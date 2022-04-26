https://arabic.sputniknews.com/20220426/الرئيس-اللبناني-يؤكد-ضرورة-تولي-القضاء-التحقيق-في-حادث-زورق-طرابلس-1061627997.html

الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة تولي القضاء التحقيق في حادث زورق طرابلس

الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة تولي القضاء التحقيق في حادث زورق طرابلس

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أن "ما حدث في طرابلس آلمنا جميعاً"، مشددا على ضرورة معالجته من كل النواحي. 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T10:34+0000

2022-04-26T10:34+0000

2022-04-26T10:34+0000

أخبار لبنان

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وتقدم عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء اللبناني، بالعزاء إلى أهل ضحايا الزورق، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى الناجين، وآملا معرفة مصير باقي الركاب الذين لا يزال البحث جاريا عنهم.وأشار عون إلى أنه تم استدعاء قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية الى الجلسة لتقديم تقرير عن الحادثة والتحقيقات الأولية فيها، مؤكدا ضرورة تولي القضاء التحقيق في غرق الزورق بهدف جلاء الحقيقة ووضع حدّ لأي اجتهادات او تفسيرات متناقضة.وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، السبت الماضي، غرق زورق على متنه نحو 60 شخصا، مؤكدا أنه قام بإرسال 7 سيارات إسعاف بشكل عاجل إلى ميناء طرابلس.كما أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الحداد الرسمي، أمس الاثنين، على ضحايا المركب، حيث سيتم تنكيس الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.وطلب ميقاتي أيضا من وزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور حجار، التوجه إلى طرابلس وتقديم كل ما يلزم لعائلات الضحايا. كما كلف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير بأن يكون إلى جانب الأهالي المفجوعين وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم.يأتي ذلك فيما أكد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن البحرية اللبنانية تعمل على انتشال الضحايا، بمساعدة طوافات الجيش. وأوضح، أن حشودا كبيرة من أهالي وأصدقاء الضحايا يتواجدون أمام المرفأ وينتابهم غضب كبير من الحادث، مشيرا إلى انتشار مكثف للجيش اللبناني والقوى العسكرية في محيط المرفأ.

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