عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220424/الحكومة-العراقية-تكشف-سبب-انخفاض-منسوب-المياه-في-نهر-دجلة-1061545915.html
الحكومة العراقية تكشف سبب انخفاض منسوب المياه في نهر دجلة
الحكومة العراقية تكشف سبب انخفاض منسوب المياه في نهر دجلة
كشفت وزارة الموارد المائية في العراق، سبب انخفاض منسوب المياه في نهر دجلة العام الحالي. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T10:48+0000
2022-04-24T10:48+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103003/42/1030034274_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ffe2b8c2d54864e74e996d72a07af357.jpg
جاء هذا في تصريحات أدلى بها مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال إن منسوب المياه في نهر دجلة لهذا العام لم يكن عاليا، لافتا إلى أن هذا الأمر يعتمد على خطة التشغيل المعتمدة في الوزارة.وأوضح أن الوزارة أكملت "رية الفطام" وهي الرية الأخيرة لمحصول الحنطة، وأنه لا توجد حاجة لكميات من المياه باستثناء زراعة الخضراوات والبساتين.وأوضح أنه لهذا السبب يوجد انخفاض نسبي في نهر دجلة من أجل الحفاظ على الخزين المائي المتاح في السدود والخزانات.وذكر أن الوزارة تعمل على التخزين بشكل مقنن وموضوعي لمنع خسارة أكبر كمية من المياه.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/وزير-الخارجية-العراقي-لا-يوجد-تنسيق-مع-تركيا-بشأن-العمليات-العسكرية-1061532085.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103003/42/1030034274_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_605768ac41c4ec6061ced2ff7facba71.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم

الحكومة العراقية تكشف سبب انخفاض منسوب المياه في نهر دجلة

10:48 GMT 24.04.2022
© Sputnik . Nazek Mohammedنهر دجلة
نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed
تابعنا عبرTelegram
كشفت وزارة الموارد المائية في العراق، سبب انخفاض منسوب المياه في نهر دجلة العام الحالي.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
وزير الخارجية العراقي: لا يوجد تنسيق مع تركيا بشأن العمليات العسكرية
أمس, 18:21 GMT
وقال إن منسوب المياه في نهر دجلة لهذا العام لم يكن عاليا، لافتا إلى أن هذا الأمر يعتمد على خطة التشغيل المعتمدة في الوزارة.
وأوضح أن الوزارة أكملت "رية الفطام" وهي الرية الأخيرة لمحصول الحنطة، وأنه لا توجد حاجة لكميات من المياه باستثناء زراعة الخضراوات والبساتين.
وأوضح أنه لهذا السبب يوجد انخفاض نسبي في نهر دجلة من أجل الحفاظ على الخزين المائي المتاح في السدود والخزانات.
وذكر أن الوزارة تعمل على التخزين بشكل مقنن وموضوعي لمنع خسارة أكبر كمية من المياه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهران على العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала