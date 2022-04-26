https://arabic.sputniknews.com/20220426/منظمة-الصحة-العالمية-توجه-رسالة-إلى-إيلون-ماسك-بعد-استحواذه-على-تويتر-1061646852.html

منظمة الصحة العالمية توجه رسالة إلى إيلون ماسك بعد استحواذه على "تويتر"

منظمة الصحة العالمية توجه رسالة إلى إيلون ماسك بعد استحواذه على "تويتر"

حثت منظمة الصحة العالمية شركة "تويتر" على مواصلة العمل لاجتثاث المعلومات المضللة، بعد تحرك الملياردير إيلون ماسك لشراء منصة التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه عندما... 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T18:44+0000

2022-04-26T18:44+0000

2022-04-26T18:44+0000

العالم

أخبار العالم الآن

اقتصاد

منظمة الصحة العالمية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104551/48/1045514876_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7bc59b17ce6b88336d541df0d47b439.jpg

وقال رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان للصحفيين إن "الإشراف الجيد على تلك المنصات مهم للغاية"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".ماسك، الذي توصل إلى صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء "تويتر"، يصف نفسه بأنه "مؤيد مطلق لحرية التعبير" التي من شأنها تشجيع عدم فرض قيود بين مستخدمي الشبكة البالغ عددهم 400 مليون مستخدم.أثار هذا مخاوف من أن استحواذه على الشركة وتحويلها من عامة إلى خاصة، قد يؤدي إلى نهاية الجهود لكبح المعلومات المضللة على المنصة، والتي تعد مصدر قلق خاص عندما تتطرق إلى كيفية الاستجابة لأزمة صحية مثل الجائحة.وقال رايان عندما سئل عن الصفقة: "ليس من اختصاص منظمة الصحة العالمية امتلاك أو إدارة تلك المنصات، لكن بالتأكيد، عندما يصل أي شخص إلى منصب في الحياة يكون فيه الكثير من التأثير المحتمل على طريقة مشاركة المعلومات مع المجتمعات، فإنه يتحمل مسؤولية ضخمة."وتابع: "نتمنى للسيد ماسك التوفيق في مساعيه لتحسين جودة المعلومات التي نتلقاها جميعا. في حالات مثل هذا الوباء، تكون المعلومات الجيدة منقذة للحياة".وأضاف أنه يمكن أن يكون "أكثر إنقاذا من الحصول على لقاح، بمعنى أن المعلومات السيئة ترسلك إلى بعض الأماكن السيئة للغاية".فيما قالت كيت أوبراين، مديرة اللقاحات في منظمة الصحة العالمية، إن المعلومات المنتشرة على منصات مثل "تويتر": "لها تأثير حقيقي على ما يفعله الناس. إنه شيء نأخذه على محمل الجد".منذ بداية أزمة كوفيد ، أعربت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة عن مخاوفها من تدفق المعلومات الخاطئة عن كوفيد واللقاحات، وعملت مع "تويتر" ومنصات أخرى لمحاربة ما يسمى بـ "الوباء المعلوماتي".

https://arabic.sputniknews.com/20220426/الاتحاد-الدولي-للصحفيين-يهاجم-صفقة-بيع-تويتر-ويعتبرها-تهديدا-لحرية-الصحافة-1061641325.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, منظمة الصحة العالمية