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الأمين العام للأمم المتحدة: نحتاج إلى عالم متعدد الأقطاب
- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/التطرف-القومي-الأوكراني-يرادف-النازية-الحاقدة-1061633422.html
التطرف القومي الأوكراني يرادف النازية الحاقدة
التطرف القومي الأوكراني يرادف النازية الحاقدة
كانت أحكام وقرارات محكمة نورنبرغ هي التي استوجبت مكافحة ظاهرة التطرف النازي واستئصالها، وهي المحكمة التي أدانت أركان النظام النازي في ألمانيا بسبب ارتكابهم... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T12:31+0000
2022-04-26T12:31+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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الجرائم ضد الإنسانيةجاء في وثائق محكمة نورنبرغ إن غالبية هذه الجرائم نجمت عن فكرة الحرب الشاملة التي تبناها النازيون لشن الحروب العدوانية غير عابئين بالاتفاقيات والمعاهدات التي لا تجيز إجراء العمليات الحربية بشكل همجي.ووصفت محكمة نورنبرغ النازية بأنها وسيلة أيديولوجية وسياسية لارتكاب الجرائم ضد العالم والإنسانية، ورفع كل القيود عن استخدام العنف ضد الناس من أجل السيطرة على الشعوب.النازية الأوكرانيةوتبنت السلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت عقب وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014، أيديولوجيا النازية "البينديرية" (نسبة إلى ستيبان بينديرا، قائد الحركة العنصرية المتطرفة غربي أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية). وتبنى القابعون في المؤسسة الحاكمة العليا الأوكرانية، النازية البينديرية باعتبارها أيديولوجيا رسمية لأوكرانيا، وأقبلوا على غرس أفكارها وطروحاتها اللاإنسانية في نفوس شباب البلاد.وبعدما بدأت ألمانيا النازية حربها ضد روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة بما فيها جمهورية أوكرانيا، وقعت تنظيمات التطرف القومي في الغرب الأوكراني اتفاقية التعاون مع ألمانيا النازية. وجاء في الاتفاقية أو المذكرة الصادرة في 14 أغسطس/ آب 1941 أن أوكرانيا ستتوسط بين ألمانيا وشعوب الاتحاد السوفيتي التي يجب أن تناضل ضد "تسلط موسكو".وتعهد بينديرا بموجب اتفاقية التعاون مع ألمانيا بإنشاء الجيش الأوكراني الذي "سيقاتل إلى جانب ألمانيا".وجاء في مذكرة التعاون أن الحكومة الأوكرانية ستنشئ "السلطة المسلحة التي ستناضل بصورة مشتركة مع ألمانيا حتى انتصار ألمانيا ونظامها الجديد في أوروبا بشكل نهائي".وكشفت مذكرة التعاون أن تنظيمات التطرف القومي الأوكرانية تريد أن تكون أداة تحركها ألمانيا لتدمير الاتحاد السوفيتي وروسيا والاستيلاء على أراضيهما وإبادة الشعب الروسي.ووفق وثائقها وتطبيقاتها، تستند الأيديولوجيا البينديرية إلى المبدأ القائل بضرورة نبذ كل شيء يحظر أو يقيّد جريمة القتل بجميع أشكالها.الإرهابوأقدم الذين سيطروا على المؤسسة الحاكمة الأوكرانية عبر الانقلاب في فبراير/ شباط 2014 عندما لم يُقتل الرئيس الأوكراني الشرعي بمحض الصدفة، على ممارسة العنف ضد المدنيين الناطقين باللغة الروسية في منطقة دونباس، واستمروا في إرهاب سكانها حتى 24 من فبراير 2022 عندما بدأت قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عملية تحرير دونباس من قوات نظام العنصرية النازية الأوكراني، بمساعدة القوات الروسية. وبالتزامن مع إرهاب السكان في دونباس أعد النازيون الجدد الأوكرانيون عدتهم لغزو شبه جزيرة القرم والمقاطعات الجنويبة الروسية، متطلعين إلى تخريب وتدمير روسيا.ولم يكف النازيون الجدد الأوكرانيون عن ممارسة العنف ضد المواطنين الآمنين في دونباس حتى بعدما بدأت قوات الجمهوريتين الشعبيتين عملية طردهم من المنطقة، بل لجأوا إلى استخدام المواطنين الآمنين كدروع بشرية في محاولة لتجنب الضربات التي يوجهها محررو المنطقة لهم.وهدف النازيين الأوكرانيين هو جعل أوكرانيا عدوا لروسيا. ومن أجل تحقيق هذا الهدف سعوا إلى السيطرة على أوكرانيا ضمن حدود جمهورية أوكرانيا السوفيتية التي ضُمت إليها أجزاء من أراضي روسيا، وفقا لقرارات السلطة السوفيتية.واستمر المتطرفون القوميون الأوكرانيون على هذا الخط منذ زمن الإمبراطورية النمساوية حسب توجيهات الغرب.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/فظائع-المتطرفين-الأوكرانيين-قتل-الأبرياء-والجرائم-السادية-1061482115.html
https://arabic.sputniknews.com/20220407/النازيون-في-أوكرانيا-نشأوا-وتربوا-على-الحرب-1060933906.html
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مسيرة شعلة لمراهقين من النازيين الجدد وسط كييف
مسيرة شعلة لمراهقين من النازيين الجدد وسط كييف
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أخبار أوكرانيا

