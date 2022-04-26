https://arabic.sputniknews.com/20220426/طبيب-يكشف-كيف-يمكن-أن-يؤدي-انخفاض-ضغط-الدم-إلى-الوفاة-1061617411.html
طبيب يكشف كيف يمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الدم إلى الوفاة
طبيب يكشف كيف يمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الدم إلى الوفاة
كشف طبيب روسي عن الأسباب، التي تجعل الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم خطيرا وما هي قراءات مقياس التوتر، التي تحتاجها لاستدعاء سيارة إسعاف. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T07:16+0000
2022-04-26T07:16+0000
2022-04-26T07:16+0000
مجتمع
منوعات
ارتفاع ضغط الدم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050600012_0:154:2872:1770_1920x0_80_0_0_659f265b6aa373e79180c2eb94fca7ce.jpg
وأشار زاور شوغوشيف، رئيس أطباء القلب في شبكة عيادات "RZD-Medicine"، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إلى أنه من المقبول عموما أن معدل ضغط الدم هو 120/80، ولكن في الواقع تكون حدود الضغط الطبيعي أوسع. ووفقًا له، فإن الحد الأدنى للضغط الطبيعي هو 90/60، والحد الأعلى هو 140/90.وأضاف شوغوشيف أن الانخفاض المفاجئ في الضغط محفوف أيضًا بمخاطر جسيمة، إذ يسبب خللا في تدفق الدم إلى الأعضاء الداخلية وبالتالي يتسبب في أضرار لا يمكن علاجها. وقال:وأوضح الطبيب أنه في حال الشعور بالضعف ودوخة وضعف تنسيق الحركات، فلا بد من قياس الضغط. إذا كانت قراءات مقياس التوتر أقل من 85/60، فأنت بحاجة إلى استدعاء سيارة إسعاف: هناك أمراض تتطور بسرعة على خلفية انخفاض ضغط الدم.قال شوغوشيف: "عندما يكون الضغط أقل من 85/60، يتطور كل شيء بسرعة كبيرة. إذا لم تستدع سيارة إسعاف في الوقت المناسب، فقد ينتهي هذا الوضع بالموت، كل هذا يتوقف على السبب الأولي الذي تسبب في انخفاض الضغط".
https://arabic.sputniknews.com/20220423/طبيبة-روسية-توصي-المصابين-بارتفاع-ضغط-الدم-بتناول-البطاطا-1061527410.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050600012_154:0:2718:1923_1920x0_80_0_0_d2befc314ffe9d02935fcd13bb580ecd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات, ارتفاع ضغط الدم
طبيب يكشف كيف يمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الدم إلى الوفاة
تابعنا عبر
كشف طبيب روسي عن الأسباب، التي تجعل الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم خطيرا وما هي قراءات مقياس التوتر، التي تحتاجها لاستدعاء سيارة إسعاف.
وأشار زاور شوغوشيف، رئيس أطباء القلب في شبكة عيادات "RZD-Medicine"، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إلى أنه من المقبول عموما أن معدل ضغط الدم هو 120/80، ولكن في الواقع تكون حدود الضغط الطبيعي أوسع. ووفقًا له، فإن الحد الأدنى للضغط الطبيعي هو 90/60، والحد الأعلى هو 140/90.
وأضاف شوغوشيف أن الانخفاض المفاجئ في الضغط محفوف أيضًا بمخاطر جسيمة، إذ يسبب خللا في تدفق الدم إلى الأعضاء الداخلية وبالتالي يتسبب في أضرار لا يمكن علاجها. وقال:
الضغط أقل من 90/60 خطير لأنه في مثل هذه الحالة، يتعطل تدفق الدم إلى بعض الأعضاء والأنسجة. مع انخفاض مفاجئ في الضغط عن المعدل الطبيعي، يعاني الجسم من سوء التغذية. أولاً وقبل كل شيء، يعاني الدماغ، بسبب مما قد يغمى عليه الإنسان، ثم هناك خلل في عمل القلب والكلى والكبد.
وأوضح الطبيب أنه في حال الشعور بالضعف ودوخة وضعف تنسيق الحركات، فلا بد من قياس الضغط. إذا كانت قراءات مقياس التوتر أقل من 85/60، فأنت بحاجة إلى استدعاء سيارة إسعاف: هناك أمراض تتطور بسرعة على خلفية انخفاض ضغط الدم.
قال شوغوشيف: "عندما يكون الضغط أقل من 85/60، يتطور كل شيء بسرعة كبيرة. إذا لم تستدع سيارة إسعاف في الوقت المناسب، فقد ينتهي هذا الوضع بالموت، كل هذا يتوقف على السبب الأولي الذي تسبب في انخفاض الضغط".