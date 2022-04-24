https://arabic.sputniknews.com/20220424/وكالة-تكشف-عن-ميزات-مسيرة-إيرانية-محلية-الصنع-1061564482.html
وكالة تكشف عن ميزات مسيرة إيرانية محلية الصنع
وكالة تكشف عن ميزات مسيرة إيرانية محلية الصنع
تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن مزايا طائرة "شهريور" محلية الصنع التي تم الكشف عنها في استعراض عسكري الأسبوع الماضي. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T18:18+0000
2022-04-24T18:18+0000
2022-04-24T18:18+0000
إيران
رصد عسكري
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وأفادت وكالة "فارس" للأنباء، اليوم الأحد، بأن الطائرة المسيرة "شهريور10"، والتابعة للدفاع الجوي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعد أحد المنتجات "المعرفية" التي تم الكشف عنها في الاستعراض السنوي الذي أقيم مؤخرا في يوم الجيش.ومن أهم المعدات التي تم استعراضها، ذكرت الوكالة الطائرات المسيرة ومنظومات الدفاع الجوي والمقاتلات ومضادات الدروع، والصواريخ، والمنظومات الصاروخية.وتعد الطائرة المسيرة "شهريور10" من ضمن الطائرات المسيرة التي تطلق باليد، ومن العربات، وهي محاكية للطائرات المسيرة الانتحارية، وقادرة على التحليق لفترة 3 ساعات، وتؤدي دور تحديد الهدف والتقييم لمنظومات الرادار والدفاع الجوي، حسبما ذكره المصدر.وتقدّر السرعة القصوى لهذه الطائرة المسيرة بـ220 كم في الساعة.ويتم استخدام هذه المسيّرات لتقييم قدرات منظومات الرادار والدفاع الجوي، وليست هذه الطائرة المسيرة هي الوحيدة التي تؤدي هذا الدور، بل هنالك أيضا مسيرات أخرى لهذا الغرض، من ضمنها "كيان" و"آرش" التابعتين للدفاع الجوي للجيش، حسبما ذكرته الوكالة.وعرضت قوات الدفاع الجوي الإيراني، بمناسية يوم الجيش الإيراني، بوم 18 نيسان أبريل، معداتها الجديدة وإنجازاتها في مجال أنظمة الرادار والاستطلاع والحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وأنواع مختلفة من الصواريخ وأنظمة التحكم في القيادة.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-أمريكا-ويتهمها-بأنها-وراء-كل-فتنة-وحرب-في-العالم-1061556716.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, رصد عسكري
وكالة تكشف عن ميزات مسيرة إيرانية محلية الصنع
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تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن مزايا طائرة "شهريور" محلية الصنع التي تم الكشف عنها في استعراض عسكري الأسبوع الماضي.
وأفادت وكالة "فارس
" للأنباء، اليوم الأحد، بأن الطائرة المسيرة "شهريور10"، والتابعة للدفاع الجوي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعد أحد المنتجات "المعرفية" التي تم الكشف عنها في الاستعراض السنوي الذي أقيم مؤخرا في يوم الجيش.
ومن أهم المعدات التي تم استعراضها، ذكرت الوكالة الطائرات المسيرة ومنظومات الدفاع الجوي والمقاتلات ومضادات الدروع، والصواريخ، والمنظومات الصاروخية.
وتعد الطائرة المسيرة "شهريور10" من ضمن الطائرات المسيرة التي تطلق باليد، ومن العربات، وهي محاكية للطائرات المسيرة الانتحارية، وقادرة على التحليق لفترة 3 ساعات، وتؤدي دور تحديد الهدف والتقييم لمنظومات الرادار والدفاع الجوي، حسبما ذكره المصدر.
وتقدّر السرعة القصوى لهذه الطائرة المسيرة بـ220 كم في الساعة.
ويتم استخدام هذه المسيّرات لتقييم قدرات منظومات الرادار والدفاع الجوي، وليست هذه الطائرة المسيرة هي الوحيدة التي تؤدي هذا الدور، بل هنالك أيضا مسيرات أخرى لهذا الغرض، من ضمنها "كيان
" و"آرش" التابعتين للدفاع الجوي للجيش، حسبما ذكرته الوكالة.
وعرضت قوات الدفاع الجوي الإيراني، بمناسية يوم الجيش الإيراني، بوم 18 نيسان أبريل، معداتها الجديدة وإنجازاتها في مجال أنظمة الرادار والاستطلاع والحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وأنواع مختلفة من الصواريخ وأنظمة التحكم في القيادة.