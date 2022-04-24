https://arabic.sputniknews.com/20220424/الحكومة-العراقية-تكشف-سبب-انخفاض-منسوب-المياه-في-نهر-دجلة-1061545915.html
الحكومة العراقية تكشف سبب انخفاض منسوب المياه في نهر دجلة
الحكومة العراقية تكشف سبب انخفاض منسوب المياه في نهر دجلة
كشفت وزارة الموارد المائية في العراق، سبب انخفاض منسوب المياه في نهر دجلة العام الحالي. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T10:48+0000
2022-04-24T10:48+0000
2022-04-24T10:48+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال إن منسوب المياه في نهر دجلة لهذا العام لم يكن عاليا، لافتا إلى أن هذا الأمر يعتمد على خطة التشغيل المعتمدة في الوزارة.وأوضح أن الوزارة أكملت "رية الفطام" وهي الرية الأخيرة لمحصول الحنطة، وأنه لا توجد حاجة لكميات من المياه باستثناء زراعة الخضراوات والبساتين.وأوضح أنه لهذا السبب يوجد انخفاض نسبي في نهر دجلة من أجل الحفاظ على الخزين المائي المتاح في السدود والخزانات.وذكر أن الوزارة تعمل على التخزين بشكل مقنن وموضوعي لمنع خسارة أكبر كمية من المياه.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/وزير-الخارجية-العراقي-لا-يوجد-تنسيق-مع-تركيا-بشأن-العمليات-العسكرية-1061532085.html
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أخبار العراق اليوم
الحكومة العراقية تكشف سبب انخفاض منسوب المياه في نهر دجلة
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كشفت وزارة الموارد المائية في العراق، سبب انخفاض منسوب المياه في نهر دجلة العام الحالي.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية
.
وقال إن منسوب المياه في نهر دجلة
لهذا العام لم يكن عاليا، لافتا إلى أن هذا الأمر يعتمد على خطة التشغيل المعتمدة في الوزارة.
وأوضح أن الوزارة أكملت "رية الفطام" وهي الرية الأخيرة لمحصول الحنطة، وأنه لا توجد حاجة لكميات من المياه باستثناء زراعة الخضراوات والبساتين.
وأوضح أنه لهذا السبب يوجد انخفاض نسبي في نهر دجلة من أجل الحفاظ على الخزين المائي المتاح في السدود والخزانات.
وذكر أن الوزارة تعمل على التخزين بشكل مقنن وموضوعي لمنع خسارة أكبر كمية من المياه.