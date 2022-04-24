https://arabic.sputniknews.com/20220424/حزب-الله-يصدر-بيانا-بشأن-الفاجعة-الأليمة-ما-حدث-بمثابة-صرخة-إنذار-لكافة-المسؤولين-في-لبنان-1061561055.html

"حزب الله" يصدر بيانا بشأن "الفاجعة الأليمة"... ما حدث بمثابة صرخة إنذار لكافة المسؤولين في لبنان

"حزب الله" يصدر بيانا بشأن "الفاجعة الأليمة"... ما حدث بمثابة صرخة إنذار لكافة المسؤولين في لبنان

أصدر حزب الله اللبناني، بيانا، مساء اليوم الأحد، أعرب فيه عن "حزنه البالغ بالفاجعة الأليمة التي حلت بمدينة طرابلس". 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T16:14+0000

2022-04-24T16:14+0000

2022-04-24T16:14+0000

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

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وقال الحزب، في بيان له، إن "هذه المأساة كسواها من المآسي السابقة تستدعي اجراء تحقيق قضائي سريع وشفاف ونزيه وعادل لكشف حقيقة ما جرى ومحاكمة المتسببين بهذه الفاجعة الأليمة وفي المقدمة تجار البشر من المهربين وكافة المسؤولين المعنيين".وطالب الحزب "أجهزة الدولة المعنية بالوقوف إلى جانب ذوي الضحايا وعائلاتهم المنكوبة واحتضانهم وتقديم كل أشكال المساعدة لهم"، داعيا الجميع إلى التحلي بروح الصبر والمسؤولية الوطنية والابتعاد عن أعمال العنف والتخريب والأضرار بالأمن والاستقرار الداخلي.واعتبر ما حدث "مظهرا مأساويا للغاية من مظاهر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة في البلد نتيجة السياسات الخاطئة وعقود طويلة من الإهمال والحرمان والتي أدت في النهاية إلى الأوضاع الصعبة التي يمر بها بلدنا وشعبنا".وأضاف أن "ما جرى في عرض البحر يجب أن يكون بمثابة صرخة إنذار لكافة المسؤولين في البلد وعلى كافة المستويات مما يستدعي صرخة ضمير عالية في الدولة والمجتمع على حد سواء للتعامل الجدي مع نتائج الأزمة بالتكافل الاجتماعي والتضامن الوطني الواسع للخروج من المحنة القاسية التي يمر بها بلدنا والتي تدفع بعشرات العوائل للهجرة والمخاطرة بارواحهم من أجل حياة أفضل".وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، أمس السبت، غرق زورق على متنه نحو 60 شخصا، مؤكدا أنه قام بإرسال 7 سيارات إسعاف بشكل عاجل إلى ميناء طرابلس.كما أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الحداد الرسمي، غدا الاثنين، على ضحايا المركب، حيث سيتم تنكيس الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.وطلب ميقاتي أيضا من وزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور حجار، التوجه إلى طرابلس وتقديم كل ما يلزم لعائلات الضحايا. كما كلف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير بأن يكون إلى جانب الأهالي المفجوعين وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم.يأتي ذلك فيما أكد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن البحرية اللبنانية تعمل على انتشال الضحايا، بمساعدة طوافات الجيش. وأوضح، أن حشودا كبيرة من أهالي وأصدقاء الضحايا يتواجدون أمام المرفأ وينتابهم غضب كبير من الحادث، مشيرا إلى انتشار مكثف للجيش اللبناني والقوى العسكرية في محيط المرفأ.

https://arabic.sputniknews.com/20220424/لبنان-ينكس-الأعلام-ويعلن-الحداد-الرسمي-على-ضحايا-حادث-المركب--1061545688.html

https://arabic.sputniknews.com/20220423/غرق-زورق-على-متنه-نحو-60-شخصا-على-سواحل-مدينة-طرابلس-اللبنانية-1061534410.html

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