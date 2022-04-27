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https://arabic.sputniknews.com/20220427/إعلام-متطرفون-يقتلون-20-مسلما-خلال-تشييع-جنازة-في-إثيوبيا-1061675064.html
إعلام: متطرفون يقتلون 20 مسلما خلال تشييع جنازة في إثيوبيا
إعلام: متطرفون يقتلون 20 مسلما خلال تشييع جنازة في إثيوبيا
قالت مجموعة إسلامية محلية في إثيوبيا، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 20 شخصا قتلوا بهجوم على مسلمين في مدينة غوندار شمالي البلاد أثناء تشييع جنازة أحد كبار السن. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T14:38+0000
2022-04-27T14:38+0000
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ووصف مجلس الشؤون الإسلامية في إقليم أمهرة، المنطقة التي تقع فيها غوندار، هجوم الثلاثاء على مقبرة بأنه "مذبحة" من قبل "مسيحيين متطرفين" مدججين بالسلاح، حسبما نقلت "فرانس برس".وأضاف الهيئة الدينية أن المهاجمين "أطلقوا وابلا من الرشاشات الثقيلة والقنابل، مما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص، ونقل الجرحى إلى المستشفى".وتابعت أن أكثر من 20 شخصا قتلوا في هجوم أمس الذي شهد أيضا نهب ممتلكات المسلمين. وقال رئيس بلدية غوندار، زودو ماليد، لمحطة "إي بي سي" العامة الإثيوبية إن "الحادث نفذه عدد قليل من المتطرفين".وأضاف: "وقع بعض الدمار والخسائر في الأرواح من جميع الجهات، وتمت السيطرة على الوضع بحلول الساعة السابعة مساء"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول هوية المهاجمين أو الضحايا.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/528-جنديا-إثيوبيا-من-تيغراي-يطلبون-اللجوء-في-السودان-1061541609.html
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إعلام: متطرفون يقتلون 20 مسلما خلال تشييع جنازة في إثيوبيا

14:38 GMT 27.04.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERASجثة شاب قال شهود إن الأمن أطلق عليه النار لخرقه حظر التجول في ميكيلي- تيغراي في 27 فبراير 2021.
جثة شاب قال شهود إن الأمن أطلق عليه النار لخرقه حظر التجول في ميكيلي- تيغراي في 27 فبراير 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERAS
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قالت مجموعة إسلامية محلية في إثيوبيا، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 20 شخصا قتلوا بهجوم على مسلمين في مدينة غوندار شمالي البلاد أثناء تشييع جنازة أحد كبار السن.
ووصف مجلس الشؤون الإسلامية في إقليم أمهرة، المنطقة التي تقع فيها غوندار، هجوم الثلاثاء على مقبرة بأنه "مذبحة" من قبل "مسيحيين متطرفين" مدججين بالسلاح، حسبما نقلت "فرانس برس".
وأضاف الهيئة الدينية أن المهاجمين "أطلقوا وابلا من الرشاشات الثقيلة والقنابل، مما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص، ونقل الجرحى إلى المستشفى".
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وتابعت أن أكثر من 20 شخصا قتلوا في هجوم أمس الذي شهد أيضا نهب ممتلكات المسلمين. وقال رئيس بلدية غوندار، زودو ماليد، لمحطة "إي بي سي" العامة الإثيوبية إن "الحادث نفذه عدد قليل من المتطرفين".
وأضاف: "وقع بعض الدمار والخسائر في الأرواح من جميع الجهات، وتمت السيطرة على الوضع بحلول الساعة السابعة مساء"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول هوية المهاجمين أو الضحايا.
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