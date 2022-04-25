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الروبل يواصل ارتفاعه مقابل الدولار واليورو
الروبل يواصل ارتفاعه مقابل الدولار واليورو
عزز الروبل ارتفاعه مقابل العملات الأجنبية الرئيسية بعد بدء التداول، في بورصة موسكو، اليوم الاثنين. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T07:35+0000
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اقتصاد
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ويتم تداول الدولار بنحو 74.4 روبل، واليورو أقل من 78.5 روبل، بحسب تداولات بورصة موسكو.في بداية التداول اليوم الاثنين، انخفض الدولار بمقدار 6 كوبيك، واليورو بمقدار 60 كوبيك.وشهد الروبل ارتفاعا سريعا في 8 أبريل/نيسان، وانخفض سعر الدولار إلى 71.70 روبل، وهو أدنى مستوى منذ الخريف الماضي، وانخفض اليورو إلى 77.15 روبل، لأول مرة منذ يونيو/حزيران 2020، وفقا لبيانات بورصة موسكو.وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيتيح مجددا اعتبارا من يوم الاثنين 17 أبريل، تداول العملات الأجنبية بعد تعليقه مطلع شهر آذار/مارس، لدراسة أثر العقوبات الغربية ضد روسيا.
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اقتصاد

الروبل يواصل ارتفاعه مقابل الدولار واليورو

07:35 GMT 25.04.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورالروبل والدولار
الروبل والدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
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عزز الروبل ارتفاعه مقابل العملات الأجنبية الرئيسية بعد بدء التداول، في بورصة موسكو، اليوم الاثنين.
ويتم تداول الدولار بنحو 74.4 روبل، واليورو أقل من 78.5 روبل، بحسب تداولات بورصة موسكو.
في بداية التداول اليوم الاثنين، انخفض الدولار بمقدار 6 كوبيك، واليورو بمقدار 60 كوبيك.
وشهد الروبل ارتفاعا سريعا في 8 أبريل/نيسان، وانخفض سعر الدولار إلى 71.70 روبل، وهو أدنى مستوى منذ الخريف الماضي، وانخفض اليورو إلى 77.15 روبل، لأول مرة منذ يونيو/حزيران 2020، وفقا لبيانات بورصة موسكو.
وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيتيح مجددا اعتبارا من يوم الاثنين 17 أبريل، تداول العملات الأجنبية بعد تعليقه مطلع شهر آذار/مارس، لدراسة أثر العقوبات الغربية ضد روسيا.
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