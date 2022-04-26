https://arabic.sputniknews.com/20220426/فنان-كويتي-يطالب-بمنح-الجنسية-لهدى-حسين-فيديو-1061642647.html
فنان كويتي يطالب بمنح "الجنسية" لهدى حسين... فيديو
فنان كويتي يطالب بمنح "الجنسية" لهدى حسين... فيديو
أثارت مطالب الفنان الكويتي طارق العلي بمنح الجنسية "الكويتية" للفنانة العراقية هدى حسين، ردود فعل واسعة، ما بين مؤيد ومعارض. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T16:01+0000
2022-04-26T16:01+0000
2022-04-26T16:01+0000
مجتمع
أخبار الكويت اليوم
فجر السعيد
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وطالب العلي بمنح جنسية بلاده للفنانة العراقية هدى حسين، بناء على بند الخدمات الجليلة الذي بموجبه تمنح الجنسية لأشخاص آخرين نتيجة موقفهم المُساند للكويت خلال الغزو العراقي لها قبل 3 عقود.وجاءت تصريحات العلي خلال حواره مع الإعلامية فجر السعيد، في برنامجها "غبقة للفجر"، حيث أثنى على دورها وموقفها المُساند لبلاده خلال الغزو العراقي لها قبل 3 عقود، موضحا أن الفنانة هدى حسين تستحق منحها الجنسية الكويتية تحت بند الخدمات الجليلة، مؤكدا أنها حزنت على الموقف العراقي واحتلاله للكويت في العام 1990، حيث ارتدت الثوب الأسود، وتأكيدها، حينئذ، أنها ابنة الكويت رغم كونها عراقية.ويشار إلى أن الفنانة هدى حسين تشارك في مسلسل "من شارع الهرم إلى" بمُشاركة خالد البريكي، نور الغندور، ليلى عبدالله، ومن تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, أخبار الكويت اليوم, فجر السعيد
فنان كويتي يطالب بمنح "الجنسية" لهدى حسين... فيديو
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أثارت مطالب الفنان الكويتي طارق العلي بمنح الجنسية "الكويتية" للفنانة العراقية هدى حسين، ردود فعل واسعة، ما بين مؤيد ومعارض.
وطالب العلي بمنح جنسية بلاده للفنانة العراقية هدى حسين، بناء على بند الخدمات الجليلة الذي بموجبه تمنح الجنسية لأشخاص آخرين نتيجة موقفهم المُساند للكويت خلال الغزو العراقي لها قبل 3 عقود.
وجاءت تصريحات العلي خلال حواره مع الإعلامية فجر السعيد
، في برنامجها "غبقة للفجر"، حيث أثنى على دورها وموقفها المُساند لبلاده خلال الغزو العراقي لها قبل 3 عقود، موضحا أن الفنانة هدى حسين تستحق منحها الجنسية الكويتية تحت بند الخدمات الجليلة، مؤكدا أنها حزنت على الموقف العراقي واحتلاله للكويت في العام 1990، حيث ارتدت الثوب الأسود، وتأكيدها، حينئذ، أنها ابنة الكويت رغم كونها عراقية.
ويشار إلى أن الفنانة هدى حسين تشارك في مسلسل "من شارع الهرم إلى"
بمُشاركة خالد البريكي، نور الغندور، ليلى عبدالله، ومن تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح.