https://arabic.sputniknews.com/20220425/لندن-وواشنطن-تبدآن-محادثات-أملا-في-التوصل-إلى-اتفاق-يضمن-حرية-التجارة-1061592917.html
لندن وواشنطن تبدآن محادثات أملا في التوصل إلى اتفاق يضمن حرية التجارة
لندن وواشنطن تبدآن محادثات أملا في التوصل إلى اتفاق يضمن حرية التجارة
بدأت المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، محادثات مع الولايات المتحدة تستمر على مدار يومين، أملا في الوصول إلى اتفاق التجارة الحرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T14:01+0000
2022-04-25T14:01+0000
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اقتصاد
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تستضيف وزيرة التجارة الدولية آن ماري تريفيليان نظيرتها الأمريكية كاثرين تاي في أبردين، شمالي شرق اسكتلندا، ولندن، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".التقت الوزيرتان سابقا في بالتيمور في نهاية مارس/ آذار، وأعلنتا عن اتفاق لإنهاء الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.ولم تشر تريفيليان إلى اتفاق التجارة الحرة في تصريحاتها التي صدرت ليلة الأحد قبل المحادثات، وبدلا من ذلك وصفت الاجتماع بأنه "حوار ثان عبر الأطلسي" يركز على "المجالات ذات الأولوية المتفق عليها".وتشمل هذ المجالات؛ الرقمنة والابتكار والتجارة المستدامة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومرونة سلسلة التوريد. قالت تريفيليان: "يمنحنا هذا الحوار منصة لاستكشاف طرق تداول رقمية أكثر حداثة".وأضافت: "سيحدد ويحل العوائق أمام التجارة لجعلها أرخص وأسهل للشركات في اسكتلندا وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة للقيام بأعمال تجارية مع أصدقائنا في الولايات المتحدة".غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بالكامل في يناير/ كانون الثاني 2021، وتسعى للحصول على صفقات في جميع أنحاء العالم لتعزيز التجارة الدولية. يُنظر إلى الاتفاق مع واشنطن على أنه أولوية، لكن إدارة الرئيس جو بايدن كانت أكثر فتورا من سلفه.حذر بايدن، وهو أمريكي أيرلندي، وكبار الديمقراطيين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن الصفقة ستكون خارج الطاولة إذا أثر الخلاف المستمر بين لندن وبروكسل بشأن التجارة في أيرلندا الشمالية، على السلام الذي تم تحقيقه بشق الأنفس.
https://arabic.sputniknews.com/20210407/بريطانيا-قلقة-من-عنف-أيرلندا-الشمالية-1048612243.html
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اقتصاد, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
لندن وواشنطن تبدآن محادثات أملا في التوصل إلى اتفاق يضمن حرية التجارة
14:01 GMT 25.04.2022 (تم التحديث: 14:02 GMT 25.04.2022) تابعنا عبر
بدأت المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، محادثات مع الولايات المتحدة تستمر على مدار يومين، أملا في الوصول إلى اتفاق التجارة الحرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
تستضيف وزيرة التجارة الدولية آن ماري تريفيليان نظيرتها الأمريكية كاثرين تاي في أبردين، شمالي شرق اسكتلندا، ولندن، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
التقت الوزيرتان سابقا في بالتيمور في نهاية مارس/ آذار، وأعلنتا عن اتفاق لإنهاء الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ولم تشر تريفيليان إلى اتفاق التجارة الحرة في تصريحاتها التي صدرت ليلة الأحد قبل المحادثات، وبدلا من ذلك وصفت الاجتماع بأنه "حوار ثان عبر الأطلسي" يركز على "المجالات ذات الأولوية المتفق عليها".
وتشمل هذ المجالات؛ الرقمنة والابتكار والتجارة المستدامة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومرونة سلسلة التوريد. قالت تريفيليان: "يمنحنا هذا الحوار منصة لاستكشاف طرق تداول رقمية أكثر حداثة".
وأضافت: "سيحدد ويحل العوائق أمام التجارة لجعلها أرخص وأسهل للشركات في اسكتلندا وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة
للقيام بأعمال تجارية مع أصدقائنا في الولايات المتحدة".
غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بالكامل في يناير/ كانون الثاني 2021، وتسعى للحصول على صفقات في جميع أنحاء العالم لتعزيز التجارة الدولية. يُنظر إلى الاتفاق مع واشنطن على أنه أولوية، لكن إدارة الرئيس جو بايدن كانت أكثر فتورا من سلفه.
حذر بايدن، وهو أمريكي أيرلندي، وكبار الديمقراطيين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن الصفقة ستكون خارج الطاولة إذا أثر الخلاف المستمر بين لندن وبروكسل بشأن التجارة في أيرلندا الشمالية، على السلام الذي تم تحقيقه بشق الأنفس
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