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https://arabic.sputniknews.com/20220424/528-جنديا-إثيوبيا-من-تيغراي-يطلبون-اللجوء-في-السودان-1061541609.html
528 جنديا إثيوبيا من تيغراي يطلبون اللجوء في السودان
528 جنديا إثيوبيا من تيغراي يطلبون اللجوء في السودان
رفض أكثر من 500 جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في إقليم تيغراي الإثيوبي الذي مزقته الحرب العودة إلى بلادهم. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T08:34+0000
2022-04-24T08:34+0000
طلبات لجوء
أخبار السودان اليوم
العمليات العسكرية في تيغراي
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وعبر الجنود عن مخاوفهم على سلامتهم، مسلطين الضوء على الانقسامات العرقية العميقة عند تقدمهم بطلب لجوء سياسي في السودان، بحسب فرانس برس.وحتى العام الماضي، شكلت القوات الإثيوبية الغالبية العظمى من بعثة حفظ السلام البالغ عددها 4 آلاف جندي في أبيي وهي منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودانوتم استبدال الكتيبة الإثيوبية بقوات متعددة الجنسية بسبب تدهور العلاقات بين أديس أبابا والخرطوم على خلفية نزاع إقليمي وأزمة سد النهضة الإثيوبي.وعادت غالبية القوات الإثيوبية إلى بلادها إلا أن بعضها طلب حق اللجوء، حسبما ذكر متحدث باسم قوات حفظ السلام لفرانس برس.وقال المتحدثة إن: "عددا من قوات حفظ السلام اختاروا عدم العودة ويسعون لحماية دولية، هم يخضعون لحماية الأمم المتحدة في مكان آمن".وأضاف: "مسؤولية منح حق اللجوء تقع على عاتق السلطات السودانية التي تحظى بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في استقبال هؤلاء الأفراد".طلب 528 جنديا إثيوبيا من تيغراي حق اللجوء في السودان بحسب الميجور جبري كيدان وهو ضابط سابق من تيغراي في قوات حفظ السلام، وهو الرقم الذي أكده اثنان من رفاقه.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/وصول-قافلة-مساعدات-دولية-إلى-تيغراي-للمرة-الأولى-منذ-ثلاثة-أشهر-1060785370.html
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طلبات لجوء, أخبار السودان اليوم, العمليات العسكرية في تيغراي

528 جنديا إثيوبيا من تيغراي يطلبون اللجوء في السودان

08:34 GMT 24.04.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERASقوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERAS
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رفض أكثر من 500 جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في إقليم تيغراي الإثيوبي الذي مزقته الحرب العودة إلى بلادهم.
وعبر الجنود عن مخاوفهم على سلامتهم، مسلطين الضوء على الانقسامات العرقية العميقة عند تقدمهم بطلب لجوء سياسي في السودان، بحسب فرانس برس.
لاجئون من منطقة تيغراي (إثيوبيا) يعبرون نهر ستيت على الحدود بين السودان وإثيوبيا، ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
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وحتى العام الماضي، شكلت القوات الإثيوبية الغالبية العظمى من بعثة حفظ السلام البالغ عددها 4 آلاف جندي في أبيي وهي منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان
وتم استبدال الكتيبة الإثيوبية بقوات متعددة الجنسية بسبب تدهور العلاقات بين أديس أبابا والخرطوم على خلفية نزاع إقليمي وأزمة سد النهضة الإثيوبي.
وعادت غالبية القوات الإثيوبية إلى بلادها إلا أن بعضها طلب حق اللجوء، حسبما ذكر متحدث باسم قوات حفظ السلام لفرانس برس.
وقال المتحدثة إن: "عددا من قوات حفظ السلام اختاروا عدم العودة ويسعون لحماية دولية، هم يخضعون لحماية الأمم المتحدة في مكان آمن".
وأضاف: "مسؤولية منح حق اللجوء تقع على عاتق السلطات السودانية التي تحظى بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في استقبال هؤلاء الأفراد".
طلب 528 جنديا إثيوبيا من تيغراي حق اللجوء في السودان بحسب الميجور جبري كيدان وهو ضابط سابق من تيغراي في قوات حفظ السلام، وهو الرقم الذي أكده اثنان من رفاقه.
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