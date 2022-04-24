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https://arabic.sputniknews.com/20220424/وكالة-كوريا-الشمالية-تجري-مساء-اليوم-عرضا-عسكريا-لأحدث-صواريخها-1061543308.html
وكالة: كوريا الشمالية تجري مساء اليوم عرضا عسكريا لأحدث صواريخها
وكالة: كوريا الشمالية تجري مساء اليوم عرضا عسكريا لأحدث صواريخها
قالت تقارير إعلامية إن كوريا الشمالية ستجري عرضا عسكريا مساء اليوم لاستعراض أحدث صواريخها. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T09:37+0000
2022-04-24T09:37+0000
كوريا الشمالية
رئيس كوريا الجنوبية
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "يونهاب" الكورية عن مصادر في حكومة سيئول، فإن مؤشرات تم رصدها عن قيام بيونغ يانغ بـ"عرض عسكري ضخم منتصف ليل الأحد لاستعراض أحدث أسلحتها".ولفتت المصادر إلى أن ما تم رصده يتضمن مشاركة قرابة 20 ألف جندي في عرض سيجري في ساحة كيم إيل-سونغ.ونقلت الوكالة عن مراقبين تأكيدهم أن الاحتفال باليوم الذي تشكلت فيه قوات حرب العصابات المناهضة لليابان خلال الحكم الاستعماري الياباني، هو "محاولة واضحة لحشد الدعم الداخلي والتباهي بأسلحتها الاستراتيجية".يشار إلى أن بيونغ يانغ نظمت 9 عروض عسكرية حتى الآن منذ وصل الزعيم كيم إلى السلطة في عام 2012 عقب وفاة والده، لكنها لم تنظم مثل تلك العروض للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي.
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كوريا الشمالية, رئيس كوريا الجنوبية

وكالة: كوريا الشمالية تجري مساء اليوم عرضا عسكريا لأحدث صواريخها

09:37 GMT 24.04.2022
© AFP 2022 / Stringerزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عند إطلاق ما سمته وسائل إعلامية أنه "نوع جديد" من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عند إطلاق ما سمته وسائل إعلامية أنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© AFP 2022 / Stringer
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قالت تقارير إعلامية إن كوريا الشمالية ستجري عرضا عسكريا مساء اليوم لاستعراض أحدث صواريخها.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "يونهاب" الكورية عن مصادر في حكومة سيئول، فإن مؤشرات تم رصدها عن قيام بيونغ يانغ بـ"عرض عسكري ضخم منتصف ليل الأحد لاستعراض أحدث أسلحتها".
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ولفتت المصادر إلى أن ما تم رصده يتضمن مشاركة قرابة 20 ألف جندي في عرض سيجري في ساحة كيم إيل-سونغ.

وأوضحت أن العرض يأتي احتفالا بالذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي، وهو الجيش المناهض لليابان، والذي أسسه بحسب بيونغ يانغ المؤسس الراحل كيم إيل-سونغ عام 1932.

ونقلت الوكالة عن مراقبين تأكيدهم أن الاحتفال باليوم الذي تشكلت فيه قوات حرب العصابات المناهضة لليابان خلال الحكم الاستعماري الياباني، هو "محاولة واضحة لحشد الدعم الداخلي والتباهي بأسلحتها الاستراتيجية".

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس الكوري الشمالي كيم ربما يلقي خطابًا أثناء العرض لإرسال رسالة إلى كل من شعبه والمجتمع الدولي.

يشار إلى أن بيونغ يانغ نظمت 9 عروض عسكرية حتى الآن منذ وصل الزعيم كيم إلى السلطة في عام 2012 عقب وفاة والده، لكنها لم تنظم مثل تلك العروض للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي.
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