التطرف القومي الأوكراني يرادف النازية الحاقدة

12:31 GMT 26.04.2022
© AFP 2022 / Yuriy Dyachyshynقدامى المحاربين في جيش القوميين المتطرفين الأوكرانيين خلال مسيرة في يوم عيد الأبطال في لفوف.
قدامى المحاربين في جيش القوميين المتطرفين الأوكرانيين خلال مسيرة في يوم عيد الأبطال في لفوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022 / Yuriy Dyachyshyn
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كانت أحكام وقرارات محكمة نورنبرغ هي التي استوجبت مكافحة ظاهرة التطرف النازي واستئصالها، وهي المحكمة التي أدانت أركان النظام النازي في ألمانيا بسبب ارتكابهم الجرائم بحق الإنسانية خلال الحرب العالمية الثانية.

الجرائم ضد الإنسانية

جاء في وثائق محكمة نورنبرغ إن غالبية هذه الجرائم نجمت عن فكرة الحرب الشاملة التي تبناها النازيون لشن الحروب العدوانية غير عابئين بالاتفاقيات والمعاهدات التي لا تجيز إجراء العمليات الحربية بشكل همجي.
ووصفت محكمة نورنبرغ النازية بأنها وسيلة أيديولوجية وسياسية لارتكاب الجرائم ضد العالم والإنسانية، ورفع كل القيود عن استخدام العنف ضد الناس من أجل السيطرة على الشعوب.
© Photo / Public domain محاكمات نورمبرغ، المتهمون في قفص الاتهام، فترة 1945-1946 في الصف الأمامي، من اليسار إلى اليمين: هيرمان غورينغ، رودولف هيس، يواكيم فون ريبنتروب، ويلهلم كيتل (في الصف الثاني، من اليسار إلى اليمين): كارل دونيتس، إريخ رايدر، بالدور فون شيراش، فريتز ساوكيل.
محاكمات نورمبرغ، المتهمون في قفص الاتهام، فترة 1945-1946 في الصف الأمامي، من اليسار إلى اليمين: هيرمان غورينغ، رودولف هيس، يواكيم فون ريبنتروب، ويلهلم كيتل (في الصف الثاني، من اليسار إلى اليمين): كارل دونيتس، إريخ رايدر، بالدور فون شيراش، فريتز ساوكيل. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
محاكمات نورمبرغ، المتهمون في قفص الاتهام، فترة 1945-1946 في الصف الأمامي، من اليسار إلى اليمين: هيرمان غورينغ، رودولف هيس، يواكيم فون ريبنتروب، ويلهلم كيتل (في الصف الثاني، من اليسار إلى اليمين): كارل دونيتس، إريخ رايدر، بالدور فون شيراش، فريتز ساوكيل.
© Photo / Public domain

