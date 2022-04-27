الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال مخربين في بيلغورود أرسلا بيانات عسكرية إلى موقع أوكراني متطرف
© Photo / Federal Security Service of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي
© Photo / Federal Security Service of the Russian Federation/
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، اعتقال روسيين اثنين في بيلغورود كانا يعدان لأعمال تخريبية في منشأة للبنية التحتية للنقل.
موسكو - سبوتنيك. وقال مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي في بيان: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيلغورود، مواطنين روسيين من أنصار النازية الأوكرانية أثناء الإعداد لارتكاب أعمال تخريبية في أحد مرافق البنية التحتية للنقل في منطقة بيلغورود،... وثبت أن الشخصين أرسلا معلومات عن عسكريين في القوات المسلحة الروسية شاركوا في العملية العسكرية الخاصة إلى موقع "ميروتفوريتس" الإلكتروني الأوكراني .
وأشار البيان إلى أن المشتبه بهما أدليا باعترافاتهما، وتم فتح قضية بموجب الجزء الأول من المادة رقم 30 والجزء 1 من المادة رقم 281 (التحضير للتخريب) من القانون الجنائي الروسي.
ويشتهر موقع "ميروتفوريتس" بالمنشورات الفاضحة التي ينشر فيها بيانات الصحفيين وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وغيرهم من المواطنين، واصفاً إياهم بـ "خونة الوطن ".
وقال مكتب المدعي العام الروسي، في وقت سابق، إن موقع "ميروتفوريتس"، المتطرف تم إنشاؤه في آب/أغسطس 2014، بدعم من السلطات الأوكرانية "لتحقيق تأثير أكبر خلال "تطهير" الشخصيات السياسية المعارضة".
وأشار البيان إلى أن المشتبه بهما أدليا باعترافاتهما، وتم فتح قضية بموجب الجزء الأول من المادة رقم 30 والجزء 1 من المادة رقم 281 (التحضير للتخريب) من القانون الجنائي الروسي.
ويشتهر موقع "ميروتفوريتس" بالمنشورات الفاضحة التي ينشر فيها بيانات الصحفيين وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وغيرهم من المواطنين، واصفاً إياهم بـ "خونة الوطن ".
وقال مكتب المدعي العام الروسي، في وقت سابق، إن موقع "ميروتفوريتس"، المتطرف تم إنشاؤه في آب/أغسطس 2014، بدعم من السلطات الأوكرانية "لتحقيق تأثير أكبر خلال "تطهير" الشخصيات السياسية المعارضة".