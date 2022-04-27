https://arabic.sputniknews.com/20220427/الكويت-تلغي-شرط-التلقيح-أو-الخضوع-لمسحة-طبية-ضد-كورونا-للقادمين-من-الخارج-1061676789.html
الكويت تلغي شرط التلقيح أو الخضوع لمسحة طبية ضد كورونا للقادمين من الخارج
الكويت تلغي شرط التلقيح أو الخضوع لمسحة طبية ضد كورونا للقادمين من الخارج
أعلنت الكويت إلغاء شرط الحصول على اللقاح أو الخضوع لمسحة طبية ضد كورونا، للقادمين من الخارج، وكذلك السماح بعودة الجماهير الرياضية للملاعب بشكل كامل لغير... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T15:08+0000
2022-04-27T15:08+0000
2022-04-27T15:08+0000
العالم العربي
أخبار الكويت اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح مجلس الوزراء الكويتي في بيان اليوم، اليوم الأربعاء، أنه في ظل استمرار تحسن جميع مؤشرات الوضع الوبائي في دولة الكويت وارتفاع مستويات التحصين التي توفر المناعة المجتمعية، فقد قرر المجلس، إلغاء شرط التحصين وفحص بي سي أر، على كافة القادمين من الخارج بغض النظر عن حالة التحصين".كما قرر المجلس، أن "يكون ارتداء الكمامة اختياري داخل جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة والالتزام بارتداء الكمامة لمن لديهم أعراض مرضية، والسماح بدخول الأفراد لجميع الأماكن العامة المغلقة بغض النظر عن حالة التحصين وبدون إجراء فحص بي سي أر".وتابع: "السماح بعودة الجماهير الرياضية للملاعب بشكل كامل لغير المحصنين، واقتصار استخدام تطبيق شلونك، لمتابعة الحالات الإيجابية فقط".يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد في منتصف فبراير/ شباط الماضي، عدة قرارات تخص تخفيف بعض القيود الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.يأتي ذلك في وقت واصلت فيه وزارة الصحة الكويتية تسريع وتيرة التطعيمات بجرعات تعزيزية، بجانب تطعيم الأطفال باللقاحات المضادة لكورونا، وذلك بغية تحقيق المناعة الجمعية في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/-مجلس-الوزراء-الكويتي-يعتمد-تخفيفا-لقيود-كورونا-أبرزه-عودة-الأفراح-والسينما-والمسرح-1058575211.html
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العالم العربي, أخبار الكويت اليوم
الكويت تلغي شرط التلقيح أو الخضوع لمسحة طبية ضد كورونا للقادمين من الخارج
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أعلنت الكويت إلغاء شرط الحصول على اللقاح أو الخضوع لمسحة طبية ضد كورونا، للقادمين من الخارج، وكذلك السماح بعودة الجماهير الرياضية للملاعب بشكل كامل لغير المحصنين.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح مجلس الوزراء الكويتي في بيان اليوم، اليوم الأربعاء، أنه في ظل استمرار تحسن جميع مؤشرات الوضع الوبائي في دولة الكويت
وارتفاع مستويات التحصين التي توفر المناعة المجتمعية، فقد قرر المجلس، إلغاء شرط التحصين وفحص بي سي أر، على كافة القادمين من الخارج بغض النظر عن حالة التحصين".
كما قرر المجلس، أن "يكون ارتداء الكمامة اختياري داخل جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة والالتزام بارتداء الكمامة لمن لديهم أعراض مرضية، والسماح بدخول الأفراد لجميع الأماكن العامة المغلقة بغض النظر عن حالة التحصين وبدون إجراء فحص بي سي أر".
وتابع: "السماح بعودة الجماهير الرياضية للملاعب بشكل كامل لغير المحصنين، واقتصار استخدام تطبيق شلونك، لمتابعة الحالات الإيجابية فقط".
يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد في منتصف فبراير/ شباط الماضي، عدة قرارات تخص تخفيف بعض القيود الخاصة بمواجهة فيروس كورونا
.
يأتي ذلك في وقت واصلت فيه وزارة الصحة الكويتية تسريع وتيرة التطعيمات بجرعات تعزيزية، بجانب تطعيم الأطفال باللقاحات المضادة لكورونا، وذلك بغية تحقيق المناعة الجمعية في البلاد.