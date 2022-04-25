https://arabic.sputniknews.com/20220425/حزب-الله-يصدر-بيانا-حول-العدوان-الإسرائيلي-على-جنوب-لبنان-1061603277.html
"حزب الله" يصدر بيانا حول "العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان"
"حزب الله" يصدر بيانا حول "العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان"
أصدر الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، بيانا حول "العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان". 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T14:41+0000
2022-04-25T14:41+0000
2022-04-25T14:41+0000
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وقال الإعلام الحربي، في بيان له، إن "العدو الإسرائيلي، أقدم عند حوالي الساعة 1:55 من فجر اليوم الاثنين، على إطلاق عدد من القذائف المدفعية من مربض "خربة ماعر" خلف موقع بركة ريشة المعادي قبالة بلدة الضهيرة باتجاه عدد من المناطق في جنوب لبنان".وأوضح أن "6 قذائف سقطت بين بلدتي علما الشعب وطير حرفا، فيما سقطت 10 قذائف في منطقة "أم الرب" جنوب بلدة الضهيرة، وكذلك استهدفت مدفعية العدو بـ8 قذائف منطقة جبل باسيل غرب بلدة رامية".وأشار إلى أن "القصف المدفعي ترافق مع إطلاق العدو 20 قنبلة مضيئة في أجواء بلدات شيحين، مروحين وزبقين، أسفرت عن اشتعال حريق بمنطقة حرجية في خراج بلدة شيحين، في حين تجدد القصف المعادي عند الساعة 3:30، حيث سقطت 9 قذائف في المنطقة الواقعة بين حامول وبلدة طيرحرفا".وشن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، قصفا مدفعيا على مناطق في جنوب لبنان ردا على إطلاق قذيفة صاروخية ليل الأحد، وقال الجيش الإسرائيلي إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت النار على أهداف في لبنان بعد سقوط قذيفة صاروخية على الأراضي الإسرائيلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/اليونيفيل-تدعو-الجانبين-اللبناني-والإسرائيلي-إلى-الهدوء-وضبط-النفس-1061569570.html
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أخبار حزب الله, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم
"حزب الله" يصدر بيانا حول "العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان"
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أصدر الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، بيانا حول "العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان".
وقال الإعلام الحربي، في بيان له
، إن "العدو الإسرائيلي، أقدم عند حوالي الساعة 1:55 من فجر اليوم الاثنين، على إطلاق عدد من القذائف المدفعية من مربض "خربة ماعر" خلف موقع بركة ريشة المعادي قبالة بلدة الضهيرة باتجاه عدد من المناطق في جنوب لبنان".
وأوضح أن "6 قذائف سقطت بين بلدتي علما الشعب وطير حرفا، فيما سقطت 10 قذائف في منطقة "أم الرب" جنوب بلدة الضهيرة، وكذلك استهدفت مدفعية العدو بـ8 قذائف منطقة جبل باسيل غرب بلدة رامية".
وأشار إلى أن "القصف المدفعي ترافق مع إطلاق العدو 20 قنبلة مضيئة في أجواء بلدات شيحين، مروحين وزبقين، أسفرت عن اشتعال حريق بمنطقة حرجية في خراج بلدة شيحين، في حين تجدد القصف المعادي عند الساعة 3:30، حيث سقطت 9 قذائف في المنطقة الواقعة بين حامول وبلدة طيرحرفا".
وشن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، قصفا مدفعيا على مناطق في جنوب لبنان
ردا على إطلاق قذيفة صاروخية ليل الأحد، وقال الجيش الإسرائيلي إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت النار على أهداف في لبنان بعد سقوط قذيفة صاروخية على الأراضي الإسرائيلية.