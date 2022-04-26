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https://arabic.sputniknews.com/20220426/مؤسس-تويتر-إيلون-ماسك-هو-الحل-الوحيد-للشركة-ومهمته-تمديد-نور-الوعي-1061640433.html
مؤسس "تويتر": إيلون ماسك هو الحل الوحيد للشركة ومهمته "تمديد نور الوعي"
مؤسس "تويتر": إيلون ماسك هو الحل الوحيد للشركة ومهمته "تمديد نور الوعي"
أبدى المؤسس المشارك لشركة التواصل الاجتماعي "تويتر" جاك دورسي، تأييده العلني لصفقة الملياردير إيلون ماسك لشراء منصة التدوين القصير مقابل 44 مليار دولار. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T14:57+0000
2022-04-26T14:59+0000
اقتصاد
منوعات
إيلون ماسك
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وردا على أخبار اتفاقية الاستحواذ على "تويتر"، نشر دورسي رابطا لأغنية "كل شيء في مكانه الصحيح" لفرقة "راديوهيد"، وقال إن ماسك هو "الحل الوحيد الذي يثق به" لإدارة الشركة التي شارك في إنشائها عام 2006.وأضاف أنه يثق في "مهمته لتمديد نور الوعي". ويوم أمس الاثنين، قبلت إدارة "تويتر" عرض ماسك للاستحواذ على الشركة وجعلها خاصة بسعر 54.20 دولار للسهم، بحسب "سي إن بي سي".اجتذبت الصفقة كلا من التدقيق التنظيمي والثناء من شخصيات عديدة مختلفة التوجهات، والتي تتراوح من الشخصيات السياسية البارزة والمشاهير والمستثمرين إلى قاعدة مستخدمي "تويتر" نفسها.في حين يرى ماسك وأنصاره أن الاستحواذ يمثل عودة إلى حرية التعبير على الإنترنت، يشعر النقاد بالقلق من أنه سيعطي أغنى رجل في العالم تأثيرا كبيرا على الخطاب عبر الإنترنت.تنحى دورسي عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ"تويتر" العام الماضي، ومنذ ذلك الحين حول تركيزه إلى إدارة شركة المدفوعات الخاصة به، المعروفة سابقا باسم "سكوير".وقال رجل الأعمال إن "أكبر أسفه" كان كيفية عمل "تويتر" كشركة، مضيفا: "كانت مملوكة لوول ستريت ونموذج الإعلان، واستعادتها من وول ستريت هي الخطوة الأولى الصحيحة."وأضاف: "هدف إيلون المتمثل في إنشاء منصة موثوق بها إلى أقصى حد وشاملة على نطاق واسع هو الهدف الصحيح". وشكر الرئيس التنفيذي للشركة باراغ أغراوال وماسك على "إخراج الشركة من موقف مستحيل".
https://arabic.sputniknews.com/20220425/إعلام-ربما-يتم-إعلان-صفقة-استحواذ-إيلون-ماسك-على-تويتر-اليوم-1061610545.html
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اقتصاد, منوعات, إيلون ماسك

مؤسس "تويتر": إيلون ماسك هو الحل الوحيد للشركة ومهمته "تمديد نور الوعي"

14:57 GMT 26.04.2022 (تم التحديث: 14:59 GMT 26.04.2022)
© AP Photo / JOSE LUIS MAGANAالمدير التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي
المدير التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / JOSE LUIS MAGANA
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أبدى المؤسس المشارك لشركة التواصل الاجتماعي "تويتر" جاك دورسي، تأييده العلني لصفقة الملياردير إيلون ماسك لشراء منصة التدوين القصير مقابل 44 مليار دولار.
وردا على أخبار اتفاقية الاستحواذ على "تويتر"، نشر دورسي رابطا لأغنية "كل شيء في مكانه الصحيح" لفرقة "راديوهيد"، وقال إن ماسك هو "الحل الوحيد الذي يثق به" لإدارة الشركة التي شارك في إنشائها عام 2006.
وأضاف أنه يثق في "مهمته لتمديد نور الوعي". ويوم أمس الاثنين، قبلت إدارة "تويتر" عرض ماسك للاستحواذ على الشركة وجعلها خاصة بسعر 54.20 دولار للسهم، بحسب "سي إن بي سي".
اجتذبت الصفقة كلا من التدقيق التنظيمي والثناء من شخصيات عديدة مختلفة التوجهات، والتي تتراوح من الشخصيات السياسية البارزة والمشاهير والمستثمرين إلى قاعدة مستخدمي "تويتر" نفسها.
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
إيلون ماسك يستحوذ على "تويتر" بصفقة قيمتها 44 مليار دولار
أمس, 19:20 GMT
في حين يرى ماسك وأنصاره أن الاستحواذ يمثل عودة إلى حرية التعبير على الإنترنت، يشعر النقاد بالقلق من أنه سيعطي أغنى رجل في العالم تأثيرا كبيرا على الخطاب عبر الإنترنت.
تنحى دورسي عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ"تويتر" العام الماضي، ومنذ ذلك الحين حول تركيزه إلى إدارة شركة المدفوعات الخاصة به، المعروفة سابقا باسم "سكوير".
وقال رجل الأعمال إن "أكبر أسفه" كان كيفية عمل "تويتر" كشركة، مضيفا: "كانت مملوكة لوول ستريت ونموذج الإعلان، واستعادتها من وول ستريت هي الخطوة الأولى الصحيحة."
وأضاف: "هدف إيلون المتمثل في إنشاء منصة موثوق بها إلى أقصى حد وشاملة على نطاق واسع هو الهدف الصحيح". وشكر الرئيس التنفيذي للشركة باراغ أغراوال وماسك على "إخراج الشركة من موقف مستحيل".
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