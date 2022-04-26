https://arabic.sputniknews.com/20220426/طبيب-يكشف-كيف-يمكن-أن-يؤدي-انخفاض-ضغط-الدم-إلى-الوفاة-1061617411.html

طبيب يكشف كيف يمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الدم إلى الوفاة

طبيب يكشف كيف يمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الدم إلى الوفاة

كشف طبيب روسي عن الأسباب، التي تجعل الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم خطيرا وما هي قراءات مقياس التوتر، التي تحتاجها لاستدعاء سيارة إسعاف. 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T07:16+0000

2022-04-26T07:16+0000

2022-04-26T07:16+0000

مجتمع

منوعات

ارتفاع ضغط الدم

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وأشار زاور شوغوشيف، رئيس أطباء القلب في شبكة عيادات "RZD-Medicine"، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إلى أنه من المقبول عموما أن معدل ضغط الدم هو 120/80، ولكن في الواقع تكون حدود الضغط الطبيعي أوسع. ووفقًا له، فإن الحد الأدنى للضغط الطبيعي هو 90/60، والحد الأعلى هو 140/90.وأضاف شوغوشيف أن الانخفاض المفاجئ في الضغط محفوف أيضًا بمخاطر جسيمة، إذ يسبب خللا في تدفق الدم إلى الأعضاء الداخلية وبالتالي يتسبب في أضرار لا يمكن علاجها. وقال:وأوضح الطبيب أنه في حال الشعور بالضعف ودوخة وضعف تنسيق الحركات، فلا بد من قياس الضغط. إذا كانت قراءات مقياس التوتر أقل من 85/60، فأنت بحاجة إلى استدعاء سيارة إسعاف: هناك أمراض تتطور بسرعة على خلفية انخفاض ضغط الدم.قال شوغوشيف: "عندما يكون الضغط أقل من 85/60، يتطور كل شيء بسرعة كبيرة. إذا لم تستدع سيارة إسعاف في الوقت المناسب، فقد ينتهي هذا الوضع بالموت، كل هذا يتوقف على السبب الأولي الذي تسبب في انخفاض الضغط".

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مجتمع, منوعات, ارتفاع ضغط الدم