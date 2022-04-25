https://arabic.sputniknews.com/20220425/إعلام-ربما-يتم-إعلان-صفقة-استحواذ-إيلون-ماسك-على-تويتر-اليوم-1061610545.html

إيلون ماسك يستحوذ على "تويتر" بصفقة قيمتها 44 مليار دولار

إيلون ماسك يستحوذ على "تويتر" بصفقة قيمتها 44 مليار دولار

أفادت وكالة "رويترز" أن شركة "تويتر" وافقت على صفقة تسمح باستحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عليها مقابل نحو 44 مليار دولار. 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T19:20+0000

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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في وقت سابق اليوم الاثنين، أنه سيتم الإعلان عن الصفقة اليوم، وذلك بعد أيام من إعلان إيلون ماسك أنه يريد شراء "تويتر" مقابل 43 مليار دولار أمريكي، وهي القيمة التي ارتفعت إلى 44 مليار حسبما تم الإعلان عنه اليوم.ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من أطراف الصفقة أن كلا الجانبين يعملان على استكمالها وفقا للعرض الذي قدمه الملياردير الأمريكي وهو 54.2 دولار للسهم بقيمة إجمالية تتجاوز 43 مليار دولار.تسببت هذه الأنباء في ارتفاع قيمة أسهم "تويتر" في منتصف تعاملات اليوم في سوق المال، بحسب الصحيفة، في ذات الوقت الذي يؤكد فيه إيلون ماسك أن قيمة السهم التي حددها مسبقا هي الأفضل وهي القيمة النهائية التي يمكن وضعها.وفي تدوينة نشرها إيلون ماسك، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الاثنين، أكد أن حرية التعبير يجب أن تكون مكفولة على "تويتر".

https://arabic.sputniknews.com/20220425/تقارير-إيلون-ماسك-قد-يستحوذ-على-تويتر-مقابل-43-مليار-دولار-1061578289.html

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