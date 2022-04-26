https://arabic.sputniknews.com/20220426/السعودية-وفرنسا-توقعان-مذكرة-تفاهم-لدعم-لبنان-بـ-72-مليون-يورو-1061650103.html

السعودية وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم لدعم لبنان بـ 72 مليون يورو

السعودية وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم لدعم لبنان بـ 72 مليون يورو

أعلنت السفارة الفرنسية في بيروت، اليوم الثلاثاء، أن بلادها والسعودية وقعتا مذكرة تفاهم للصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني بمبلغ 72 مليون يورو. 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T21:52+0000

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بيروت، 26 أبريل - سبوتنيك. وأفادت السفارة الفرنسية بالعاصمة اللبنانية، بيروت، في بيان لها أن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، والوكالة الفرنسية للتنمية، قد وقعا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مقر السفارة، مساء اليوم/ مذكرة التفاهم الإطارية للصندوق السعودي -الفرنسي لدعم الشعب اللبناني.وتهدف المذكرة الثنائية إلى دعم السكان المستضعفين في لبنان، وذلك بقيمة 72 مليون يورو، مناصفة بين فرنسا والسعودية، من أجل تنفيذ سلسلة من المشاريع في المجالين الإنساني والإنمائي.ومن جانبه، أعلن وليد بخاري، السفير السعودي في لبنان، أن "هذه الشراكة تهدف لدعم العمل الإنساني والإغاثي في لبنان بأعلى معيار الشفافية، حيث يهدف التمويل لدعم ستة قطاعات رئيسية، وهي الأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي".وأوضحت آن غريو، سفيرة فرنسا في لبنان، خلال توقيع مذكرة التفاهم للصندوق السعودي الفرنسي، أن العمل مع السعودية يهدف إلى دعم الشعب اللبناني في مواجهة أزماته الإنسانية، مشيرة إلى أن بلادها تقف إلى جانب الشعب اللبناني.ويمر لبنان بأزمات بالغة الصعوبة، اقتصاديا وسياسيا، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية الذي زاد من الأسعار، بشكل غير مسبوق.وتسعى حكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إلى وضع خطة مع البنك الدولي، لإنقاذ اقتصاد بلاده، بعدما باتت احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.

https://arabic.sputniknews.com/20220407/السعودية-تعلن-عودة-سفيرها-إلى-لبنان-1060952455.html

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