https://arabic.sputniknews.com/20220424/إسرائيل-تغلق-معبر-بيت-حانون-أمام-عمال-غزة--1061554696.html
إسرائيل تغلق معبر بيت حانون أمام عمال غزة
إسرائيل تغلق معبر بيت حانون أمام عمال غزة
أقدمت السلطات الإسرائيلية، على إغلاق معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة اعتبارا من صباح الأحد، أمام العمال الفلسطينيين، حتى إشعار آخر بذريعة إطلاق صواريخ من القطاع. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T13:36+0000
2022-04-24T13:36+0000
2022-04-24T13:36+0000
العالم العربي
أخبار قطاع غزة
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وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم: إن "إسرائيل أغلقت معبر بيت حانون (إيرز) بشكل جزئي صباح الأحد".وأضاف البزم، وفقا لوكالة الأناضول، أن الفئات المسموح لها بعبور المعبر هي المرضى، وحمَلة تصاريح "بي أم سي" (فئة محدودة من التجار ورجال الأعمال)، والأجانب فقط، فيما منعت بقية الفئات من العبور (بما فيها العمال).وكان من المقرر أن يعبر مئات العمال الفلسطينيين من غزة ممن يحملون تصاريح للعمل في إسرائيل، إلا أن إغلاق المعبر حال دون ذلك.وأعلن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، غسان عليان، إغلاق المعبر أمام التجار والعمال، "في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء الجمعة، سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من شمال غزة قرب السياج الحدودي، بينما سقطت قذيفة أخرى داخل القطاع بعد فشل إطلاقها.وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، أن وحداته فعلت إنذارا داخليا دون الحاجة لإطلاق صفارات الإنذار في غلاف غزة.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/إسرائيل-تعلن-إغلاق-معبر-إيريز-بعد-إطلاق-صواريخ-من-قطاع-غزة-1061509703.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار قطاع غزة
إسرائيل تغلق معبر بيت حانون أمام عمال غزة
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أقدمت السلطات الإسرائيلية، على إغلاق معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة اعتبارا من صباح الأحد، أمام العمال الفلسطينيين، حتى إشعار آخر بذريعة إطلاق صواريخ من القطاع.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم: إن "إسرائيل أغلقت معبر بيت حانون (إيرز) بشكل جزئي صباح الأحد".
وأضاف البزم، وفقا لوكالة الأناضول، أن الفئات المسموح لها بعبور
المعبر هي المرضى، وحمَلة تصاريح "بي أم سي" (فئة محدودة من التجار ورجال الأعمال)، والأجانب فقط، فيما منعت بقية الفئات من العبور (بما فيها العمال).
وكان من المقرر أن يعبر مئات العمال الفلسطينيين من غزة ممن يحملون تصاريح للعمل في إسرائيل، إلا أن إغلاق المعبر حال دون ذلك.
وأعلن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، غسان عليان، إغلاق المعبر أمام التجار والعمال، "في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة".
وكان الجيش الإسرائيلي
أعلن، مساء الجمعة، سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من شمال غزة قرب السياج الحدودي، بينما سقطت قذيفة أخرى داخل القطاع بعد فشل إطلاقها.
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، أن وحداته فعلت إنذارا داخليا دون الحاجة لإطلاق صفارات الإنذار في غلاف غزة.