النازية الأوكرانية

وتبنت السلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت عقب وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014، أيديولوجيا النازية "البينديرية" (نسبة إلى ستيبان بينديرا، قائد الحركة العنصرية المتطرفة غربي أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية). وتبنى القابعون في المؤسسة الحاكمة العليا الأوكرانية، النازية البينديرية باعتبارها أيديولوجيا رسمية لأوكرانيا، وأقبلوا على غرس أفكارها وطروحاتها اللاإنسانية في نفوس شباب البلاد.
النازية الجديدة تجوب أوكرانيا
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في موكب الشعلة السنوي التقليدي بمناسبة ذكرى ميلاد ستيبان بانديرا في وسط كييف، 1 يناير 2022. يصادف عام 2022 الذكرى الـ 113 لميلاد ستيبان بانديرا، زعيم "تنظيم القوميين الأوكرانيين"، أحد الأيديولوجيين البارزين للحركة القومية الأوكرانية.
المشاركون في موكب الشعلة السنوي التقليدي بمناسبة ذكرى ميلاد ستيبان بانديرا في وسط كييف، 1 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Stringer
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المشاركون في موكب الشعلة السنوي التقليدي بمناسبة ذكرى ميلاد ستيبان بانديرا في وسط كييف، 1 يناير 2022. يصادف عام 2022 الذكرى الـ 113 لميلاد ستيبان بانديرا، زعيم "تنظيم القوميين الأوكرانيين"، أحد الأيديولوجيين البارزين للحركة القومية الأوكرانية.
© Sputnik . Stringer

المشاركون في المسيرة القومية في "يوم المتطوع" في كييف، 7 أبريل/نيسان 2022

المشاركون في المسيرة القومية في &quot;يوم المتطوع&quot; في كييف، 7 أبريل/نيسان 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Stringer

المشاركون في المسيرة القومية في "يوم المتطوع" في كييف، 7 أبريل/نيسان 2022

© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصور

مشاركون في مسيرة بمناسبة مرور الذكرى الـ 112 لميلاد ستيبان بانديرا في كييف، 1 يناير/كانون الثاني 2021

مشاركون في مسيرة بمناسبة مرور الذكرى الـ 112 لميلاد ستيبان بانديرا في كييف، 1 يناير/كانون الثاني 2021 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Stringer
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مشاركون في مسيرة بمناسبة مرور الذكرى الـ 112 لميلاد ستيبان بانديرا في كييف، 1 يناير/كانون الثاني 2021

© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في مسيرة القوميين في كييف تكريما للذكرى السنوية لتأسيس جيش التمرد الأوكراني، 14 أكتوبر 2020
المشاركون في مسيرة القوميين في كييف تكريما للذكرى السنوية لتأسيس جيش التمرد الأوكراني، 14 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Stringer
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المشاركون في مسيرة القوميين في كييف تكريما للذكرى السنوية لتأسيس جيش التمرد الأوكراني، 14 أكتوبر 2020
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في مسيرة القوميين في كييف بمناسبة ذكرى تأسيس جيش التمرد الأوكراني، 14 أكتوبر 2020
المشاركون في مسيرة القوميين في كييف بمناسبة ذكرى تأسيس جيش التمرد الأوكراني، 14 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Stringer
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المشاركون في مسيرة القوميين في كييف بمناسبة ذكرى تأسيس جيش التمرد الأوكراني، 14 أكتوبر 2020
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورأعضاء منظمة الشباب العامة "سوكول" يشاركون في مسيرة في كييف، تزامنت مع "يوم المدافع عن أوكرانيا"، 14 أكتوبر 2019
أعضاء منظمة الشباب العامة سوكول يشاركون في مسيرة في كييف، تزامنت مع يوم المدافع عن أوكرانيا، 14 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Stringer
