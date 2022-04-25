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"المريخ" السوداني يصدر بيانا بشأن "تسريب الأهلي" ويضع 3 خيارات أمام نائب الرئيس
"المريخ" السوداني يصدر بيانا بشأن "تسريب الأهلي" ويضع 3 خيارات أمام نائب الرئيس
أصدر نادي "المريخ" السوداني، بيانا اليوم الاثنين، بشأن الفيديو المسرب لنائب رئيس مجلس الإدارة، محمد سيد أحمد، الذي تحدث فيه عن اتفاقه مع "الأهلي" المصري لتفويت... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
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وحسب موقع "كووورة" الرياضي، اعتذر "المريخ" السوداني، في بيانه، للنادي "الأهلي" المصري، مؤكدا على العلاقة الوطيدة بين الجمهورين المصري والسوداني.وذكر البيان، أن "الفيديو المسرب عبارة عن إدعاءات كاذبة وغير حقيقية"، مشيرا إلى أن "الاختلاف في وجهات النظر الإدارية أياً كان المخطئ داخل المجلس يؤدي إلى تدمير المريخ بالكذب والكسب الرخيص الذى يضر بسمعته والإضرار بالعلاقات الاستراتيجية التي بدأها مع ناد كبير كالأهلي".وكان نائب رئيس مجلس إدارة "المريخ" محمد سيد أحمد ظهر أمس الأحد، في مقطع فيديو، زعم خلاله أن "النادي عقد اتفاقا مع الأهلي المصري، لتسهيل مهمة تأهل الفريقين في دوري أبطال أفريقيا".وأشار أحمد إلى أن "إدارة الأهلي وعدت المريخ بالفوز على الهلال وصن داونز ذهابا وإيابا، مع تسهيل مهمة الفريق في مباراتيهما، شرط أن يخوض المريخ لقاءاته على ملعب السلام بالقاهرة".ووقع الفريقان معا في المجموعة الأولى من دوري الأبطال، بجانب الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي، وتأهل الأخير مع الأهلي إلى دور الثمانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/الأهلي-المصري-يفوز-على-المريخ-السوداني-3-1-ويقترب-من-ربع-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا-فيديو-1060079237.html
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"المريخ" السوداني يصدر بيانا بشأن "تسريب الأهلي" ويضع 3 خيارات أمام نائب الرئيس
17:24 GMT 25.04.2022 (تم التحديث: 17:34 GMT 25.04.2022) تابعنا عبر
أصدر نادي "المريخ" السوداني، بيانا اليوم الاثنين، بشأن الفيديو المسرب لنائب رئيس مجلس الإدارة، محمد سيد أحمد، الذي تحدث فيه عن اتفاقه مع "الأهلي" المصري لتفويت مبارياته في دوري أبطال إفريقيا مقابل لعب مباراتي الذهاب والعودة في القاهرة بدلا من الخرطوم.
وحسب موقع "كووورة" الرياضي
، اعتذر "المريخ" السوداني، في بيانه، للنادي "الأهلي" المصري، مؤكدا على العلاقة الوطيدة بين الجمهورين المصري والسوداني.
وذكر البيان، أن "الفيديو المسرب عبارة عن إدعاءات كاذبة وغير حقيقية"، مشيرا إلى أن "الاختلاف في وجهات النظر الإدارية أياً كان المخطئ داخل المجلس يؤدي إلى تدمير المريخ بالكذب والكسب الرخيص الذى يضر بسمعته والإضرار بالعلاقات الاستراتيجية التي بدأها مع ناد كبير كالأهلي".
ووضع رئيس نادي المريخ حازم مصطفى، "3 خيارات أمام نائبه وهي الاعتذار لجمهور المريخ والاعتراف بكذبه، أو التقدم بالاستقالة، أو الخضوع لمجلس محاسبة حسب اللوائح".
وكان نائب رئيس مجلس إدارة "المريخ" محمد سيد أحمد ظهر أمس الأحد، في مقطع فيديو، زعم خلاله أن "النادي عقد اتفاقا مع الأهلي المصري، لتسهيل مهمة تأهل الفريقين في دوري أبطال أفريقيا".
وأشار أحمد إلى أن "إدارة الأهلي وعدت المريخ بالفوز على الهلال وصن داونز ذهابا وإيابا، مع تسهيل مهمة الفريق في مباراتيهما، شرط أن يخوض المريخ لقاءاته على ملعب السلام بالقاهرة".
ووقع الفريقان معا في المجموعة الأولى من دوري الأبطال، بجانب الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي
، وتأهل الأخير مع الأهلي إلى دور الثمانية.