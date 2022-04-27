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https://arabic.sputniknews.com/20220427/اشتعال-النيران-بمستودع-ذخيرة-في-منطقة-بيلغورود-ولا-توجد-إصابات-1061651521.html
اشتعال النيران بمستودع ذخيرة في منطقة بيلغورود ولا توجد إصابات
اشتعال النيران بمستودع ذخيرة في منطقة بيلغورود ولا توجد إصابات
قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، فياتشيسلاف جلادكوف، إن النيران اندلعت في مستودع ذخيرة بالقرب من قرية ستارايا نيليدوفكا الواقعة على الحدود... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T02:16+0000
2022-04-27T02:16+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار روسيا اليوم
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قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، فياتشيسلاف جلادكوف، إن النيران اندلعت في مستودع ذخيرة بالقرب من قرية ستارايا نيليدوفكا الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لم يصب أحد بأذى.وأضاف، "لقد اتصلت للتو برئيس مستوطنة غولوفينسكي الريفية، دينيس زولوتوخين. وفقا للمعلومات الأولية، اشتعلت النيران في مستودع ذخيرة بالقرب من قرية ستارايا نيليدوفكا".وتابع، "لا يوجد أضرار بالمباني السكنية أو المنازل، ولا إصابات أو ضحايا بين المدنيين".
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أخبار روسيا اليوم

اشتعال النيران بمستودع ذخيرة في منطقة بيلغورود ولا توجد إصابات

02:16 GMT 27.04.2022
© Sputnik . Taisia Liskovets / الذهاب إلى بنك الصورتداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022
تداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Sputnik . Taisia Liskovets
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قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، فياتشيسلاف جلادكوف، إن النيران اندلعت في مستودع ذخيرة بالقرب من قرية ستارايا نيليدوفكا الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لم يصب أحد بأذى.
وأضاف، "لقد اتصلت للتو برئيس مستوطنة غولوفينسكي الريفية، دينيس زولوتوخين. وفقا للمعلومات الأولية، اشتعلت النيران في مستودع ذخيرة بالقرب من قرية ستارايا نيليدوفكا".
وتابع، "لا يوجد أضرار بالمباني السكنية أو المنازل، ولا إصابات أو ضحايا بين المدنيين".
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