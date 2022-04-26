https://arabic.sputniknews.com/20220426/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-4-مخازن-أسلحة-أوكرانية-بصواريخ-عالية-الدقة-1061643811.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير 4 مخازن أسلحة أوكرانية بصواريخ عالية الدقة
الدفاع الروسية تعلن تدمير 4 مخازن أسلحة أوكرانية بصواريخ عالية الدقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تدمير 4 مخازن أسلحة أوكرانية في منطقة سلافيانسك ودروجكوفكا، خلال اليوم باستخدام صواريخ عالية الدقة. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T16:46+0000
2022-04-26T16:46+0000
2022-04-26T17:06+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف،إن الطيران العملياتي والتكتيكي التابع لقوات الفضاء الروسية أصاب 33 منشأة عسكرية أوكرانية وحيّد ما يصل إلى 200 مقاتل ودمر أكثر من 40 عربة مدرعة وعربة وقطع مدفعية ونظام دفاع جوي واحد وثلاثة مستودعات.وأكد المتحدث أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 6 طائرات أوكرانية بدون طيار في مناطق برازكوفكا وكوليسنيكوفكا وكوميساروفكا وكوزينكا ولوزوفايا ولينينا".
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير 4 مخازن أسلحة أوكرانية بصواريخ عالية الدقة
16:46 GMT 26.04.2022 (تم التحديث: 17:06 GMT 26.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تدمير 4 مخازن أسلحة أوكرانية في منطقة سلافيانسك ودروجكوفكا، خلال اليوم باستخدام صواريخ عالية الدقة.
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف،إن الطيران العملياتي والتكتيكي التابع لقوات الفضاء الروسية أصاب 33 منشأة عسكرية أوكرانية وحيّد ما يصل إلى 200 مقاتل ودمر أكثر من 40 عربة مدرعة وعربة وقطع مدفعية ونظام دفاع جوي واحد وثلاثة مستودعات.
"استهدف الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران قوات الفضاء الروسية 33 منشأة عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 23 منطقة تمركز فيها القوى العاملة والمعدات العسكرية للعدو. ونتيجة الضربات، تم تدمير ما يصل إلى 200 مقاتل وأكثر من 40 عربة مدرعة وقطع مدفعية وعربة. كما تم تدمير نظام الصواريخ (بوك أم1) المضاد للطائرات في منطقة سلوفونسك وثلاثة مستودعات للذخيرة والوقود في منطقتي مستوطنتي فولنوي بولي وتشيرفانوي".
اللواء إيغور كوناشينكوف
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية
وأكد المتحدث أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 6 طائرات أوكرانية بدون طيار في مناطق برازكوفكا وكوليسنيكوفكا وكوميساروفكا وكوزينكا ولوزوفايا ولينينا".