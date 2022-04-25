https://arabic.sputniknews.com/20220425/ليس-حزب-الله-إسرائيل-تكشف-من-يقف-وراء-إطلاق-الصاروخ-من-لبنان-1061608885.html

ليس "حزب الله"... إسرائيل تكشف من يقف وراء إطلاق الصاروخ من لبنان

ليس "حزب الله"... إسرائيل تكشف من يقف وراء إطلاق الصاروخ من لبنان

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه "لا يستبعد أن تكون حركة حماس تقف وراء إطلاق الصاروخ، الليلة الماضية، من جنوبي لبنان على منطقة الجليل". 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T19:04+0000

2022-04-25T19:04+0000

2022-04-25T19:04+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1049780324_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_325caf567bdc28142e89acae6135e441.jpg

وأوضح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف، في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أنه "من الممكن أن يكون فرع حماس في لبنان مسؤولاً عن إطلاق الصاروخ"، مهدداً بأن إسرائيل "لا يمكنها أن تسمح بتواصل إطلاق الصواريخ من هذه المنطقة".وأشار كوخاف إلى أنه "على الرغم من عدم إعلان أي تنظيم مسؤوليته عن إطلاق الصاروخ، فإن التقديرات السائدة في إسرائيل تشير إلى أن فصيلاً فلسطينياً يقف خلفه، رداً على الأحداث في المسجد الأقصى والتوترات في الضفة الغربية، وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة".وشن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، قصفا مدفعيا على مناطق في جنوب لبنان ردا على إطلاق قذيفة صاروخية ليلة الأحد، وقال الجيش الإسرائيلي إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت النار على أهداف في لبنان بعد سقوط قذيفة صاروخية على الأراضي الإسرائيلية.من جانبه، أصدر الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني، في وقت سابق من اليوم، بيانا حول "العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان".وقال الإعلام الحربي، في بيان له، إن "العدو الإسرائيلي، أقدم عند حوالي الساعة 1:55 من فجر اليوم الاثنين، على إطلاق عدد من القذائف المدفعية من مربض "خربة ماعر" خلف موقع بركة ريشة المعادي قبالة بلدة الضهيرة باتجاه عدد من المناطق في جنوب لبنان".وأوضح أن "6 قذائف سقطت بين بلدتي علما الشعب وطير حرفا، فيما سقطت 10 قذائف في منطقة "أم الرب" جنوب بلدة الضهيرة، وكذلك استهدفت مدفعية العدو بـ8 قذائف منطقة جبل باسيل غرب بلدة رامية".وأشار إلى أن "القصف المدفعي ترافق مع إطلاق العدو 20 قنبلة مضيئة في أجواء بلدات شيحين، مروحين وزبقين، أسفرت عن اشتعال حريق بمنطقة حرجية في خراج بلدة شيحين، في حين تجدد القصف المعادي عند الساعة 3:30، حيث سقطت 9 قذائف في المنطقة الواقعة بين حامول وبلدة طيرحرفا".

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, أخبار حزب الله