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أعضاء منظمة الشباب العامة "سوكول" يشاركون في مسيرة في كييف، تزامنت مع "يوم المدافع عن أوكرانيا"، 14 أكتوبر 2019
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورأحد المشاركين في مسيرة كييف المخصصة لـ "يوم المدافع عن أوكرانيا"، 14 أكتوبر 2019
أحد المشاركين في مسيرة كييف المخصصة لـ يوم المدافع عن أوكرانيا، 14 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Stringer
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أحد المشاركين في مسيرة كييف المخصصة لـ "يوم المدافع عن أوكرانيا"، 14 أكتوبر 2019
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في العمل ضد وحشية الشرطة "بانديرا، انهض!" بالقرب من مبنى وزارة الداخلية في كييف. تم تنفيذ الفعالية من قبل القوميين ضد الشرطة الأوكرانية ورئيس وزارة الشؤون الداخلية في أوكرانيا أرسين آفاكوف. يزعم النشطاء أن ضباط إنفاذ القانون يتجاوزون سلطتهم ويتخذون إجراءات غير مقبولة ضد المتظاهرين، 18 فبراير 2019
المشاركون في العمل ضد وحشية الشرطة بانديرا، انهض! بالقرب من مبنى وزارة الداخلية في كييف، 18 فبراير 2019 - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . Stringer
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المشاركون في العمل ضد وحشية الشرطة "بانديرا، انهض!" بالقرب من مبنى وزارة الداخلية في كييف. تم تنفيذ الفعالية من قبل القوميين ضد الشرطة الأوكرانية ورئيس وزارة الشؤون الداخلية في أوكرانيا أرسين آفاكوف. يزعم النشطاء أن ضباط إنفاذ القانون يتجاوزون سلطتهم ويتخذون إجراءات غير مقبولة ضد المتظاهرين، 18 فبراير 2019
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في مسيرة قومية "مسيرة بالثوب المطرز" في لفيف، 30 يونيو 2019
المشاركون في مسيرة قومية مسيرة بالثوب المطرز في لفيف، 30 يونيو 2019 - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Stringer
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المشاركون في مسيرة قومية "مسيرة بالثوب المطرز" في لفيف، 30 يونيو 2019
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورأعضاء المنظمة القومية "C14" يخربون بطلاء أحمر نصب تذكاري للجنرال نيكولاي فاتوتين، بطل الاتحاد السوفيتي، الذي حارب ألمانيا النازية في الجبهة الأوكرانية الأولى، كييف 13 أبريل 2018
أعضاء المنظمة القومية C14 يخربون بطلاء أحمر نصب تذكاري للجنرال نيكولاي فاتوتين، بطل الاتحاد السوفيتي، الذي حارب ألمانيا النازية في الجبهة الأوكرانية الأولى، كييف 13 أبريل 2018 - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Stringer
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أعضاء المنظمة القومية "C14" يخربون بطلاء أحمر نصب تذكاري للجنرال نيكولاي فاتوتين، بطل الاتحاد السوفيتي، الذي حارب ألمانيا النازية في الجبهة الأوكرانية الأولى، كييف 13 أبريل 2018
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصوركتابات "الموت لروسيا!" على الجدار من عمل الراديكاليين في كييف، 18 فبراير 2018
كتابات الموت لروسيا! على الجدار من عمل الراديكاليين في كييف، 18 فبراير 2018 - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . Stringer
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كتابات "الموت لروسيا!" على الجدار من عمل الراديكاليين في كييف، 18 فبراير 2018
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© Sputnik . Stringer
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المشاركون في موكب الشعلة السنوي التقليدي بمناسبة ذكرى ميلاد ستيبان بانديرا في وسط كييف، 1 يناير 2022. يصادف عام 2022 الذكرى الـ 113 لميلاد ستيبان بانديرا، زعيم "تنظيم القوميين الأوكرانيين"، أحد الأيديولوجيين البارزين للحركة القومية الأوكرانية.
2/11
© Sputnik . Stringer

