... فيديو

أكبر تحالف في البرلمان العراقي يتقدم بمقترح يجرم "التطبيع مع إسرائيل"... فيديو

أعلنت كتلة "إنقاذ وطن"، أكبر تحالف في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، تقديمها مشروع قانون إلى رئاسة البرلمان ينص على تجريم التطبيع مع إسرائيل. 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T14:44+0000

2022-04-24T14:44+0000

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أخبار العراق اليوم

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وقال رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان، حسن العذاري، خلال مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان عقده ممثلون عن التحالف الذي ينضوي تحته، تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري ويمتلك 175 مقعدا في البرلمان من أصل 329: "نعلن اليوم عن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من العلاقات مع هذا الكيان".وأضاف العذاري أن "الكتلة الصدرية مع الحلفاء في إنقاذ وطن رفعت مقترح مشروع القانون إلى رئاسة مجلس النواب"، موضحا أن "مقترح القانون يتضمن 10 مواد كل مادة تتضمن مجموعة من النقاط".وأشار إلى أن "المقترح سيعرض في البرلمان، وستتم إحالته إلى اللجان المختصة لغرض قراءته قراءة أولى وثانية ومن بعدها يتم التصويت على القانون".وأعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أمس السبت، عزم كتلته وحلفائها على طرح مقترح مشروع يقضي بتجريم التطبيع مع إسرائيل، بهدف التصويت عليه في البرلمان العراقي.ونشر الصدر تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن أحد الأسباب الرئيسة التي دعته بزج "التيار الصدري" في العملية الانتخابية مرة أخرى، هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية في الهيمنة على العراق.وأوضح زعيم التيار الصدري أنه "سيطرح قريبا، مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني مطلقا"، ثم يتم طرحه تحت قبة البرلمان للتصويت عليه، دون أن يحدد موعدا لذلك، مشيرا إلى أن "هناك مقترحات لمشاريع خدمية سنطرحها تباعا".يذكر أنه بحسب المادة 201 من قانون العقوبات العراقي يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".ويشار إلى أن العراق لا يقيم أي علاقات مع إسرائيل، في وقت ترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية في البلاد التطبيع معها.

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