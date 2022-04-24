https://arabic.sputniknews.com/20220424/لبنان-ينكس-الأعلام-ويعلن-الحداد-الرسمي-على-ضحايا-حادث-المركب--1061545688.html

لبنان ينكس الأعلام ويعلن الحداد الرسمي على ضحايا حادث المركب

لبنان ينكس الأعلام ويعلن الحداد الرسمي على ضحايا حادث المركب

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الحداد الرسمي، غدا الاثنين، على ضحايا المركب الذي غرق ليل أمس وعلى متنه 60 شخصا في نطاق مدينة طرابلس شمالي لبنان. 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T10:32+0000

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وطلب ميقاتي أيضا من وزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور حجار، التوجه إلى طرابلس وتقديم كل ما يلزم لعائلات الضحايا.كما كلف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير بأن يكون إلى جانب الأهالي المفجوعين وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم.وحسب وكالة الأنباء اللبنانبة، سوف تنكس، حدادا، الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.وكان الصليب الأحمر اللبناني، قد أعلن أمس السبت، غرق زورق على متنه نحو 60 شخصا، مؤكدا أنه قام بإرسال 7 سيارات إسعاف بشكل عاجل إلى ميناء طرابلس.ومن جهتها أكدت الحكومة اللبنانية، غرق الزورق، مشيرة إلى أنه كان قد أبحر بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون.ووفقا لبيان صادر عن الحكومة اللبنانية قال: "تابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي موضوع غرق زورق يقل ركابا انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون وقد أجرى لهذه الغاية اتصالا بقيادة الجيش للاطلاع على ملابسات الحادث وطلب استنفار الاجهزة المختصة لإنقاذ الركاب".وأضاف البيان أن ميقاتي "أجرى اتصالا بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لاستنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الإغاثة".يأتي ذلك فيما أكد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن البحرية اللبنانية تعمل على انتشال الضحايا، بمساعدة طوافات الجيش. مشيرا إلى أن عدد المنقذين 48 شخصًا.وأوضح مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن حشودا كبيرة من أهالي وأصدقاء الضحايا يتواجدون أمام المرفأ وينتابهم غضب كبير من الحادث، مشيرا إلى انتشار مكثف للجيش اللبناني والقوى العسكرية في محيط المرفأ.

https://arabic.sputniknews.com/20220423/غرق-زورق-على-متنه-نحو-60-شخصا-على-سواحل-مدينة-طرابلس-اللبنانية-1061534410.html

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