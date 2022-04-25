https://arabic.sputniknews.com/20220425/الروبل-يواصل-ارتفاعه-مقابل-الدولار-واليورو-1061572004.html
الروبل يواصل ارتفاعه مقابل الدولار واليورو
الروبل يواصل ارتفاعه مقابل الدولار واليورو
عزز الروبل ارتفاعه مقابل العملات الأجنبية الرئيسية بعد بدء التداول، في بورصة موسكو، اليوم الاثنين. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T07:35+0000
2022-04-25T07:35+0000
2022-04-25T07:35+0000
اقتصاد
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ويتم تداول الدولار بنحو 74.4 روبل، واليورو أقل من 78.5 روبل، بحسب تداولات بورصة موسكو.في بداية التداول اليوم الاثنين، انخفض الدولار بمقدار 6 كوبيك، واليورو بمقدار 60 كوبيك.وشهد الروبل ارتفاعا سريعا في 8 أبريل/نيسان، وانخفض سعر الدولار إلى 71.70 روبل، وهو أدنى مستوى منذ الخريف الماضي، وانخفض اليورو إلى 77.15 روبل، لأول مرة منذ يونيو/حزيران 2020، وفقا لبيانات بورصة موسكو.وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيتيح مجددا اعتبارا من يوم الاثنين 17 أبريل، تداول العملات الأجنبية بعد تعليقه مطلع شهر آذار/مارس، لدراسة أثر العقوبات الغربية ضد روسيا.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
الروبل يواصل ارتفاعه مقابل الدولار واليورو
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عزز الروبل ارتفاعه مقابل العملات الأجنبية الرئيسية بعد بدء التداول، في بورصة موسكو، اليوم الاثنين.
ويتم تداول الدولار بنحو 74.4 روبل، واليورو أقل من 78.5 روبل، بحسب تداولات بورصة موسكو.
في بداية التداول اليوم الاثنين، انخفض الدولار بمقدار 6 كوبيك، واليورو بمقدار 60 كوبيك.
وشهد الروبل
ارتفاعا سريعا في 8 أبريل/نيسان، وانخفض سعر الدولار إلى 71.70 روبل، وهو أدنى مستوى منذ الخريف الماضي، وانخفض اليورو إلى 77.15 روبل، لأول مرة منذ يونيو/حزيران 2020، وفقا لبيانات بورصة موسكو.
وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيتيح مجددا اعتبارا من يوم الاثنين 17 أبريل، تداول العملات الأجنبية
بعد تعليقه مطلع شهر آذار/مارس، لدراسة أثر العقوبات الغربية ضد روسيا.