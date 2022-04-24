https://arabic.sputniknews.com/20220424/إيران-احباط-هجوم-سيبراني-قبل-استهدافه-البنى-التحتية-في-البلاد-1061565225.html

إيران: إحباط هجوم سيبراني قبل استهدافه البنى التحتية في البلاد

إيران: إحباط هجوم سيبراني قبل استهدافه البنى التحتية في البلاد

اعلن مركز "إفتا" لحماية فضاء الإنتاج وتبادل المعلومات، التابع للرئاسة الإيرانية، اليوم الأحد، عن تمكنه من إفشال هجوم سيبراني خلال الأيام الماضية قبل استهدافه... 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T19:18+0000

2022-04-24T19:18+0000

2022-04-24T19:18+0000

أخبار إيران

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، عن مصدر بالإدارة الاستراتيجية بمركز "إفتا"، قولها إن "قراصنة الفضاء الإلكتروني كانوا قد خططوا لاستغلال ثغرة أمنية في إحدى المنظومات ذات الاستخدام الكثير لدى المؤسسات الحكومية وسرقة بياناتها المتعلقة بالبنى التحتية للبلاد وإملاء تعليماتها وحقن معلومات ملوثة فيها".وأضاف المصدر، أن "هذه المحاولات باءت بالفشل وأحبطت في بدايتها، بفضل التدابير لوقائية التي اتخذت في الوقت المناسب من قبل مركز إفتا"، مشيرا إلى أن التحقيقات التي أجريت كشفت عن أنه كان هناك نية لاستهدف 100 مركز رئيسي لتقديم الخدمات الالكترونية داخل المراكز الحكومية والخصوصية في البلاد.وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، قال مؤخرا إن بلاده ماضية في ملاحقة الهجمات السيبرانية التي استهدفت البنى التحتية الإيرانية، في المحافل الدولية.وأشاد عبد اللهيان بالقدرات والإمكانيات العلمية لبلاده، واحتياجات الدول الأخرى ودول الجيران في مجالات الدفاع المدني، مشددا على جاهزية الخارجية الإيرانية في توظيف جميع الأدوات القانونية والسياسية المتاحة بهدف تطوير وتحديث هذه المعرفة الوطنية.في سياق متصل، ادعت صحيفة "لوس أنغلوس تايمز"، أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، توقفت جامعة طهران، أكبر جامعة إيرانية عن العمل لمدة أربعة أيام كاملة، بعد توقف برامج المؤتمرات والمحاضرات عن بعد "أونلاين" عن العمل، وعدم تمكن أعضاء هيئة التدريس من إلقاء محاضراتهم.وزعمت الصحيفة أن هذا العمل السيبراني "الهاكرز" هي آخر حلقات مسلسل الحرب الإلكترونية بين إسرائيل وإيران، دون أن تنسب هذا الهجوم إلى إسرائيل، موضحة أن بعض الخبراء يعتقدون بأن الهجمات الإلكترونية المتبادلة بين إيران وأعدائها تشير إلى مرحلة جديدة في الصراع، خاصة في حال تعثر محادثات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني.يشار إلى أن إسرائيل ترى في "الحرب السيبرانية" حالة من "المعركة بين الحروب"، خاصة مع نجاح إيران في إحداث اختراقات مختلفة داخل إسرائيل، وباتت بينهما حرب سيبرانية.

https://arabic.sputniknews.com/20211225/إعلام-توقف-جامعة-إيرانية-عن-العمل-بعد-هجوم-سيبراني-1054556878.html

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