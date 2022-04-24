https://arabic.sputniknews.com/20220424/جماهير-مازيمبي-الكونغولي-تقتحم-ملعب-المباراة-وتعتدي-على-لاعبي-بيراميدز-المصري-فيديو-1061565373.html
جماهير مازيمبي الكونغولي تقتحم ملعب المباراة وتعتدي على لاعبي بيراميدز المصري... فيديو
جماهير مازيمبي الكونغولي تقتحم ملعب المباراة وتعتدي على لاعبي بيراميدز المصري... فيديو
اقتحمت جماهير نادي مازيمبي الكونغولي ملعب مباراة بيراميدز، مساء اليوم الأحد، عقب انتهاء المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي كأس... 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T19:19+0000
2022-04-24T19:19+0000
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وشهدت المباراة قبل نهايتها اعتداء جماهير مازيمبي على لاعبي بيراميدز بالزجاجات ليضطر اللاعبون لتبادل الزجاجات مع الجماهير، واعتدت الجماهير على اللاعبين عقب انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين وحسمها الفريق الكونغولي لصالحه بثنائية دون رد.وودع بيراميدز، منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، بالخسارة أمام مضيفه نادي تي بي مازيمبي الكونغولي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي.وبتلك النتيجة، يتأهل مازيمبي إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بينما يودع بيراميدز وصيف النسخة قبل الماضية البطولة من الدور ربع النهائي.وتعتبر هذه المباراة هي الأخيرة لمدرب بيراميدز إيهاب جلال الذي من المقرر، أن يتولى تدريب منتخب مصر ليقود "الفراعنة" في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار التي تنطلق في يونيو/ حزيران المقبل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
جماهير مازيمبي الكونغولي تقتحم ملعب المباراة وتعتدي على لاعبي بيراميدز المصري... فيديو
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اقتحمت جماهير نادي مازيمبي الكونغولي ملعب مباراة بيراميدز، مساء اليوم الأحد، عقب انتهاء المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وشهدت المباراة قبل نهايتها اعتداء جماهير مازيمبي على لاعبي بيراميدز بالزجاجات ليضطر اللاعبون لتبادل الزجاجات مع الجماهير، واعتدت الجماهير على اللاعبين عقب انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين وحسمها الفريق الكونغولي لصالحه بثنائية دون رد.
وودع بيراميدز، منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية
، بالخسارة أمام مضيفه نادي تي بي مازيمبي الكونغولي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي.
وبتلك النتيجة، يتأهل مازيمبي إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بينما يودع بيراميدز وصيف النسخة قبل الماضية البطولة من الدور ربع النهائي.
وتعتبر هذه المباراة هي الأخيرة لمدرب بيراميدز إيهاب جلال الذي من المقرر، أن يتولى تدريب منتخب مصر
ليقود "الفراعنة" في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار التي تنطلق في يونيو/ حزيران المقبل.