المشاركون في المسيرة القومية في "يوم المتطوع" في كييف، 7 أبريل/نيسان 2022

3/11
© Sputnik . Stringer
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مشاركون في مسيرة بمناسبة مرور الذكرى الـ 112 لميلاد ستيبان بانديرا في كييف، 1 يناير/كانون الثاني 2021

4/11
© Sputnik . Stringer
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المشاركون في مسيرة القوميين في كييف تكريما للذكرى السنوية لتأسيس جيش التمرد الأوكراني، 14 أكتوبر 2020
5/11
© Sputnik . Stringer
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الذهاب إلى بنك الصور
المشاركون في مسيرة القوميين في كييف بمناسبة ذكرى تأسيس جيش التمرد الأوكراني، 14 أكتوبر 2020
6/11
© Sputnik . Stringer
/
الذهاب إلى بنك الصور
أعضاء منظمة الشباب العامة "سوكول" يشاركون في مسيرة في كييف، تزامنت مع "يوم المدافع عن أوكرانيا"، 14 أكتوبر 2019
7/11
© Sputnik . Stringer
/
الذهاب إلى بنك الصور
أحد المشاركين في مسيرة كييف المخصصة لـ "يوم المدافع عن أوكرانيا"، 14 أكتوبر 2019
8/11
© Sputnik . Stringer
/
الذهاب إلى بنك الصور
المشاركون في العمل ضد وحشية الشرطة "بانديرا، انهض!" بالقرب من مبنى وزارة الداخلية في كييف. تم تنفيذ الفعالية من قبل القوميين ضد الشرطة الأوكرانية ورئيس وزارة الشؤون الداخلية في أوكرانيا أرسين آفاكوف. يزعم النشطاء أن ضباط إنفاذ القانون يتجاوزون سلطتهم ويتخذون إجراءات غير مقبولة ضد المتظاهرين، 18 فبراير 2019
9/11
© Sputnik . Stringer
/
الذهاب إلى بنك الصور
المشاركون في مسيرة قومية "مسيرة بالثوب المطرز" في لفيف، 30 يونيو 2019
10/11
© Sputnik . Stringer
/
الذهاب إلى بنك الصور
أعضاء المنظمة القومية "C14" يخربون بطلاء أحمر نصب تذكاري للجنرال نيكولاي فاتوتين، بطل الاتحاد السوفيتي، الذي حارب ألمانيا النازية في الجبهة الأوكرانية الأولى، كييف 13 أبريل 2018
11/11
© Sputnik . Stringer
/
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كتابات "الموت لروسيا!" على الجدار من عمل الراديكاليين في كييف، 18 فبراير 2018
وبعدما بدأت ألمانيا النازية حربها ضد روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة بما فيها جمهورية أوكرانيا، وقعت تنظيمات التطرف القومي في الغرب الأوكراني اتفاقية التعاون مع ألمانيا النازية. وجاء في الاتفاقية أو المذكرة الصادرة في 14 أغسطس/ آب 1941 أن أوكرانيا ستتوسط بين ألمانيا وشعوب الاتحاد السوفيتي التي يجب أن تناضل ضد "تسلط موسكو".
وتعهد بينديرا بموجب اتفاقية التعاون مع ألمانيا بإنشاء الجيش الأوكراني الذي "سيقاتل إلى جانب ألمانيا".
وجاء في مذكرة التعاون أن الحكومة الأوكرانية ستنشئ "السلطة المسلحة التي ستناضل بصورة مشتركة مع ألمانيا حتى انتصار ألمانيا ونظامها الجديد في أوروبا بشكل نهائي".
وكشفت مذكرة التعاون أن تنظيمات التطرف القومي الأوكرانية تريد أن تكون أداة تحركها ألمانيا لتدمير الاتحاد السوفيتي وروسيا والاستيلاء على أراضيهما وإبادة الشعب الروسي.
ووفق وثائقها وتطبيقاتها، تستند الأيديولوجيا البينديرية إلى المبدأ القائل بضرورة نبذ كل شيء يحظر أو يقيّد جريمة القتل بجميع أشكالها.
© Sputnik
الإرهاب
وأقدم الذين سيطروا على المؤسسة الحاكمة الأوكرانية عبر الانقلاب في فبراير/ شباط 2014 عندما لم يُقتل الرئيس الأوكراني الشرعي بمحض الصدفة، على ممارسة العنف ضد المدنيين الناطقين باللغة الروسية في منطقة دونباس، واستمروا في إرهاب سكانها حتى 24 من فبراير 2022 عندما بدأت قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عملية تحرير دونباس من قوات نظام العنصرية النازية الأوكراني، بمساعدة القوات الروسية. وبالتزامن مع إرهاب السكان في دونباس أعد النازيون الجدد الأوكرانيون عدتهم لغزو شبه جزيرة القرم والمقاطعات الجنويبة الروسية، متطلعين إلى تخريب وتدمير روسيا.
المتهمون من الكتيبة القومية المتطرفة تورنادو في المحكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
فظائع المتطرفين الأوكرانيين: قتل الأبرياء والجرائم السادية
22 أبريل, 10:50 GMT
ولم يكف النازيون الجدد الأوكرانيون عن ممارسة العنف ضد المواطنين الآمنين في دونباس حتى بعدما بدأت قوات الجمهوريتين الشعبيتين عملية طردهم من المنطقة، بل لجأوا إلى استخدام المواطنين الآمنين كدروع بشرية في محاولة لتجنب الضربات التي يوجهها محررو المنطقة لهم.
وهدف النازيين الأوكرانيين هو جعل أوكرانيا عدوا لروسيا. ومن أجل تحقيق هذا الهدف سعوا إلى السيطرة على أوكرانيا ضمن حدود جمهورية أوكرانيا السوفيتية التي ضُمت إليها أجزاء من أراضي روسيا، وفقا لقرارات السلطة السوفيتية.
واستمر المتطرفون القوميون الأوكرانيون على هذا الخط منذ زمن الإمبراطورية النمساوية حسب توجيهات الغرب.
صورة توضح لغلاف كتاب أطفال للكاتب أوليغ فيتفيتسكي مغامرات ألارميك وأصدقائه - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
النازيون في أوكرانيا... نشأوا وتربوا على الحرب
7 أبريل, 10:54 GMT
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