عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220425/المريخ-السوداني-يصدر-بيانا-بشأن-تسريب-الأهلي-ويضع-3-خيارات-أمام-نائب-الرئيس-1061608409.html
"المريخ" السوداني يصدر بيانا بشأن "تسريب الأهلي" ويضع 3 خيارات أمام نائب الرئيس
"المريخ" السوداني يصدر بيانا بشأن "تسريب الأهلي" ويضع 3 خيارات أمام نائب الرئيس
أصدر نادي "المريخ" السوداني، بيانا اليوم الاثنين، بشأن الفيديو المسرب لنائب رئيس مجلس الإدارة، محمد سيد أحمد، الذي تحدث فيه عن اتفاقه مع "الأهلي" المصري لتفويت... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T17:24+0000
2022-04-25T17:34+0000
أخبار مصر الآن
أخبار السودان اليوم
نادي الأهلي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1048097266_0:64:2121:1257_1920x0_80_0_0_5e595d431fe6055379b3af2a4032ef27.jpg
وحسب موقع "كووورة" الرياضي، اعتذر "المريخ" السوداني، في بيانه، للنادي "الأهلي" المصري، مؤكدا على العلاقة الوطيدة بين الجمهورين المصري والسوداني.وذكر البيان، أن "الفيديو المسرب عبارة عن إدعاءات كاذبة وغير حقيقية"، مشيرا إلى أن "الاختلاف في وجهات النظر الإدارية أياً كان المخطئ داخل المجلس يؤدي إلى تدمير المريخ بالكذب والكسب الرخيص الذى يضر بسمعته والإضرار بالعلاقات الاستراتيجية التي بدأها مع ناد كبير كالأهلي".وكان نائب رئيس مجلس إدارة "المريخ" محمد سيد أحمد ظهر أمس الأحد، في مقطع فيديو، زعم خلاله أن "النادي عقد اتفاقا مع الأهلي المصري، لتسهيل مهمة تأهل الفريقين في دوري أبطال أفريقيا".وأشار أحمد إلى أن "إدارة الأهلي وعدت المريخ بالفوز على الهلال وصن داونز ذهابا وإيابا، مع تسهيل مهمة الفريق في مباراتيهما، شرط أن يخوض المريخ لقاءاته على ملعب السلام بالقاهرة".ووقع الفريقان معا في المجموعة الأولى من دوري الأبطال، بجانب الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي، وتأهل الأخير مع الأهلي إلى دور الثمانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/الأهلي-المصري-يفوز-على-المريخ-السوداني-3-1-ويقترب-من-ربع-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا-فيديو-1060079237.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1048097266_178:0:1941:1322_1920x0_80_0_0_09ef608212db05850e7a426d6dc3fd1c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, نادي الأهلي

"المريخ" السوداني يصدر بيانا بشأن "تسريب الأهلي" ويضع 3 خيارات أمام نائب الرئيس

17:24 GMT 25.04.2022 (تم التحديث: 17:34 GMT 25.04.2022)
© REUTERS / MOHAMMED DABBOUSمشجعو النادي الأهلي المصري يرتدون كمامات طبية في مباراة بايرون ميونيخ وتيجرس في كأس العالم للأندية، قطر، 11 فبراير/ شباط 2021
مشجعو النادي الأهلي المصري يرتدون كمامات طبية في مباراة بايرون ميونيخ وتيجرس في كأس العالم للأندية، قطر، 11 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© REUTERS / MOHAMMED DABBOUS
تابعنا عبرTelegram
أصدر نادي "المريخ" السوداني، بيانا اليوم الاثنين، بشأن الفيديو المسرب لنائب رئيس مجلس الإدارة، محمد سيد أحمد، الذي تحدث فيه عن اتفاقه مع "الأهلي" المصري لتفويت مبارياته في دوري أبطال إفريقيا مقابل لعب مباراتي الذهاب والعودة في القاهرة بدلا من الخرطوم.
وحسب موقع "كووورة" الرياضي، اعتذر "المريخ" السوداني، في بيانه، للنادي "الأهلي" المصري، مؤكدا على العلاقة الوطيدة بين الجمهورين المصري والسوداني.
فريق النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
الأهلي المصري يفوز على المريخ السوداني 3-1 ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا... فيديو
18 مارس, 20:45 GMT
وذكر البيان، أن "الفيديو المسرب عبارة عن إدعاءات كاذبة وغير حقيقية"، مشيرا إلى أن "الاختلاف في وجهات النظر الإدارية أياً كان المخطئ داخل المجلس يؤدي إلى تدمير المريخ بالكذب والكسب الرخيص الذى يضر بسمعته والإضرار بالعلاقات الاستراتيجية التي بدأها مع ناد كبير كالأهلي".

ووضع رئيس نادي المريخ حازم مصطفى، "3 خيارات أمام نائبه وهي الاعتذار لجمهور المريخ والاعتراف بكذبه، أو التقدم بالاستقالة، أو الخضوع لمجلس محاسبة حسب اللوائح".

وكان نائب رئيس مجلس إدارة "المريخ" محمد سيد أحمد ظهر أمس الأحد، في مقطع فيديو، زعم خلاله أن "النادي عقد اتفاقا مع الأهلي المصري، لتسهيل مهمة تأهل الفريقين في دوري أبطال أفريقيا".
وأشار أحمد إلى أن "إدارة الأهلي وعدت المريخ بالفوز على الهلال وصن داونز ذهابا وإيابا، مع تسهيل مهمة الفريق في مباراتيهما، شرط أن يخوض المريخ لقاءاته على ملعب السلام بالقاهرة".
ووقع الفريقان معا في المجموعة الأولى من دوري الأبطال، بجانب الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي، وتأهل الأخير مع الأهلي إلى دور الثمانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 61 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала